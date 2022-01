Les députés ont donné dimanche leur feu vert au projet de loi instaurant le pass vaccinal, qui doit maintenant être examiné par le Conseil constitutionnel. Dans quels lieux le pass vaccinal sera-t-il exigé ? À partir de quel âge ? Quelles exceptions ? Quelles sanctions encourues ? On fait le point.

Dimanche, l’Assemblée nationale a voté la transformation du passe sanitaire en passe vaccinal. © AFP / Justine Bonnery

Après deux allers-retours entre l’Assemblée nationale et le Sénat, de longues négociations et des débats parfois houleux, les députés ont approuvé dimanche 16 janvier en lecture définitive le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire (215 voix pour et 58 contre). Le texte doit maintenant être examiné par le Conseil constitutionnel, le gouvernement espérant une entrée en vigueur autour du 20 janvier. Qu'est-ce qui changera, concrètement ? Explications.

Pour qui et où s’applique le pass vaccinal ?

À partir de 16 ans, il sera obligatoire de présenter un pass vaccinal pour accéder aux restaurants, aux cinémas, dans les grands centres commerciaux, pour se rendre à une foire, un séminaire, un salon professionnel, pour prendre un train, l’avion ou un car.

Un test négatif, qu’il soit antigénique ou PCR, ne suffira plus pour activer le pass. En revanche, il sera valable avec un certificat de rétablissement du Covid-19 datant de moins de six mois.

Pour que le pass soit toujours valable, à partir du 15 février, il faudra effectuer une dose de rappel quatre mois après avoir reçu la deuxième dose de vaccin. Les 12-15 ans sont exemptés de pass vaccinal, ils restent concernés par le pass sanitaire.

Quelles sont les exceptions ?

Dans les trains ou les avions, il n’y a pas besoin de pass vaccinal pour ceux qui présentent "un motif impérieux d’ordre familial ou de santé", si un proche est mourant par exemple. Il faudra dans ce cas présenter un test négatif, "sauf en cas d’urgence" dit le texte.

Pour accéder aux établissements de santé, comme les hôpitaux ou les EHPAD, le pass sanitaire reste valable pour les plus de 12 ans.

Un document d’identité pourra-t-il être demandé au bar ou au restaurant ?

Oui. L’Assemblée nationale a rétabli une mesure contestée par le Sénat. Les responsables d’établissement et gérant de lieux concernés par le pass pourront vérifier l’identité, en cas de doute sur l’authenticité du document présenté par le client ou l’usager. Le texte précise qu’une pièce d’identité pourra être demandée "lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente".

Jean Terlon, le vice-président de l’UMIH-restauration, la branche de restauration de l’Union des Métiers et des Industrie de l’Hôtellerie émet des doutes sur cette mesure. Sur Franceinfo, il estime que "le contrôle d’identité ne sera pas appliqué car, un, il n’est pas obligatoire, et deuxièmement; on n’est pas formés à juger de la validité de ce pass". Le "seul moment où on peut émettre un doute", poursuit-il, c’est si "vous êtes un homme et qu’il y a un prénom féminin écrit" sur le pass.

Quelles sanctions pour les fraudeurs ?

Le texte durcit le ton contre ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner et qui se rendent dans ces lieux soumis au pass sanitaire, avec des peines plus lourdes. Si vous utilisez le pass sanitaire de quelqu’un d’autre, ou si vous cédez votre QR code à une personne non-vaccinée, vous risquez une amende de 1.000 euros, contre 135 euros actuellement. Pour lutter contre le trafic de faux pass sanitaires, le texte prévoit d’élever à 75.000 euros l’amende, et une condamnation à cinq de prison maximum.

Les meetings politiques sont-ils concernés ?

Non, le pass vaccinal ne sera pas obligatoire pour accéder à un meeting, alors que l’élection présidentielle a lieu dans moins de trois mois, les 10 et 24 avril. Mais les organisateurs peuvent décider de l’imposer. C’est leur choix.

Les sportifs doivent-ils être vaccinés ?

La ministre des sports Roxana Maracineanu a précisé les contours de la nouvelle loi concernant son application dans le monde du sport. Sur Twitter, elle écrit : "Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire pour entrer dans les ERP [établissement recevant du public, ndlr] déjà soumis au pass sanitaire (stade, théâtre ou salon) pour l’ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers".

En clair, les sportifs de haut-niveau doivent être vaccinés pour jouer. La mesure vise aussi les sportifs étrangers. Conséquence : s’il n’y a pas de nouvelles mesures d’ici-là, le numéro un mondial Novak Djokovic ne pourrait pas disputer le tournoi de tennis de Roland-Garros à Paris.

Quand le pass vaccinal entrera-t-il en vigueur ?

Le texte devait initialement s'appliquer dès le 15 janvier, mais le processus législatif a pris du retard. Le pass vaccinal devrait entrer en vigueur "à la fin de la semaine prochaine", affirme la députée Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois. Les parlementaires du Parti socialiste ont annoncé saisir le Conseil Constitutionnel, qui pourrait se pencher sur le texte jeudi 20 janvier. "Les avancées que nous avions obtenues ne figurent pas dans le texte final, en particulier la suppression du contrôle d’identité", regrette le président du groupe socialiste, Patrick Kanner.

Le France insoumise a également indiqué vouloir saisir les sages. Dans un communiqué, LFI dénonce un pass vaccinal qui "porte un risque majeur de crise au sein de la société française tant il creuse les inégalités et instaure un modèle de société reposant sur la répression et le contrôle."