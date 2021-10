Dans une nouvelle enquête publiée ce jeudi, l'association de défense des animaux L214 épingle un abattoir de l'entreprise Bigard à Cuiseaux (Saône-et-Loire). L'un des employés de l'association s'est fait embaucher au sein des services vétérinaires et a pu constater les défaillances importantes de ces derniers.

Des bovins attendent avant d'être abattus à l'abattoir du groupe Bigard de Cuiseaux (Saône-et-Loire). © L214

Des images, une nouvelle fois, assez insoutenables. L'association de défense des animaux L214 dévoile ce jeudi une nouvelle enquête et épingle un abattoir du groupe Bigard (propriétaire des marques Charal et Socopa), leader de la viande bovine en Europe, ainsi que les services vétérinaires. Embauché au sein de cette instance de contrôle (qui dépend du ministre de l'Agriculture et chargée de contrôler le respect des règles sanitaire et la protection animale), un enquêteur de L214 a pu constater des "sévices graves" et de "nombreuses infractions à la réglementation entraînant des souffrances aigües et pourtant évitables aux animaux".

Embauche sans qualifications particulières

Entre février et mai 2021, Thomas Saïdi, 28 ans et enquêteur pour L214 s'est infiltré au sein de l'abattoir du groupe Bigard de Cuiseaux (Saône-et-Loire) comme employé de ses services vétérinaires. Dans une vidéo de l'association mise en ligne ce jeudi, et qui comporte de nombreuses images (parfois choquantes) tournées au sein de l'abattoir, ce dernier explique avoir été embauché très rapidement, sans vérification de ses qualifications.

"J'ai candidaté à une offre sur Internet, j'ai envoyé un CV assez léger avec un baccalauréat, trois expériences dans l'industrie qui n'avaient rien à voir. (...) J'ai compris qu'un des seuls critères d'embauche était de savoir si j'avais peur du couteau ou peur du sang", raconte-t-il. Il précise ne pas avoir reçu de "formation officielle" par la suite.

"Les critères retenus sont 'débutants acceptés', il n'y a aucune formation ou diplôme requis pour répondre à cet emploi, on demande juste, éventuellement, une connaissance du monde agricole et agro-alimentaire. Et ce n'est même pas une exigence", s'indigne Sébastien Arsac, co-fondateur et directeur des enquêtes chez L214, au micro de France Inter.

Prélèvement du sang de fœtus de veaux "prêts à naître"

Thomas Saïdi explique avoir été "particulièrement choqué" par la collecte de sang sur les fœtus de veaux, au-delà des règles en vigueur. "On abat des vaches gestantes, sur le point d'accoucher, tous les jours", dit-il. Il précise : "On prélève le sang de ces fœtus pour en faire du sérum [de veau fœtal ou fœtal bovin] qui est commercialisé par SeraFrance et commercialisé aux industries pharmaceutiques pour faire de la culture cellulaire" in vitro.

Selon ses observations, ces prélèvements par ponction cardiaque sont réalisés "sur tout type de fœtus" mais "principalement sur ceux prêts à naître, car c'est là qu'on trouve la plus grosse quantité de sang". "Ces fœtus n’auraient jamais dû arriver sur la chaîne de l’abattoir puisque la réglementation interdit de transporter des vaches au-delà du huitième mois de gestation", ajoute L214 dans un communiqué qui précise que des alternatives sans produits animaux existent.

Services vétérinaires sous dotés

En quatre mois, l'enquêteur de L214, qui n'était "pas salarié de Bigard" mais "dépendait du ministère de l'Agriculture" raconte avoir constaté d'importantes défaillances des services vétérinaires, recueillant notamment l'aveu de son responsable. "Il m'a expliqué clairement qu'il n'avait pas les moyens" de contrôler tous les animaux. Le service a été doté de 24 personnes à une époque, ils ne sont plus que 15 aujourd'hui, lui raconte-t-il dans la vidéo.

Selon les informations rapportées par Thomas Saïdi, seulement cinq à dix abattages sont contrôlés chaque jour sur un total de 500 animaux tués quotidiennement. "On contrôle seulement l'abattage rituel, le traditionnel n'était jamais contrôlé", explique-t-il. En théorie, l'abattage traditionnel comporte une étape pour rendre l'animal inconscient et l'insensibiliser à la douleur et l'abattage rituel prévoit, en cas de reprise de conscience, un étourdissement d'urgence obligatoire.

Cette opération n'a "jamais" été observée par Thomas Saïdi en quatre mois de présence. "On voit clairement sur les images des bovins qui relèvent la tête [après avoir été égorgées], des bêtes encore conscientes, des bovins qui continuent de respirer, des clignements des yeux qui sont typiques de prises de conscience", constate d'ailleurs Sébastien Arsac de L214, sur la base des vidéos tournées dans l'abattoir.

Il a également été observé que certaines bêtes pouvaient "rester 48 heures sans manger", que certains animaux étaient parfois "laissés morts dans le camion" car n'ayant "pas résisté au transport" ou n'étaient pas soignés de blessures graves, par manque d'effectifs au sein du service vétérinaire.

Plainte déposée et recours contre l'État

Dénonçant au passage l'opacité du groupe Bigard sur la mise à mort des animaux, "comme pour la publication de ses comptes", l'association L214 précise qu'elle porte plainte pour "sévices graves" et dépose un recours en responsabilité contre l'État pour manquement à sa mission de contrôle de l'application de la réglementation.

"La première responsabilité, c'est Bigard et la direction de l'abattoir qui doit s'assurer d'avoir des infrastructure, une formation de ses employés et un respect de la réglementation", estime Sébastien Arsac de L214. "Ensuite, s'il y a des défaillances, en deuxième ligne, ce sont les services vétérinaires qui doivent pallier les carences de la direction de l'abattoir. Ce sont eux qui sont garants in fine de la réglementation, et donc l'État", poursuit-il.

L214 lance également une pétition pour demander l'interdiction, au-delà de leur transport, de la mise à mort de vaches gestantes passé le dernier tiers de leur gestation. L'association réclame aussi une véritable surveillance des opérations d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage et de mise à mort et "que les infractions constatées soient sanctionnées et que les abattoirs soient contraints d’y mettre un terme sans délai".