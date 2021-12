CARTE - C'est la circulation du Covid dans les établissements scolaires qui alimente la cinquième vague en France. Selon des calculateurs de risques, dans une cinquantaine de départements, au sein d'une classe de 30 élèves, il y a au moins une risque sur deux qu'un enfant soit infecté par le Covid-19.

L'apprentissage des gestes barrières à l'école [photo d'illustration mai 2020]. © AFP / Martin BUREAU

Le gouvernement a annoncé ce lundi de nouvelles mesures pour lutter contre la cinquième vague de Covid-19. Il est notamment prévu d'élever au niveau 3 le protocole sanitaire dans les écoles primaires à partir de jeudi et de vacciner 360.000 enfants "à risque" à partir du 15 décembre. Les cas de Covid-19 continuent en effet d'augmenter - avec près de 43.000 cas en moyenne sur les sept derniers jours - et particulièrement parmi les enfants. Avec un taux d'incidence supérieur à 900 nouveaux cas chaque semaine pour 100.000 enfants de 6 à 10 ans, contre 411 dans la population générale, l'école semble être devenue l'un des lieux où le virus circule le plus en France.

Pour évaluer le risque qu'une personne infectée soit présente à un repas, un concert ou encore à l'école, des scientifiques et des développeurs ont mis au point des simulateurs ou des calculateurs de risques. C'est le cas des équipes de CovidTracker, avec CoviRisque, et de Germain Forestier, enseignant-chercheur en informatique à l’université de Haute-Alsace et analyste expérimenté des données publiques sur le coronavirus. Ce dernier s'est notamment penché sur la question de la contamination dans les établissements scolaires, avec un focus particulier sur les 6-10 ans parce que, comme il l'explique à France Inter, "c'est vraiment chez eux que, malheureusement, le virus semble circuler de manière extrêmement importante".

Situation sensible dans 53 départements

À partir des taux d'incidence fournis par Santé publique France, Germain Forestier a pu estimer la probabilité qu'au moins un enfant, au sein d'une classe type de 30 élèves, soit contaminé. Selon ses calculs, au 2 décembre, la situation est sensible dans au moins 53 départements métropolitains. "On a de très nombreux départements où on a une probabilité de plus de 50%" qu'il y ait au moins un enfant infecté dans une classe de 30 élèves, note Germain Forestier. "Vous tirez à pile ou face. Pile, il y a un enfant contaminé. Face, il n'y a pas d'enfant contaminé dans la classe", explicite-t-il.

Les départements avec la probabilité la plus forte sont l'Ardèche, la Drôme et les Hautes-Pyrénées, où le pourcentage est supérieur à 80. Mais "ça s'étend partout", relève l'enseignant-chercheur.

Avec cet outil, l'objectif de Germain Forestier est notamment de vulgariser les données. "Ce calcul est complètement proportionnel au taux d'incidence. C'est simplement une autre manière de représenter les choses, parce qu'un taux d'incidence, ça ne parle pas forcément à tout le monde", explique-t-il.

Un outil à prendre avec précautions

Il tient toutefois à souligner que ces calculs sont des "estimations de la probabilité". En effet, pour son calcule, le chercheur ne s'en tient pas seulement au taux d'incidence. En effet, pour le calcul du taux d'incidence, seuls les dépistages et leurs résultats sont pris en compte. Or, certaines personnes sont asymptomatiques et d'autres ne se font pas tester. "Les épidémiologistes disent que le taux d'incidence est sous-évalué par rapport à la circulation réelle du virus", note Elias Orphelin, contributeur à CovidTracker. Pour palier cette sous-évaluation, Germain Forestier applique un facteur 3 à son outil, c'est-à-dire qu'il multiplie par 3 les taux d'incidence pour ajuster son estimation. Les taux sont donc en quelque sorte artificiellement gonflés pour se rapprocher de la réalité.

Elias Orphelin souligne lui aussi que ces calculateurs doivent être pris avec des précautions. Ce n'est pas "un calculateur de risque de la probabilité de tomber malade" puisque "cela dépend de l'adoption des gestes barrières et du statut vaccinal", indique-t-il. Enfin, il précise que ce n'est "ni une manière de se dédouaner du risque, ni au contraire une volonté de faire penser que tous les événements sont à risque". Il s'agit davantage d'après lui "d'une manière de mesurer le risque".