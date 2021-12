Selon les derniers chiffres du gouvernement, la région Ile-de-France affiche le taux d'incidence le plus élevé du pays. A cause notamment du variant Omicron, il a augmenté de manière exponentielle durant les mois de novembre et décembre. Paris est, sans surprise, le département le plus touché.

A cause notamment du variant Omicron, le taux d'incidence en Ile-de-France a explosé au cours des deux derniers mois © Maxppp / Mourad ALLILI

À cause du variant Omicron, qui devrait être majoritaire en France d'ici la fin de la semaine, la pandémie bat des records. Samedi, jour de Noël, 104.611 nouveaux cas ont été détectés dans le pays, un chiffre jamais atteint depuis le début de la crise.

La situation est telle qu'un nouveau Conseil de défense sanitaire a lieu ce lundi, suivi d'un conseil des ministres exceptionnel. De nouvelles mesures doivent normalement être annoncées en vue de la soirée du Nouvel an, que le gouvernement et les scientifiques craignent particulièrement.

La situation sanitaire est extrêmement différente selon les régions. En France, l'incidence s'élève à 712, selon les derniers chiffres publiés le 23 décembre. En métropole, la région avec le taux d'incidence le plus bas, selon les dernières données publiées le 23 décembre, est la Bretagne (377,05). Et c'est en Ile-de-France que l'incidence est la plus forte.

Le taux d'incidence en Ile-de-France a augmenté de 93% en 7 jours

La région la plus touchée actuellement en France est l'Ile-de-France avec un taux d'incidence à 1150,34, soit une hausse de 93,28% sur les sept derniers jours. L'augmentation du taux d'incidence a été très nette durant les mois de novembre et décembre puisqu'il était de 65 au 1er novembre, avant de passer à 116 deux semaines plus tard puis à 567 un mois après.

Depuis la mi-décembre, sa hausse ne s'arrête pas, avec un taux d'incidence à 760 le 20 décembre et à 1150 seulement trois jours plus tard. Cette hausse est évidemment liée au nombre important de test réalisés et à la propagation du variant Omicron. La semaine dernière, Gabriel Attal annonçait d'ailleurs que "plus d'une contamination sur trois étaient liées au variant Omicron" à Paris.

Le nombre de cas positifs quotidiens a explosé en deux mois

Pour mieux comprendre cette hausse, regardons le nombre quotidien de cas détectés en Ile-de-France. Il y en avait seulement 1136 le 1er novembre. Ce chiffre a doublé en deux semaines puis est monté encore en flèche, atteignant les 6437 le 30 novembre puis les 9943 le 15 décembre. Comme pour le taux d'incidence, la hausse est encore plus folle sur les derniers jours. On en comptait 15 143 le 21 décembre et 20 175 le 23 décembre. La hausse est ainsi de 93% sur les sept derniers jours.

Paris, département le plus touché

A l'intérieur même de l'Ile de France, le taux d'incidence est différent selon les départements. Les derniers chiffres publiés par le gouvernement datent du 23 décembre. Paris était largement en tête avec un taux à 1814 devant les Hauts-de-Seine, à 1290, suivi du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines, de la Seine-et-Marne et de l'Essonne.

Département le plus touché de la région Ile-de-France, Paris affiche un taux d'incidence à 1814 dont la hausse est exponentielle. Le 1er novembre il était seulement de 78 puis à la fin du mois, il était passé à 515. Le mois suivant, il n'a pas arrêté d'augmenter avec un chiffre à 761 mi-décembre et 1161 le 20. Juste avant Noel, le taux d'incidence a encore grimpé.

L'Essonne s'en sort le mieux malgré des chiffres très élevés

Même le département le moins touché de la région, l'Essonne, affiche un taux d'incidence très élevé et qui est en constante augmentation. Comme pour Paris, il a véritablement explosé à partir de la mi novembre. Il était de 89 le 15 novembre puis de 282 le 30. En décembre, il était à 484 le 15 puis 573 le 20. En trois jours, il est ensuite passé à 843 le 23 décembre.

Un nombre d'hospitalisations également en hausse en Ile-de-France

Enfin, en parallèle du taux d'incidence qui explose, quid du nombre d'hospitalisations quotidiennes ? Il est certes nettement plus bas qu'au début de l'année, en revanche, il ne fait lui aussi qu'augmenter. On en comptait 40 par jour tout début novembre puis 123 le 30, 200 le 25 décembre et 231 le 26 décembre.

Concernant la vaccination, le 23 décembre, la région Ile-de-France comptait 8 940 199 personnes considérées comme "totalement vaccinées" et9 071 867 personnes "ayant reçu au moins une dose".