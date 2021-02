Aborder la question des violences sexuelles avec les enfants est primordial pour leur permettre de nommer les choses et connaître leurs droits. Voici six ouvrages jeunesse qui permettent d'expliquer sans effrayer.

Six livres qui abordent, chacun à leur manière, la question des violences sexuelles sur les enfants

Il est des sujets que l'on redoute parfois d'aborder avec un enfant. Parce qu'ils touchent au corps, à l'intime, et parce que l'on a peur de faire peur aussi. La question des violences sexuelles en fait partie. D'après des enquêtes de victimation, 130 000 jeunes filles et 35 000 jeunes garçons subissent chaque année des viols et tentatives de viol. "Il faut que les enfants apprennent que les adultes n'ont pas tous les droits sur eux", martèle la sexologue québécoise Jocelyne Robert.

Nommer son corps, connaître ses droits, savoir comment réagir : voici six livres adressés aux enfants qui permettent de lever les tabous, poser les mots justes et d'instaurer un dialogue. La liste, bien sûr, n'est pas exhaustive.

"Et si on se parlait ?"

Par qui : Andréa Bescond, Mathier Tucker (éd. Harper Collins)

Pour quel âge : les 3-6 ans ; 7-10 ans ; 11 ans et plus

De quoi ça parle : Il s'agit en fait d'une collection de trois ouvrages, visant respectivement des enfants de maternelle, des élèves de primaire, et des collégiens. Noémie, Sam, Sarah, Alida, Tony, etc. livrent chacun leurs expériences, avec des thématiques qui varient selon les âges. Chaque chapitre se clôt par une question : "Et toi ?", afin d'ouvrir la discussion. Danseuse et réalisatrice, Andréa Bescond dénonce depuis des années les violences sexuelles qu'elle a subies enfant. C'est à elle que l'on doit le spectacle "Les Chatouilles ou la danse de la colère", ensuite adapté en film.

"Petit Doux n'a pas peur"

Par qui : Marie Wabbes (éd. De La Martinière Jeunesse)

Pour quel âge : à partir de 3 ans

De quoi ça parle : Petit Doux a un ami, Gros Loup, qui adore jouer avec lui mais qui a aussi de drôles d'idées. "Si jamais tu racontes à quelqu'un ce que je te fais, je te mangerai tout cru", menace Gros Loup. Mais Petit Doux n'a pas peur... Par le biais d'une métaphore filée, le livre aborde le sujet du viol. Si les enfants ne saisiront que le premier degré de l'histoire, ils retiendront que Petit Doux raconte à tout le monde que Gros Loup lui a fait du mal afin que celui-ci soit puni.

Extrait de "Petit Doux n'a pas peur"

“La Princesse sans bouche”

Par qui : Florence Dutruc-Rosset et Julie Rouvière (éd. Bayard Jeunesse)

Pour quel âge : à partir de 5 ans

De quoi ça parle : Dans un château de conte de fée vivait avec une princesse. Elle était très heureuse. Sauf qu'un soir, le roi, son père, entra dans sa chambre et commit l'innommable, l'irréparable. "Il la toucha comme si elle était sa femme, ce qui est interdit à tous les papas de la Terre", peut-on lire. Sa mère, la reine, n'entend pas. Ne voit pas. Seule avec son terrible secret, la petite fille voit sa bouche disparaître. C'est seulement en voyant un chasseur tirer sur une biche, un jour, que la princesse retrouvera sa bouche pour crier un "non" viscéral.

"Avec ce conte, je veux montrer aux enfants qu'il y a un chemin de guérison, qu'on peut rencontrer des personnes bienveillantes et qu'on est pas tout seul enfermé dans son mutisme", explique Florence Dutruc-Rosset,

"Le petit livre pour dire stop aux violences sexuelles faites aux enfants"

Par qui : Marie Spénale, Gwénaëlle Boulet, Delphine Saulière (éd. Bayard Jeunesse)

Pour quel âge : à partir de 7 ans

De quoi ça parle : On y trouve six histoires, sous forme de bande dessinée, dans lesquelles des enfants se retrouvent menacés ou agressés par des adultes : un moniteur de sport qui réclame un massage, un oncle, un homme qui traîne sur les forums de jeux vidéos...

À chaque fois, des conseils pour savoir comment réagir, les numéros à contacter pour se défendre, ainsi qu'un lexique pour comprendre le sens des mots.

Extrait du livret de prévention "Stop aux violences sexuelles faites aux enfants" édité par Bayard

"Te laisse pas faire !"

Par qui : Jocelyne Robert (éd. De L'homme)

Pour quel âge : à partir de 4 ans... mais aussi pour les adultes

De quoi ça parle : Le but de cet ouvrage est de faire de l'enfant et du parent une équipe vigilante et informée, face aux potentiels prédateurs. C'est une mallette remplie d'outils, pour les enfants comme pour les adultes, afin d'aborder des sujets délicats sans dramatiser ni banaliser. Il comprend des BD, des jeux, des activités, présente des indices pour évaluer les risques.

"Touche pas à mon corps, Tatie Jacotte"

Par qui : Thierry Lenain, Stéphane Poulin (éd. Les 400 coups)

Pour quel âge : à partir de 5 ans

De quoi ça parle : D'une petite fille si polie qu'elle n'arrive pas à refuser les bisous insistants de Tatie Jacotte, alors que ceux-ci la dérangent. Heureusement, un jour, à l'école, une dame lui apprend que son corps est son corps, et que personne n'a le droit de lui faire un bisou ou une caresse si elle n'est pas d'accord.