2022, année Tik Tok ? Quelles sont les tendances sur les réseaux sociaux ? Les marques envahissent tous les réseaux avec des contenus adaptés. Trois expertes donnent leur vision.

Que se passera-t-il sur les réseaux sociaux en 2022 ? Plus de vidéos, plus de commerce, plus de live, et l'accroissement d'un monde digital parallèle à la vraie vie. On a demandé à trois expertes leurs avis sur les tendances 2022. Emmanuelle Leneuf est la fondatrice d'un media digital indépendant, le FlashTweet, sur Twitter. Amélie Ebongué est experte en stratégie de contenus sur les réseaux sociaux et autrice de Génération TikTok : Un Nouvel Eldorado pour les Marques (Dunod). Céline Beckrich est conseil en stratégie digitale.

Alors qu'Instagram aurait dépassé la barre symbolique des 2 milliards d'utilisateurs, que Tik Tok s'est imposé en 2021 et que Facebook fait miroiter l'usage d'un metavers de nos futures relations en réseaux, il semble que les vendeurs de tous poils se déchainent sur les réseaux, bien plus que les diffuseurs de fake news.

Snack Content

Désormais, sur les réseaux, la vidéo sera incontournable mais en format super court.

C'est la course aux vidéos courtes entre Tik Tok , Instagram et Youtube, qui a aussi du installer les formats courts pour rester dans la tendance. Mais "Tiki Tok a ringardisé Youtube" estime Emmanuelle Leneuf. C'est la guerre aussi entre Tik Tok et Snapchat, qui, pour ne pas perdre ses influenceurs lance aussi son outil de montage vidéo à l'usage des créateurs.

"On est dans l'ère du snack content" estime Céline Beckrich "c'est-à-dire ces contenus très brefs, et il faudra continuer à mixer les formats, écrits, photos et vidéos, stories et fils d'actualité". Elle remarque que des "marques comme Clarins, pourtant très classiques, ont investi Tik Tok avec des contenus très court, et dans le ton, pour récupérer de nouvelles communautés, et donc une nouvelle génération de clientes."

Amélie Ebongué note la même tendance : "Des enseignes comme Monoprix ou Carrefour continueront de créer du contenu sur ce réseau social, c'est une manière d'élargir et de rajeunir leur clientèle", explique-t-elle.

Sur Instagram l'offensive des marques et de leurs influenceurs est également intense. Les experts en communication digitale conseillent désormais de poster au moins 5 stories par jour pour exister.

Live shopping

Les marques jusqu'à présent donnaient de la visibilité à leurs produits sur les réseaux sociaux, ou bien se servaient de Twitter comme guichet de service après-vente. Elles ont créé des communautés autour d'elles, et pour Emmanuelle Leneuf, "la tendance sera à la confiance et à l'authenticité" pour les marques.

Emmanuelle Leneuf constate par ailleurs qu'"il y a beaucoup de marques qui sont nées sur Tik Tok depuis le confinement, et l'on voit des gens qui créent leur entreprise de chez eux, ils sont dans leur chambre ou leur garage, font leur démo, prépare même les colis face caméra, on les voit devant leurs produits exposés. Ils font des live et l'algorithme de Tik Tok leur a permis d'émerger".

Des entreprises se sont ainsi créées (l'histoire ne dit pas encore avec quelle viabilité) dans des domaines comme la cosmétique ou des bijoux. "C'est vrai que Tik Tok a cette capacité à créer du lien, finalement et d'inventer une forme de circuit court, en tout cas très direct avec le client" explique-t-elle.

Céline Beckrich voit le développement des magasins en ligne adaptés aux réseaux sociaux avec le développement de live, c'est le live shopping. "Cela permet de créer des moments plus authentiques et directs avec les clients" explique-t-elle. Ces lives peuvent permettre des faire des démos, lancer des invitations à venir en magasins, et surtout interagir directement.

"Les créateurs de contenus vont se structurer"

En août dernier, Mark Zuckerberg défendait les Creators Shops, système d’affiliation pour permettre aux créateurs de vendre directement depuis Instagram et de générer des revenus en fonction de leurs recommandations. Enfin, la marketplace d'Instagram permet aux marques et aux créateurs d'entrer en contact en fonction de leur audience. C'est ce qu'on appelle la "creator economy". "2022 sera une année importante pour la creator economy", explique Amélie Ebongué.

On connaissait déjà la formule des Tips qui permet de rémunérer un contenu que l'on apprécie, il faudra s'attendre à "une expansion de la creative economy" dit-elle, car "les créateurs de contenus vont se structurer". On pourra donc plus facilement envoyer des "tips" sur Instagram ou Twitter. Cette expansion sera accompagnée d'un autre phénomène : la généralisation des crypto-monnaies que l'on pourra utiliser sur des plateformes de paiement.

Facebook et metavers

Même si Tik Tok s'est imposé et s'imposera encore, pas question de se passer de Facebook pour qui veut vendre dans le monde numérique, car le géant reste en tête dans ce grand marché de la data et du contenu. "Les publicitaires ne peuvent pas s'en passer, Facebook dispose de toute la data" estime Céline Beckrich. Toutefois, la tendance pour les professionnels sera de se concentrer sur la valorisation des avis des clients, "car on a en plus confiance en eux qu'en la publicité".

Après l'annonce par Mark Zuckerberg de l'avènement de son metavers, les observateurs sont dans l'attente de ce nouvel univers nous attend où nous aurons un double digital, on y achètera de quoi vêtir nos avatars. "Oui, les marques nous y vendrons plus que jamais des baskets et des looks purement numériques", comme l'explique Emmanuelle Leneuf. Que fera-t-on dans le metavers ? Avec des casques de VR, on pourra se rendre dans les mondes virtuels, se réunir, s'amuser et travailler. 2022 sera l'année des premières expériences, pour une généralisation en 2023.