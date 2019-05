À partir d'aujourd'hui, la nouvelle gamme tarifaire à la SNCF entre en service. La compagnie propose une offre présentée comme plus simple et plus avantageuse. Est-ce vrai ? Revue de détails.

Quais de la gare Les Aubrais à Orléans avec voyageurs © Radio France / Stéphanie Berlu

3 classes de prix (ou 4 en vrai)

Pour M.-Mme Tout le monde, sans carte d'abonnement, il y a du changement dans les classes de prix. Terminé les tarifs Loisirs, Pro, au milieu des 1ères et 2nd classes classiques. Il n'y a plus que trois classes annonce la SNCF : 2nd, 1ère et business 1ère. Chacune propose un prix unique par train. Mais en réalité, on garde tout de même une 4e catégorie. Les billets Prem's, moins chers avec des billets en 2nd classe et s'ils sont achetés très en avance.

Des nouvelles cartes de réductions

Avant il y avait quatre cartes, Jeune, Senior, Week-end et Enfant +, avec des tarifs allant de 50 à 75 euros par an. Premier changement : peu importe la catégorie, l'abonné bénéficie d'un tarif unique : 49 euros par an. Ces cartes changent de nom, ce qui ne simplifie rien : Avantage jeune, Avantage senior, Avantage week-end, et Avantage famille. Quant aux abonnements Fréquence, celui des usagers réguliers, ils sont rassemblés dans la carte Liberté, avec elle aussi un tarif unique : 399 euros.

Quelles réductions ?

Pour les adultes, 30% de réduction sur son billet contre 25 à 30% auparavant. Un autre adulte accompagnant peut aussi en bénéficier. Pour les enfants, dans le cadre de la carte Avantage famille (tranche d'âge concernée : 4 à 11 ans), une réduction de 60 % jusqu'à trois enfants. C'était 50% de réduction auparavant. Mais attention, ces nouvelles réductions, si elles sont bien avantageuses, ne s'appliquent pas forcément à tous les trains. Les TGV oui, mais pas les Ouigo, les trains low-cost de la SNCF, qui ont déjà des prix bas. Les Intercités oui, mais pas forcément tous, 18 des 24 lignes sont passées sous la responsabilités des régions qui fixent elles-mêmes leurs tarifs, tout comme les TER. Gros risque confusion et de déception donc...

Que fait-on de son ancienne carte ?

Soit vous la conservez jusqu’à sa date d’expiration, mais vous gardez alors les anciens avantages... Sinon vous achetez une nouvelle carte, SNCF rembourse l’ancienne au prorata des mois restants. Vous pouvez alors jeter l'ancienne, ou alors par nostalgie, la gardez au fond de votre portefeuille en souvenir du bon vieux temps.

Des changements dans les conditions de d'échange et de remboursement.

C'est à la fois le gros avantage et le gros hic de cette nouvelle gamme tarifaire. Certes, tous les billets deviennent échangeables ou remboursables, même les Prem's. Mais, les porteurs de cartes de réduction devront désormais payer pour le faire : 5 euro par billet d'1 mois à 48h avant le départ, 15 euros par billet les 2 derniers jours. En clair, l'imprévu est pénalisé pour tous les usagers. "Ces nouvelles conditions, très dégradées, sont inacceptables pour nous, s'insurge Bruno Gazeau, le président de la FNAUT (Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports), car à quelques jours du départ vous l'échangez forcément pour un billet qui sera déjà plus cher. _Si vous êtes une famille avec plusieurs billets à échanger la veille de votre départ, ça fait des sommes conséquentes_."