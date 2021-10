Juppé en tête, le sauvetage d'Alstom à Belfort au cœur des débats, les candidats qui défilent chez Karine Le Marchand et Eric Zemmour qui fait (déjà !) parler de lui... On vous fait revivre l'ambiance de la semaine du 3 octobre 2016, à six mois de l'élection présidentielle, il y a cinq ans. Petit voyage dans le temps.

Des affiches en faveur de Nicolas Sarkozy et Alain Juppé à la primaire de la droite en 2016, deux candidats qui ne passeront finalement pas ce cap. © AFP / THOMAS SAMSON

À quoi ressemblait la campagne pour les élections présidentielles de 2017, six mois avant le scrutin ? Aujourd'hui les médias sont focalisés sur la potentielle candidature d'Éric Zemmour, la tentative de Xavier Bertrand de s'imposer à droite, ou les révélations de la commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église. Qu'en était-il y a exactement cinq ans ? Que retenir de la première semaine du mois d'octobre 2016 ?

L'essentiel déjà, pour saisir le moment où se trouve la campagne : Emmanuel Macron a quitté le gouvernement deux mois plus tôt. Il est déjà en campagne mais pas encore officiellement candidat, et on critique son absence totale de programme. François Hollande n'a toujours pas renoncé à se présenter pour un deuxième mandat. La primaire de la droite n'a pas encore sélectionné François Fillon comme candidat du parti Les Républicains, Nicolas Sarkozy et surtout Alain Juppé font figure de grands favoris.

Juppé grand favori des sondages

À six mois du 1er tour, les sondages placent invariablement l'ancien Premier ministre en tête. Dans le sondage ELABE du 22 septembre, il est crédité de 26 à 34% des suffrages en fonctions des scénarios. Alain Juppé, c'est vraiment le favori du premier tour comme de la primaire de la droite pour les sondeurs, ce qui lui permet de fanfaronner en lâchant qu'il sent "un peu de panique" chez Nicolas Sarkozy. Le Journal du Dimanche se demande d'ailleurs le 9 octobre 2016 si l'ancien président peut "encore rebondir ?"

Dans le même sondage, Marine Le Pen se qualifie elle pour le second tour dans tous les cas de figure étudiés avec 25 à 28% des voix. Très bien placée dans les sondages, elle doit toutefois gérer les tentatives de retour de son père au Front National. Jean-Marie Le Pen, fondateur du parti d'extrême droite, a été exclu en 2015, mais il conteste cette décision devant les tribunaux le mercredi 5 octobre.

Et Emmanuel Macron alors ? Pas parmi les favoris, le 22 septembre 2016 ELABE juge tout de même sa candidature solide, autour de 15% des intentions de vote. Mieux que les éventuelles candidatures de François Hollande ou de son premier ministre Manuel Valls. Le 21 octobre, un autre sondage, effectué par BVA, montre même un François Hollande "pas en mesure de se qualifier pour le second tour".

Eric Zemmour déjà au cœur d'une polémique

Cinq ans avant la saturation de l'espace médiatique par Éric Zemmour, on avait déjà... Éric Zemmour. Pas aussi souvent évoqué qu'aujourd'hui, le polémiste d'extrême-droite savait déjà faire parler de lui à coups de déclarations choquantes. Au début du mois d'octobre 2016, il donne une interview au magazine réactionnaire "Causeur". Après avoir dit que "les musulmans doivent choisir" entre la nationalité française et leur religion, il avoue son "respect" pour les djihadistes "prêts à mourir pour ce en quoi ils croient". Le lendemain, la justice ouvre une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme contre Éric Zemmour, qui sera classée sans suite en janvier 2017.

À l'extrême-droite de la presse, le magazine "Valeurs actuelles" fête ses cinquante ans cette semaine-là, avec des éditorialistes et hommes politique de droite comme d'extrême droite. De son côté, l'Observatoire de la Laïcité (aujourd'hui dissous, depuis le 5 juin 2021), s'inquiète des potentiels débordements de la campagne sur la question des religions. Dans une courte déclaration, l'Observatoire essaye le 3 octobre 2016 de rappeler les principes de bases de la laïcité et dit en creux ses craintes : "L’équilibre aujourd’hui atteint en France, après des siècles de conflits religieux, grâce à la laïcité [...] est précieux. Il faut se garder de le remettre en cause et de céder aux surenchères [...]"

On parle beaucoup d'Alstom Belfort...

Le sauvetage de l'usine Alstom de Belfort est l'actualité économique et sociale qui agite la campagne. Mardi 4 octobre 2016, le gouvernement de Manuel Valls annonce une commande de 21 TGV pour sauver le site, menacé de fermeture. Sauf que sur ces 21 TGV, 15 trains vont être affectés à des lignes Intercités où ils ne rouleront pas à grande vitesse. Le site est sauvé, mais l'État a commandé des trains dont il n'avait pas vraiment besoin : un bricolage qui écorne un peu plus l'image de la fin du mandat de François Hollande.

...des migrants...

Au milieu de cette première semaine d'octobre, en Loire-Atlantique, des coups de feu sont tirés sur les fenêtres d'un bâtiment promis à l'hébergement de migrants près de Saint-Nazaire. Une action violente similaire est menée à Saint-Hilaire-du-Rosier en Isère. Là aussi, les balles visent un futur centre d'accueil de migrants, en provenance de la "jungle" de Calais.

Dans la commune du Pas-de-Calais, on attend alors un démantèlement des campements qui rassemblent à cette période environ 10 000 exilés. La mairie et la préfecture s'opposent sur la construction d'un mur voulu par l'État pour empêcher l'accès à la rocade du port. La dispersion programmée des migrants de Calais dans divers départements français suscite une mobilisation du Front National qui a organisé en cette rentrée 2016 des manifestations dans toute la France contre l'accueil des exilés.

En mer Méditerranée, 11.000 personnes sont secourues en trois jours, et l'on compte déjà 143 000 arrivées en Italie depuis le début de l'année 2016. Beaucoup fuient les guerres de la région. La bataille de Mossoul est sur le point de commencer, la reconquête de Syrte est en train de s'achever, et Alep-Est est sans cesse bombardée par le régime de Bachar al-Assad et de ses alliés.

...et de sécurité

Cinq ans avant "Bac Nord", cité sans cesse par la droite et l'extrême-droite ces dernières semaines, le film "Chouf" abordait déjà au cinéma le trafic de drogue à Marseille (avec un regard bien différent). Mais les thèses sécuritaires trouvent surtout à ce moment-là un écho dans l'actualité avec l'affaire des policiers blessés dans leur véhicule par des cocktails molotov à Viry-Châtillon dans l'Essonne. L'agression va faire beaucoup de bruit, mais peut-être pas autant que le braquage de la star américaine Kim Kardashian, qui se fait ligoter et voler des bijoux pour quelque 10 millions d'euros pendant la Fashion Week à Paris.

Les politiques dévoilent leur intimité chez Karine Le Marchand

Si la publication de l'enquête de Solenn de Royer chez Grasset il y a quelques jours vous donne l'impression d'un déjà-vu, c'est peut-être parce que vous n'arrivez plus à vous y retrouver dans les révélations sur la vie sentimentale de François Mitterrand, dont un livre parlait déjà il y a pile cinq ans. "Lettres à Anne" publié chez Gallimard en octobre 2016 retranscrivait la correspondance de plusieurs décennies entre l'homme politique et son amante.

Les politiques de tous bords défilent chez Karine Le Marchand à quelques mois de la présidentielle de 2017

Les relations amoureuses des hommes politiques, on y a surtout eu droit dans "Une ambition intime", la nouvelle émission bouscule en 2016 les formats classiques des interviews politiques. Karine Le Marchand, animatrice de télévision surtout célèbre pour "L'amour est dans le pré", lance une série d'entretiens avec des candidats à la présidentielle chez eux. Ce qui fera couler pas mal d'encre sur le thème de la "peopolisation" de la vie politique.

Pour la télévision cette première semaine d'octobre, c'est aussi la veille d'une grève emblématique - la plus longue de l'histoire de l'audiovisuel privé - qui va secouer iTélé pendant 31 jours à partir du 17 octobre. Un bras de fer motivé par l'opposition des salariés à la reprise en main de leur chaîne par l'homme d'affaires Vincent Bolloré, mais c'est l'arrivée à l'antenne de Jean-Marc Morandini qui va précipiter le conflit. La défaite des grévistes annoncera la fin d'iTélé et l'avènement de CNews...