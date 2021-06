À Paris, à Nice, à Toulouse, et dans plusieurs autres villes de France, les Français ont célébré la Fête de la musique lundi soir dans les bars mais aussi dans les rues pour retrouver, le temps d'une soirée, la vie d'avant. Retour sur cette soirée en images.

À Paris, à Nice, à Toulouse, les Français ont célébré la Fête de la musique ce lundi 21 juin 2021. © AFP

Après des mois d'attente, les Français ont pu de nouveau se réunir autour d'un concert, dans un bar, dans un restaurant ou dans une salle de spectacle. Même si les concerts en extérieur sont restés interdits pour l'occasion, les amateurs de musique se sont retrouvés dans les rues pour fêter l'édition 2021 de la Fête de la musique.

Des regroupements partout en France

À Paris, à Bordeaux, à Toulouse, à Nice, c'est le son des rires et des verres qui s'entrechoquent qui a résonné toute une partie de la soirée.

La Fête de la musique célébrée le long de la Promenade des Anglais à Nice. © AFP / Valery Hache

La France célèbre la musique sous toutes ses formes avec une fête de rue le 21 juin. © AFP / Geoffroy Van Der Hasselt

On célèbre la Fête de la musique à Toulouse. © AFP / François Laurens - Hans Lucas

Les Français célèbrent la Fête de la musique place St Pierre à Toulouse. © AFP / François Laurens - Hans Lucas

Des règles sanitaires pas vraiment respectées

Les Français, clients comme restaurateurs et barmans, ont pu profiter de la levée du couvre-feu et des jauges élargies pour célébrer la Fête de la musique. Pour beaucoup, les restrictions sanitaires mises en place ne les ont pas empêché de danser à l'intérieur, sans masque, ou de réunir à plus de dix à l'extérieur.

La Fête de la musique s'est tenue à Paris malgré la crise sanitaire. © AFP / Quentin de Groeve - Hans Lucas

Des amateurs de musique participent à la Fête de la Musique à Paris, le 21 juin 2021. © AFP / Geoffroy Van Der Hasselt

Un amateur de musique tient un drapeau français sur la Promenade des Anglais, dans le cadre de la Fête de la Musique, le 21 juin 2021 à Nice. © AFP / Valery Hache

Les Parisiens célèbrent la Fête de la musique rue des Archives, dans le 4e arrondissement. © AFP / Claire Série - Hans Lucas

Une foule importante place St Pierre à Toulouse. © AFP / François Laurens - Hans Lucas

Une Fête de la musique déconfinée à Bordeaux. © AFP / Benjamin Guillot Moueix - Hans Lucas

Des amateurs de musique apprécient la prestation de DJ Klara dans un bar. © AFP / Geoffroy Van Der Hasselt

Tensions en fin de soirée

Une édition qui a aussi été marquée par quelques tensions entre les forces de l'ordre et les fêtards qui se sont échangé jet de bouteilles et gaz lacrymogènes à Annecy, en Haute-Savoie. En fin de soirée, les policiers ont dispersé la foule réunie sur les quais de Seine, autour de la place de la République et au Jardin des Tuileries.

La police disperse la foule place de la République à Paris. © AFP / Geoffroy Van Der Hasselt