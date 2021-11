C'est un dispositif habituellement utilisé sur des terrains de catastrophes naturelles ou de conflits : une tente humanitaire d'urgence chauffée de 100 m² doit être déployée samedi à Briançon pour héberger provisoirement une centaine de migrants. Les associations locales ont fait appel à Médecins sans frontières.

Une distribution alimentaire pour les migrants, devant la gare de Briançon, le 25 octobre © Maxppp / Audrey Lungo (PHOTOPQR - Le Dauphiné)

Pour Médecins sans frontières (MSF), déployer sa tente d'urgence humanitaire en France est une première. "C'est un dispositif qu'on n'a pas l'habitude d'installer sur le territoire français", explique ainsi Julien Delozanne, coordinateur de projets pour MSF à Marseille. Ce samedi, l'organisation installera à Briançon, à proximité de la paroisse Sainte-Catherine une tente de 100 m², chauffée, pour y abriter une cinquantaine de personnes exilées, actuellement sans solution d'hébergement dans la ville des Hautes-Alpes.

Une tente déployée en Haïti et aux Philippines lors de catastrophes naturelles

Pour MSF, c'est une situation inédite. "C'est un dispositif qui est habituellement monté dans des contextes de catastrophes naturelles", insiste Julien Delozanne, "et je l'ai vue par exemple en Haïti après le tremblement de terre ou aux Philippines après le typhon ; on l'installe dans des contextes d'urgence telle que l'État n'est pas capable de répondre à la crise". Pour lui, devoir déployer cette tente dans une ville française est le signe que "l'Etat a une incapacité éthique à répondre à ses obligations".

L'arrivée de cette tente humanitaire à Briançon ce samedi après-midi coïncide avec un rassemblement à l'appel de la coordination d'associations qui viennent en aide aux exilés, dans cette région montagneuse, proche du col de Montgenèvre, à la frontière italienne. Elle intervient aussi après près de trois semaines de tensions entre militants associatifs et pouvoirs publics.

Le 24 octobre dernier, l'association "Le refuge solidaire" a fermé son lieu d'accueil, "les Terrasses solidaires", qu'elle estimait alors saturé et a demandé à l'État d'ouvrir un nouveau lieu d'accueil et de mise à l'abri, sans succès. Des migrants se sont installés quelques nuits dans la gare de Briançon et ont été ensuite accueillis dans l'église de la paroisse Saint-Catherine.

Depuis, les exilés ont dû libérer les locaux et la paroisse a mis à disposition un terrain sur lequel des barnums ont été montés pour les y accueillir. "Environ 80 à 100 personnes exilées sont toujours là dans des conditions assez dramatiques", témoigne Simon, militant et porte-parole de la coordination des associations (dont Tous Migrants, Le Refuge solidaire, ou encore Médecins du Monde). "Elles dorment sous des tentes, qu'on essaye de chauffer avec différents chauffages d'appoint, mais qui sont largement insuffisants, il fait jusqu'à moins 10 degrés la nuit, le terrain humide, parfois il pleut, donc c'est de la boue", tandis que des familles sont accueillies chez des particuliers, dans le cadre d'un "réseau d'hébergement solidaire".

Parmi les dizaines de personnes abritées sous les barnums, certaines sont "arrivées en hypothermie, d'autres avec différents symptômes de maladies liées au froid ou encore d'autres avec un peu de traumatologie, comme des entorses", témoigne Simon : "Elles arrivent finalement dans un endroit très précaire."

Les associations de Briançon ont donc fait appel à MSF pour une "réponse humanitaire d'urgence" témoigne Julien Delozanne, surpris de devoir mettre en place un tel dispositif sur le sol français : "Quand j'ai commencé à travailler pour MSF en 2010, je ne pensais pas que j'aurais du travail comme ça en France".

La préfecture refuse d'ouvrir un lieu d'accueil

Suite à la mobilisation des associations, la préfète des Hautes-Alpes estime dans un courrier qu'elle leur a adressé et rendu public par les militants, que rien n'empêche "ni matériellement, ni juridiquement" le Refuge solidaire de rouvrir son lieu d'accueil fermé fin octobre. Elle précise : "aucun dispositif d'accueil ne sera initié par nos soins". Sollicitée par France Inter, la préfecture n'a pas donné suite.

Parmi la centaine de personnes présentes à Briançon, la majorité provient d'Afghanistan et les associations s'attendent à voir se poursuivre les arrivées dans le courant de l'hiver. "Ce sont des gens qui fuient des régimes brutaux et pour lesquels l'État n'apporte pas de solutions d'hébergement" dénonce Julien Delozanne de MSF.