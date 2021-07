Ce premier week-end de juillet est aussi celui des premiers grands départs sur la route des vacances. Comme chaque année, la Prévention routière appelle à la vigilance les milliers d'automobilistes prêts à partir.

En ce premier week-end de vacances, Bison Futé classe ce samedi rouge dans le sens des départs dans toute la France. © AFP / PIERRE ANDRIEU

Circulation difficile voire très difficile en vue : Bison Futé classe ce vendredi orange dans le sens des départs au niveau national mais rouge en Ile-de-France ; samedi, c'est rouge sur toute la carte. Anne Lavaud, déléguée générale de l'association Prévention routière, donne quelques conseils à quelques heures des premiers grands départs en vacances.

FRANCE INTER : Après une année compliquée pour tout le monde, doit-on faire encore plus attention sur les routes ?

ANNE LAVAUD : "Effectivement, tout le monde est un peu fatigué, épuisé nerveusement. Et donc c'est un facteur de stress. Donc plus que jamais, il faut considérer que ce premier jour de vacances et donc de voyage est à prendre vraiment comme un moment de détente. Il faut éviter par exemple de partir ce vendredi soir, après une journée de travail, même si c'est du télétravail parce que la charge mentale est la même, la fatigue est la même. Il faut essayer de partir après une bonne nuit, pour ne pas rajouter la fatigue à une année de stress."

S'il fallait retenir un conseil pour éviter le stress, justement ?

"Souvent quand on prend la route et que l'on fait un grand voyage vers une destination que l'on ne connait pas, on met son GPS pour être guidé qui vous donne une heure probable d'arrivée. Vraiment, il faut éviter de la communiquer aux gens qui vous attendent et même il faudrait éviter de la regarder, parce que ça rajoute un stress supplémentaire. Cet horaire-là ne prend pas en compte les éventuels embouteillages et les pauses de 20 minutes que vous devez faire toutes les 2 heures et qui sont vraiment indispensables pour un trajet le plus serein possible. Alors si vous communiquez l'horaire d'arrivée, donnez plutôt une tranche horaire, ou en tout cas rajoutez du temps pour prendre en compte ces pauses."

À quoi d'autre faut-il penser pour voyager en toute sécurité ?

"Avant de partir, il faut bien installer tout le monde dans la voiture, parce que ça peut être long, notamment pour les enfants. C'est une personne par siège, tout le monde doit être attaché dans la voiture même s'il fait chaud, les ceintures des enfants doivent être bien près du corps, il faut éviter qu'ils puissent détacher la ceinture eux-mêmes, on vérifie bien les fixations des sièges auto. Enfin, on met les bagages les plus lourds au fond du coffre, on ne met pas de bagages dans l'habitacle et si vous avez des petits objets ou des bouteilles d'eau, il faut les mettre dans les vides-poches, parce qu'en cas de coup de frein ou d'accident même à 50km/h, une bouteille d'eau d'1,5L se transforme en un projectile de 50kg et ça peut faire vraiment très mal."