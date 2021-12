Des dizaines de nouvelles séries ont été lancées cette année. France Inter vous propose un top 10 des nouvelles séries qui ont marqué 2021.

En Thérapie, Wandavision, It's A Sin et Squid Game dans le top des séries de l'année © Captures d'écran

Il y a les productions américaines, les coréennes, les françaises, celles qu'on attendaient, celles qui nous ont surpris, celles à succès, celles qui ont fait l'unanimité et celles qui divisent : parmi toutes ces productions, France Inter vous propose son top 10 des séries qui ont marqué 2021.

Mare of Easttown

Mini-série diffusée par HBO sur OCS City, Mare of Easttown met en scène la petite ville de Easttown en Pennsylvanie, où une mère adolescente est assassinée. Mare (Mare of Easttown, vous l'avez ?, enfant de la ville et ex vedette du lycée devenue enquêtrice est chargée de résoudre ce crime. Elle est campée par Kate Winslet et on apprécie cette série pour la performance de l'actrice britannique. Très loin de la Rose de Titanic, le film qui l'a faite connaître, Kate Winslet parvient à donner du souffle à ce personnage un poil suranné du flic de bourgade qui enquête là où il vit et vit là où il enquête.

The Beatles : Get Back

Plus de soixante heures d'archives, quatre garçons autrefois dans le vent et qui se retrouvent bon gré mal gré pour écrire et composer leur douzième album, "Let it be", et préparer un concert en trois semaines. Ce sont les principaux chiffres à retenir de la série "The Beatles : Get Back", série documentaire réalisée par Peter Jackson et diffusée sur Disney +. Trois épisodes où John Lennon campe John Lennon, où Paul McCartney joue Paul, où Ringo Starr incarne son propre personnage et où George Harisson est plus vrai que nature (puisque c'est lui-même). On retient également les images inédites du duo Lennon-McCartney, les moments d'intimité de ces idoles des 60s et les potentielles raisons de leur séparation définitive.

Wandavision

C'est l'histoire d'un pari : celui de mélanger séries des années 60 et super-héros Marvel. Et ça marche. Première série estampillée Marvel à débarquer sur Disney+, on retrouve Wanda Maximoff alias Scarlet Witch alias Elizabeth Olsen et Vision dans une sympathique banlieue pavillonnaire idéalisée. Chaque épisode recèle son lot de surprises, mais pas de quoi retourner le cerveau des fans qui se sont accrochés tout du long et ont propulsé la série au sommet : Wanda Vision est la série Disney+ la plus demandée de l'année avant même son sixième épisode.

Squid Game

Des coréens sans le sou, tous criblés de dettes et recrutés pour s'affronter lors de jeux d'enfants. Un huis clos aux enjeux mortels qui ne ménage pas son spectateur. La mort et la violence y sont présentées sans aucun filtre et avec tout le réalisme dont on sait capables les réalisateurs sud-coréens. Tout, là-dedans, va à l'encontre des valeurs de la bienséance : pas de coopération, aucune solidarité, c'est "marche ou crève" et chacun pour soi et on aime ça. La série de survie, entièrement créée, écrite et réalisée par Hwang Dong-hyuk est la plus regardée de Netflix à ce jour. On y trouve un zeste de critique sociale à la Parasite, le thriller de Bong Joon-ho multi-récompensé en 2020. Attention la série est déconseillée aux spectateurs de moins de 16 ans.

La Chronique des Bridgerton

Des robes coupe empire, des bals, des baise-mains, bref du sucre à n'en plus finir, ce qui peut passer pour une saison de mièvrerie fait tout de même du bien. Et surtout recette ! Rendue publique le 25 décembre 2020, pile-poil à l'heure pour nous faire oublier un peu cette fameuse année, l'énième création de la reine du petit écran Shonda Rhimes a été vue par plus de 82 millions d'abonnés, tout juste un mois après sa sortie sur Netflix. Adaptée des romans historiques de l'Américaine Julia Quinn, la série met en scène les intrigues de la bonne société britannique du début du 19ème siècle. Ça a franchement des airs de Jane Austen, l'humour en moins. Il ne faut pas trop en attendre des dialogues, voir même rien du tout, mais la version victorienne de Gossip Girl a visiblement ravi ceux qui cherchaient de la légèreté.

Scenes from a marriage

Hagai Levi signe là un remake de l'œuvre d'Ingmar Bergmann, diffusé sur OCS. C'est le premier à tenter de passer après le réalisateur scandinave et c'est un succès. Il déplace les scènes de la Suède à Boston, modifie quelque peu les prénoms des personnages, bien plus leurs caractères et se réapproprie le scénario pour y apporter sa touche et propose un superbe portrait de ce que peuvent être l'amour, la monogamie, la trahison.

It's a Sin

Mini-série dramatique signée par le gallois Russell T Davis et disponible sur HBO et Canal +, ces cinq épisodes retracent la première décennie de la pandémie du SIDA. Cette maladie, alors mystérieuse, qui se répand dans un Londres homophobe et que découvrent trois jeunes hommes venus y écrire un nouveau chapitre de leur vie. Trois jeunes hommes, avons-nous dit ? Non, bien quatre jeunes hommes gays et leur colocataire Jill, unique femme protagoniste qui sera d'ailleurs la seule à prendre au sérieux cette mystérieuse maladie. La force de cette série, c'est de réussir à faire grandir un groupe de cinq personnes, tout en laissant la place à chacun d'entre eux. Une mini-série qui n'en a pas les airs et qui pourrait faire écho à un film français : "120 battements par minute".

Maid

Alex a une fille, Maddy, de 2 ans. Alex a réussi à fuir le père de Maddy. Ce soir, Alex dort avec Maddy, à même le sol d'une gare navale. Voilà l'une des scènes les plus fortes de la série "Maid". Histoire d'une mère célibataire qui se retrouve à la rue avec sa fille après avoir fui un compagnon violent. "Maid" dépeint le quotidien d'une jeune mère célibataire et sans soutien qui tente de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Le succès de la série, adaptation des mémoires de Stéphanie Land "Maid : Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive", repose sur l'interprète du personnage principal : Margaret Qualley. Intense et précise, elle réalise une démonstration d'endurance en maintenant son jeu tout du long des dix épisodes qui relatent une histoire comptée de son unique point de vue.

Arcane

Série d'animation disponible sur Netflix, "Arcane" est réalisée par les créateurs du jeu vidéo "League of Legends". Et c'est juste ce qu'il faut pour se replonger dans sa dernière partie de LOL si on l'avait laissée de côté. L'équipe du jeu réussit à adapter tout l'univers vidéoludique en animé et rend l'histoire originelle compréhensible aux initiés et aux néophytes. Elle parvient même à glisser quelques critiques bien senties de notre monde moderne. Le tout saupoudré de la musique du groupe Imagine Dragon, on enchaîne les neuf épisodes sans soucis. Une précaution à prendre avant visionnage : Arcane s'adresse à un public mûr, la série est déconseillée aux personnes de moins de seize ans.

En thérapie

Disponible sur Arte et sur Disney+, "En thérapie" est un huis clos parisien. Automne 2015, cinq patients en pleine crise existentielle se succèdent sur le divan d'un psychiatre parisien, jusqu'à déclencher cette même crise chez lui. Mais "En Thérapie" n'est pas qu'une succession de drames individuels, c'est la société et ses douleurs qui s'assoient sur ce fameux divan. Car ce qu'il se passe dans notre petit écran canal 7, ressemble à s'y méprendre à ce qui a lieu à côté de nous chaque jour : des gens qui parlent, vivent et se questionnent sur leur vie, l'amour, la mort et le trauma.