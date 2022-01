Ce mardi, l'association A Voté lance avec l'entreprise Meta un service sur l'appli WhatsApp, permettant d'obtenir des conseils pratiques sur l'inscription aux listes électorales. Objectif : faire reculer ce qui est l'un des grands facteurs d'abstention, quelques semaines avant la présidentielle.

WhatsApp avait déjà mis en place un "bot" anti-Fake News au début de la pandémie du Covid-19 © AFP / Jakub Porzycki / NurPhoto

Cette année, à l’approche de l’élection présidentielle, la date limite d’inscription sur les listes électorales a été repoussée exceptionnellement : habituellement fixée au 31 décembre de l’année précédant le scrutin, elle est cette année fixée à début mars (le 2 pour l’inscription en ligne, le 4 par courrier). C’est la première fois que ce décalage, déjà mis en place pour les dernières municipales, départementales et régionales, est mis en place pour des élections présidentielle et législatives.

Pour favoriser les inscriptions, l’association A Voté, qui a vu le jour après les pics d’abstention des scrutins territoriaux de 2021, lance "un chatbot", un robot conversationnel, sur l’application WhatsApp. Celui-ci a été développé en collaboration avec l’entreprise Meta (ex-Facebook), maison-mère de WhatsApp.

Le principe est simple : en envoyant "Bonjour" à un numéro spécifique (06 22 26 69 50), on lance le "bot" qui se présente comme un outil d’infos pratiques. "Il va d’abord vérifier que la personne est en âge de voter, mais aussi vérifier si la personne se trouve en France métropolitaine, en outremer ou à l’étranger, car les dates du scrutin ne sont pas les mêmes. Ces informations vont permettre de rediriger les utilisateurs vers le site Service-public.fr, sur lequel ils trouveront toutes les informations pour vérifier leur statut électoral", explique Elisa Borry-Estrade, en charge des politiques publiques chez Meta.

Extrait d'une conversation avec le bot "A Voté"

Un outil contre la mal-inscription

Ce bot ne se contente pas d’expliquer comment s’inscrire, il permet aussi de vérifier sa bonne inscription, au bon endroit. "La mal-inscription sur les listes est un problème central, par exemple pour les personnes qui sont encore inscrites dans la commune de résidence de leurs parents, et qui seront le jour J en incapacité de voter", poursuit Elisa Borry-Estrade. Là encore, le robot ne propose pas les informations directes, mais dirige l'utilisateur vers Service-public.fr. Même si le numéro est accessible pour tout le monde, ce sont les plus jeunes qui sont visés en premier :

Les jeunes sont en particulier touchés, cela concerne presque un jeune sur deux. Le fait d’être mal inscrit sur les listes électorales multiplie par trois les chances d’être abstentionniste".

Ce numéro dont la raison d’être est de délivrer des informations purement pratiques (n’essayez pas de savoir à quoi servent les élections ou quels sont les missions de celui ou celle qui sera élu, le bot n’est pas conçu pour cela) va être accompagné d’une vaste campagne de communication en association avec deux médias (les quotidiens 20 Minutes et Ouest France), et sera proposé aux utilisateurs et utilisatrices des applications de Meta, à savoir Facebook, WhatsApp et Instagram.

Des outils autour de la présidentielle

"Pendant les municipales de 2020, un outil similaire que nous avions mis en place sous la forme d’une bannière dans le fil d’actualité Facebook a permis de générer 500 000 clics vers Service-public.fr", selon la responsable de Meta. Au début de la pandémie du Covid-19, un premier bot conversationnel avait été lancé par WhatsApp en partenariat avec les autorités française pour aider à lutter contre la propagation des fake news. "Il nous a permis d’affiner notre expertise en la matière, et de développer un outil simple d’utilisation, pratique, qui puisse être utilisé largement", affirme Elisa Borry-Estrade.

Au-delà de cet outil, le groupe Meta, qui a par le passé souvent été montré du doigt pour l’importance qu’il peut prendre pendant les campagnes électorales via la diffusion de fausses informations, compte déployer en France un certain nombre d'outils d'ici à la présidentielle. "Toutes nos plateformes vont être mobilisées : cela fait plusieurs mois qu’on travaille sur des projets, des initiatives. À la fin de l’année dernière, nous avons lancé un guide pour la sécurité en ligne des femmes en politique. Nous avons lancé "Facebook protect" pour sécuriser les comptes des candidats. D’autres outils et d’autres programmes arriveront dans les dernières semaines", selon la porte-parole de l'entreprise.