Des milliers de personnes défilent partout en France en ce 1er mai. Dans les cortèges, beaucoup de syndicats, de politiques, de "gilets jaunes" et la crainte des casseurs : la manifestation parisienne est très étroitement encadrée par les forces de l'ordre.

À Strasbourg, plusieurs centaines de personnes, dont des "gilets jaunes'", se sont rassemblées dans le centre-ville à l'occasion du 1er mai © AFP / Patrick Hertzog

Quelques jours après les annonces d'Emmanuel Macron suite au Grand débat, après 24 semaines de mobilisation des "gilets jaunes", et à trois semaines des élections européennes, c'est un 1er mai crucial, et sous tension à Paris, qui s'est ouvert ce mercredi.

Alors que le gouvernement s'attend à la venue de 1 000 à 2 000 black blocs à Paris, 7 400 policiers et gendarmes ont été déployés dans les rues de la capitale. Les manifestants ont commencé à se rassembler en fin de matinée près de la gare Montparnasse, pendant que Jean-Marie Le Pen rendait son traditionnel hommage à Jeanne d'Arc sur la place des Pyramides.

Ailleurs en France, les défilés se déroulent dans le calme, rouge de la CGT et jaune des gilets mélangés. Les reporters de Radio France sur place ont comptabilisé entre 1 000 et 2 500 personnes au Havre, plusieurs milliers à Nantes et à Toulouse, dont un gros tiers de "gilets jaunes" dans la Ville rose, un millier à Saint-Etienne et à Annecy. À Caen, les organisateurs du défilé revendiquent 3 000 personnes dans une manifestation qui a rassemblé syndicats, "gilets jaunes", étudiants et défenseurs du climat. On a recensé également 2 000 personnes à Rouen et Nancy, 1 500 au Puy-en-Velay, à Périgueux, au Mans et à Nîmes.

Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a défilé ce mercredi à Marseille, la ville où il est élu. © AFP / Christophe Simon

Le défilé marseillais a rassemblé "gilets jaunes" et syndicats © AFP / Christophe Simon

À Paris, 7 400 policiers et gendarmes ont été déployés dans les rues, en prévision de la venue de black blocs © AFP / Kenzo Tribouillard

Les magasins de plusieurs quartiers du centre ont été invités à fermer et à protéger leur devanture © AFP / Martin Bureau

Parmi les premiers à se rassembler près de la gare Montparnasse, l'activiste Jean-Baptiste Redde, dont la pancarte désigne comme casseurs les responsables politiques français, européens et le patronat © AFP / Zakaria Abdelkafi

Plusieurs manifestants vêtus de noir, porteurs d'une banderole marquée "Colère noire", se sont rassemblés près de la gare Montparnasse avant le départ de la manifestation © AFP / Kenzo Tribouillard

L'une des figures des "gilets jaunes", Eric Drouet, est arrivé en fin de matinée dans le cortège près de la gare Montparnasse © AFP / Zakaria Abdelkafi

Beaucoup de manifestants n'ont pas oublié qu'il y a un an jour pour jour, Alexandre Benalla se faisait passer pour un policier place de la Contrescarpe à Paris © AFP / Kenzo Tribouillard