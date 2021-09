La Cour de cassation a cassé l'annulation de la mise en examen de Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité. La société est soupçonnée d'avoir versé près de 13 millions d'euros à des groupes terroristes, dont l'Etat Islamique, entre 2013 et 2014, pour maintenir l'activité de sa cimenterie en Syrie.

L'usine française Lafarge en Syrie en 2017, entre les villes de Kobane et Raqqa. © Maxppp / Chris Huby / Le Pictorium

La justice devra à nouveau se prononcer sur les éventuelles poursuites contre le cimentier Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité en Syrie. La Cour de cassation a décidé, ce mardi 7 septembre, de renvoyer le débat sur ce point devant la chambre d'instruction, alors que cette dernière avait annulé cette mise en examen en novembre 2019."Il faut se réjouir de cette décision historique", a réagi Catherine Bauer-Violas, avocate des ONG Sherpa et du Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l’Homme (ECCHR). Ces deux associations ainsi que onze anciens salariés de Lafarge en Syrie, avaient contesté l'annulation de cette mise en examen.

Par communiqué, la plus haute juridiction française estime que "dans cette affaire, le versement en connaissance de cause de plusieurs millions de dollars à une organisation dont l'objet est exclusivement criminel suffit à caractériser la complicité, peu importe que l'intéressé agisse en vue de la poursuite d'une activité commerciale". Entre 2013 et 2014, alors que la Syrie s'enfonçait dans la guerre, la société Lafarge est en effet soupçonnée d'avoir versé via une filiale, des fonds à des groupes terroristes dont l'organisation État Islamique, dans le but de maintenir l'activité de l'une de ses cimenteries dans le pays. Une information judiciaire avait été ouverte en 2017 par le parquet de Paris.

Un combat de longue haleine pour les associations plaignantes

"Lafarge ne peut pas dire qu'elle ignorait ce qu'il se passait dans sa filiale. La chambre d'instruction et la Cour de cassation ont admis que la société contrôlait les choses depuis Paris et qu'elle ne pouvait donc pas se dégager de sa responsabilité", indique Franceline Lépany, présidente de l'association Sherpa. Cette nouvelle étape judiciaire est loin d'être l'épilogue de l'affaire Lafarge. "Il y a un nouveau combat à mener pour que la chambre d'instruction nouvellement constituée valide la mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau pourvoi en cassation de la part de la société", résume l'avocate Catherine Bauer-Violas.

Dans ses quatre arrêts, la Cour de cassation a également confirmé la mise en examen de Lafarge pour financement de terrorisme et cassé celle pour mise en danger de la vie d'autrui, qui concernait les salariés syriens. La chambre d'instruction devra donc se prononcer à nouveau sur cette question. La Cour de cassation a enfin jugé que seule l'association ECCHR pourrait se constituer partie civile s'agissant des faits pour complicité de crime contre l'humanité. L'ONG Sherpa ne pourra donc pas avoir accès au dossier lors de l'instruction. "C'est forcément une déception mais nous continuerons à faire entendre notre voix dans cette affaire", prévient Franceline Lépany.

Actuellement, le cimentier Lafarge est donc mis en examen pour "financement du terrorisme" et "violation d'embargo". Les avocats de la société n'ont pas souhaité réagir à la suite de cette décision de la Cour de cassation. Huit responsables ou anciens responsables de Lafarge et de sa filiale syrienne sont également mis en cause dans cette affaire.