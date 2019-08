Dix ans après le début du projet, le premier projet de téléphérique en Île-de-France, entre Villeneuve-Saint-Georges et Créteil, a reçu un avis positif. A Toulouse aussi, un projet de téléphérique long de trois kilomètres est lancé. Le téléphérique urbain se développe comme nouveau moyen de transport vert.

Le téléphérique de Brest a ouvert en septembre 2016 © Maxppp / Nicolas Ollier

C’est le nouveau moyen de transport que vous verrez sûrement débarquer dans les villes grandes et moyennes d’ici quelques années : le téléphérique urbain. Ce mode de transport qui repose sur des cabines accrochées à un câble au-dessus du sol est de plus en plus prisé par les villes.

Pourquoi en parle-t-on maintenant ? Parce qu’avant, il n’était tout simplement pas possible de construire un téléphérique en milieu urbain sans exproprier tous les habitants qui se situaient sous le tracé des cabines. Ces textes, datant des années 1940, avaient annulé tout l’intérêt d’un transport aérien. Il a fallu attendre une ordonnance de novembre 2015 pour lever cette obligation d’expropriation des habitants vivant sous un téléphérique - tout en assurant des garanties.

Quels avantages ? Plus léger et moins coûteux à installer qu’une ligne de tramway, un téléphérique est aussi un moyen rapide de relier deux points éloignés ou séparés par un obstacle, comme un fleuve par exemple - ce sera le cas à Brest et Toulouse. Et la preuve de l’attrait pour le téléphérique, c'est que l'un des fabricants français, Poma, a investi en début d'année 20 millions d'euros dans ses usines.

[Mise à jour : cet article a été publié pour la première fois le 25 septembre 2016 pour l'ouverture du téléphérique de Brest. Il a été mis à jour après les feux verts à Toulouse et dans le Val-de-Marne]

Val-de-Marne : feu vert pour le projet

L’Île-de-France devrait, dix ans après les premiers projets voir des téléphériques pointer le bout de leur nez. L'enquête publique menée début 2019 a donné un avis favorable au lancement des travaux du Téléval, qui relierait le terminus de la ligne 8 du métro, à Créteil, à Villeneuve-Saint-Georges, en desservant plusieurs communes. Sur 4,5 kilomètres de ligne, il coûterait 132 millions d'euros. Mais des opposants au projet, qui évoquent des nuisances visuelles et sonores, comptent déposer un recours, si le Préfet suit l'avis favorable de l'enquête publique.

En tout, 13 projets sont à l’étude dans toute l’Île-de-France, dont un qui relierait les gares d’Austerlitz et de Lyon, en traversant la Seine.

Grenoble : ils l’ont fait… dans les années 30

Le premier téléphérique urbain date d’avant l’obligation d’expropriation que nous venons d’évoquer : il a été construit en 1934. Il relie la ville au site touristique de la Bastille. Depuis 1976, il transporte des “bulles” qui peuvent chacune accueillir six personnes. Mais ce n’est pas à proprement parler un transport urbain, car il n’est pas pleinement intégré au réseau de transports de la ville.

Brest : le premier d’une série

Les deux cabines du téléphérique urbain de Brest vont et viennent déjà au-dessus du fleuve Penfeld qui traverse la ville. Ces nacelles, qui ont la particularité de faire le chemin l’une au-dessus de l’autre (et pas à côté), seront mises en service ce week-end. Elles permettront de faire un trajet de 320 mètres en trois minutes, chacune véhiculant 60 passagers.

Toulouse : un trawmay aérien pour fin 2020

Parmi les autres projets les plus avancés, un “aérotram” toulousain qui reliera plusieurs sites médicaux, dont le CHU, en une dizaine de minutes à peine (contre 45 minutes par la route). Ce projet a été officiellement lancé le 5 juillet dernier. Les travaux vont commencer dans le courant de l'été pour s'achever fin 2020. Selon le gestionnaire du réseau toulousain, Tisséo, 14,3% des automobilistes pourraient troquer leur voiture pour ce mode de transport.

Sur une longueur de trois kilomètres, il pourra transporter 8 000 passagers par jour à bord de 14 cabines et enjambera la Garonne, pour un coût d'un peu plus de 82 millions d'euros.