A l’occasion de la 35e édition du Téléthon, zoom sur un traitement cellulaire prometteur pour les maladies génétiques de l'œil. Ce traitement, sous la forme d’un patch, permet de freiner considérablement certaines formes de rétinites pigmentaires qui provoque à terme la cécité.

Depuis l’adolescence, la vision d’Adrien se dégrade inéluctablement, chaque jour un peu plus. C’est l’un des effets de la rétinite pigmentaire, cette maladie génétique de l’œil. "C'est devenu de plus en plus compliqué pour moi de percevoir d'abord les objets en mouvement. Petit à petit, vous confondez les couleurs. Et puis, finalement, c'est le champ visuel qui se réduit après à cinq degrés, c'est à dire que vous voyez un peu comme dans une paille", raconte t-il.

"Je n'ai pas vu la maladie progresser pendant ces dix derniers mois"

Plusieurs cellules de la rétine sont touchées par cette maladie : les cônes et bâtonnets, qu'on appelle des photorécepteurs et permettent de transformer la lumière en signal nerveux, ou bien les cellules qui constituent l'épithélium pigmentaire, dont la première fonction est d'absorber la lumière. Depuis sa découverte, cette maladie est incurable, mais grâce au Téléthon, la recherche progresse avec notamment un essai clinique mené à Paris depuis 2019.

Depuis quelques mois, au centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts à Paris, Adrien profite d’un traitement novateur : la greffe d’un patch cellulaire sous la rétine. "Je n'ai pas vu la maladie progresser pendant ces dix derniers mois, ce qui, à mon état d'avancement de la pathologie, est inhabituel", se réjouit Adrien.

Faire arrêter de mourir les cellules

L’objectif de ce patch de cinq millimètres sur trois consiste à stopper la progression de la maladie. C'est prometteur pour Christelle Monville, chercheuse au laboratoire Istem, le laboratoire de l’AFM-Téléthon dédié aux cellules souches, qui pilote l'essai en collaboration avec l’Institut de la vision : "C'est un petit patch de cellules qui va remplacer les cellules qui ne vont pas bien et qui vont permettre en fait aux cellules de la vision les cônes et les bâtonnets de se maintenir en bonne santé et donc, finalement, d'arrêter de mourir."

Pour l’heure, et c’est un signal encourageant, on ne décèle aucune complication ni rejet chez les patients 'transplantés', à qui on a injecté ce patch par une seringue avant qu'il ne se déploie tout seul dans l'œil. En ce moment, six malades sont traités dans le cadre de cet essai. Mais à ce jour, cette solution n'est pas le miracle qui s'applique à toutes les formes de rétinite pigmentaires. Il agit seulement sur le dysfonctionnement des cellules de l'épithélium pigmentaire, soit seulement 5% des formes de rétinites pigmentaires qui touchent au total environ 30 000 personnes en France.