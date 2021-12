Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont annoncé de nouvelles mesures pour faire face à la nouvelle vague de Covid-19 en France. Parmi elles, l'obligation de télétravailler au moins trois jours par semaine ou encore l'interdiction des concerts debout.

Jean Castex lors de la conférence de presse lundi. © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

Des ajustements plus qu'un réel tour de vis. À l'issue d'un Conseil de défense sanitaire et d'un Conseil des ministres, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont annoncé de nouvelles mesures lundi pour répondre à la "nouvelle vague qui déferle sur notre continent avec le variant Omicron".

La vaccination reste au centre de la réponse gouvernementale face au variant Omicron. "La vaccination reste au cœur de notre stratégie. (…) Si la vaccination n’empêche ni d’être contaminé, ni de transmettre la maladie, elle réduit le risque d’être contaminé et le risque de transmettre la maladie. Mais surtout, elle prémunit contre les formes graves de la Covid et cela reste vrai pour le variant Omicron", a dit Jean Castex.

"Tout cela semble être un film qui n'en finit pas", a reconnu le Premier ministre. "Nous sommes engagés dans une course contre la montre." Pour tenter de remporter cette course, voici les mesures annoncées par l'exécutif lundi soir en attendant un nouveau conseil de défense, qui aura lieu le 5 janvier prochain :

Dose de rappel au bout de trois mois et pass vaccinal

La priorité du gouvernement étant toujours la vaccination, "il suffira de trois mois après votre deuxième injection, ou votre première si vous avez eu le Covid, pour pouvoir bénéficier de votre rappel", a annoncé Jean Castex. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur dès mardi 28 décembre.

Le Premier ministre a également rappelé qu'un projet de loi prévoit de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. "Dans les lieux où ce pass sanitaire s'applique depuis plusieurs mois, il faudra justifier d'être vacciné pour pouvoir entrer", a précisé Jean Castex. Si le projet de loi est voté par le Parlement, il s'appliquera à compter du 15 janvier. Initialement prévu pour une entrée en vigueur fin janvier, il sera examiné en commission à l'Assemblée nationale dès mercredi, avant d'aller au Sénat à partir du 5 janvier. Ce projet de loi contient également des règles de durcissement des sanctions en cas de fraudes au pass.

Les grands rassemblements limités

Pour limiter les contaminations liés au variant Omicron, extrêmement contagieux, le gouvernement a annoncé qu'à partir de lundi prochain et pour trois semaines :

les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2000 personnes maximum en intérieur, et 5000 en extérieur, y compris dans les enceintes sportives

les concerts debout seront interdits

la consommation de boissons et d'aliments dans les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, "y compris longue distance" sera interdite

la consommation dans les cafés et bars devra se faire de manière assise.

Jean Castex a précisé que les entreprises touchées par ces nouvelles mesures seront indemnisées.

Cérémonies des voeux annulées, pas de couvre-feu le 31

Pour le Nouvel An, le Premier ministre rappelle ses recommandations : limiter les grandes fêtes et grands dîners, porter le masque, aérer les salles, respecter les gestes barrières et se faire tester. Il n'y aura pas de couvre-feu. Il annonce par ailleurs que toutes les cérémonies de vœux seront annulées.

Trois jours de télétravail obligatoire par semaine

Concernant le télétravail, à partir de la rentrée et pour trois semaines, "il sera obligatoire dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lesquels il est possible à raison de trois jours minimum par semaine et si possible quatre jours". Elisabeth Borne rencontrera les partenaires sociaux mardi.

Enfin, le port du masque "sera étendu et mieux respecté, notamment dans tous les centres-villes". Par ailleurs, l'état d'urgence sanitaire est déclaré à la Réunion et prolongé en Martinique.

Pas de report de la rentrée scolaire

Cette mesure qui était réclamée par certains membres de l'opposition, comme la candidate Les Républicains à la présidentielle Valérie Pécresse, et par une cinquantaine de soignants qui ont signé une tribune dans le JDD, n'est pas retenue. Par ailleurs, Jean Castex a indiqué que les collèges et les lycées ne passeront pas non plus en distanciel. Le dépistage va en revanche y être amplifié.

Concernant les règles d'isolement, elles seront précisées en fin de semaine, a indiqué le Premier ministre. "Les caractéristiques d'Omicron vont nous conduire, après avis des autorités sanitaires, à ajuster notre doctrine sur la durée d'isolement", a-t-il expliqué.

Une "situation extrêmement tendue" dans les hôpitaux

La France compte désormais plus de 3.330 personnes hospitalisées dans les services de soins critiques à cause du coronavirus. La cinquième vague venait à peine d'atteindre son pic qu'une sixième est en train de déferler sur le pays. Les deux vagues liées au variant Delta et à Omicron "nous atteignent au même moment", a noté Jean Castex. La "très forte contagiosité" d'Omicron et "la vitesse à laquelle il se propage doivent nous conduire à prolonger et à amplifier de manière proportionnée nos mesures pour freiner sa circulation, soulager nos services hospitaliers et éviter la désorganisation de notre économie".

Le nombre de contaminations explose en effet, avec plus de 100.000 nouveaux cas enregistrés samedi, un chiffre inédit depuis le début de la pandémie, poussé aussi par de très nombreux tests pratiqués avant les fêtes. Tous les départements de France métropolitaine sont touchés et le taux d'incidence national dépasse les 700 cas pour 100.000 habitants, "soit au plus haut depuis le début de la crise".

Dans les établissements de santé, "la situation demeure extrêmement tendue", a indiqué le Premier ministre. Il a souligné l'importance de la vaccination, qui "réduit le risque d'être contaminé et de transmettre la maladie mais surtout prémunit contre les formes graves de la maladie, et cela reste vrai pour le variant Omicron". "L'immense majorité des personnes hospitalisées avec des formes graves ne sont pas vaccinées ou n'ont pas de vaccination complète", a-t-il noté.