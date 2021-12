Pour lutter contre le variant Omicron, le gouvernement veut renforcer le télétravail. Les entreprises récalcitrantes pourraient recevoir des amendes administratives. Un dispositif qui s'avère fragile juridiquement.

Les salariés qui le peuvent devront télétravailler au moins trois jours par semaine [photo d'illustration]. © Maxppp / PHOTOPQR/LA PROVENCE

180.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en France mardi, selon les données des autorités sanitaires.Le variant Omicron fait exploser le nombre de contaminations. Pour faire face à cette nouvelle vague du Covid-19, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures lundi, notamment pour renforcer le télétravail. Il sera "obligatoire dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lesquels il est possible à raison de trois jours minimum par semaine et si possible quatre jours", a annoncé le Premier ministre Jean Castex. La ministre du Travail, Élisabeth Borne, a ensuite rencontré les partenaires sociaux et leur a indiqué que le gouvernement souhaite imposer aux entreprises récalcitrantes des amendes administratives.

Alors effet d’annonce ou véritable obligation légale ? Depuis deux jours, le sujet alimente les discussions en entreprise. Le gouvernement durcit le ton. Et si de nombreux employeurs ont acté ce changement de méthode, certains s’interrogent sur le fondement juridique de cette obligation et donc de ces nouvelles sanctions.

Un dispositif fragile juridiquement

En effet, le télétravail obligatoire en cas de pandémie ne figure pas dans le code du travail. Or, le Conseil d'État a tranché il y a un an : le protocole sanitaire a seulement valeur de recommandation. Pour Baptiste Talbot, coordinateur de la CGT-Fonction publique, il s'agit davantage d'un "effet d'annonce", plus que d'un vrai changement de règles. Pour lui, "il y a un vrai problème d'application du télétravail". Il constate également qu'il y a "des salariés qui souhaitent être mis en télétravail et qui rencontrent des difficultés". "Tout cela plaide pour encadrer davantage les choses", conclut-il.

La ministre du Travail rétorque que la mesure est bien réelle puisque de nouvelles amendes administratives s’appliqueront pour les quelques employeurs récalcitrants grâce à un amendement au projet de loi discuté cette semaine. Mais sans modification du Code du travail, ces sanctions seront très probablement attaquables en justice, prévient Me Thomas Godey, avocat spécialisé en droit social : "On ne créé pas des sanctions en droit du travail par des amendements à des projets de loi qui traitent d'un autre sujet. On est curieux de savoir comment ça va être organisé pour passer les différentes fourches caudines : Conseil d'État ou Conseil constitutionnel voire des juges administratifs."

Le dispositif s'avère donc potentiellement fragile juridiquement. Mais il pourrait malgré tout être efficace, car avec les amendes administratives, on paye d’abord, et on conteste ensuite, relève Me Thomas Godey.