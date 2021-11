Limiter le nombre de douches, entasser les couches de vêtements, ne pas se déplacer en voiture… Nous vous avons demandé ce que la précarité énergétique signifiait pour vous au quotidien, à l'occasion de la journée dédiée sur France Inter ce mercredi.

Une femme obligée de porter une couverture sur le dos pour lutter contre le froid, dans son appartement à Marseille en novembre 2019. © Maxppp / NICOLAS VALLAURI / LA PROVENCE

12 millions de personnes en France vivent dans des "passoires thermiques" ou n'ont pas les moyens de se chauffer correctement, selon l'Observatoire national de la précarité énergétique. Cela représente un ménage sur cinq. Derrière ces chiffres, des réalités très diverses, et des conséquences dramatiques pour la vie sociale et familiale. Que signifie pour vous la précarité énergétique ? Comment vous affecte-t-elle au quotidien ? Nous vous avons posé ces deux questions dans un appel à témoignages. Voici les réponses de douze personnes, originaires de toute la France.

La précarité énergétique pour moi c'est…

… prendre une seule douche par semaine

Cécile, 39 ans est mère au foyer. Elle est mariée et mère de trois enfants en situation de handicap, autistes asperger, dont deux ont un trouble déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH). "Nous n'avons pas encore mis le chauffage en route. Nous ne l'avons démarré que deux fois : pour accueillir ma mère âgée chez moi un après-midi, et pour accueillir des invités un soir, qui avaient quand même froid. Nous l'avons éteint dès qu'ils sont partis."

Au quotidien, la précarité énergétique implique de "garder son manteau chez soi, et avoir quand même le nez froid… L'isolation dans notre logement social est catastrophique. En mettant le chauffage à 17 ou 18 degrés, nous avions une facture de 185 euros par mois, ce qui n'était juste pas possible pour notre budget."

Le couple a donc pris des mesures plus drastiques. "Nous n'avons plus de sèche-linge, même si c'est difficile de faire sécher nos vêtements dans un logement très peu chauffé et humide. Nous nous lavons majoritairement au lavabo et au gant de toilette. Nous avons acheté une cuisinière électrique pour économiser sur le gaz. Nous ne prenons qu'une douche par semaine, et nous chauffons la salle de bain uniquement ce jour-là, le même pour tous les membres de la famille. Nous éteignons les multiprises la nuit. Quand nous mettrons le chauffage, ce sera à 14 degrés la nuit et 16 le jour. J'aère bien tous les jours pour que l'air soit le plus sain possible."

"Je suis toujours derrière les enfants pour que les lumières soient éteintes. Dès que nous rentrons chez nous, nous portons une robe de chambre en polaire, un surpyjama, aussi en polaire, et de grosses chaussettes. Mon époux a dû mettre lui-même des joints en silicone autour des fenêtres à l'extérieur, car notre logement était plein de moisissures. Avant cela, nous avions dû refaire les peintures et papiers peint maintes fois."

…débrancher tous les appareils quand ils ne sont pas utilisés

Lorelei, 35 ans, est animatrice périscolaire. Elle est célibataire avec un enfant. "J'utilise des prises avec interrupteurs même pour la bouilloire et le micro-onde. Je chauffe à 16 degrés la nuit et dans les chambres. Pour moi, la précarité signifie tricoter des pulls plutôt que de tourner le thermostat du chauffage."

…le radiateur sur le mode hors gel entre 8h et 18h

Juliette, 50 ans, est conseillère socio-professionnelle en mission locale. Elle est mariée et mère trois enfants, dont deux à charge. Au quotidien dans la famille, la précarité énergétique consiste à "prendre des douches courtes et finir à l'eau froide. Demander aux enfants de ne pas se laver tous les jours car ils sentent moins rapidement la sueur, ce qui ne leur pose aucun problème. Nous enrouler sous un plaid devant la TV. Sortir se promener plus souvent et couper les appareils en veille. Éduquer les enfants à consommer moins, en étant moins longtemps sur les écrans, mais c'est un combat quotidien et je capitule régulièrement."

Elle leur répète régulièrement d'éteindre la lumière, "mais ils ont des angoisses nocturnes, donc c'est souvent Versailles à la maison vers 2h du matin, jusqu'au lever. J'essaye de les éduquer à moins consommer de façon générale, sur tout, ce qui n'est pas facile quand on habite en ville." Selon elle, la précarité énergétique ne touche pas seulement les plus précaires. Elle touche aussi la classe moyenne, dont elle fait partie.

…circuler à pied ou à vélo

Mélanie, 47 ans, est professeure des écoles. Elle est divorcée. Pour elle, la précarité énergétique c'est de "ne pas se chauffer ou très peu, réduire au maximum les trajets en voiture, avoir froid le soir et le week-end". Elle utilise des bouillottes et des plaids.

…choisir entre manger et bien se chauffer

Précilia, 30 ans, est archéologue. Pour pouvoir se nourrir, elle tente de limiter au maximum sa consommation d'énergie. "J'ai demandé à ma compagne si ça la dérangeait de mettre des pulls pour éviter trop de consommation."

…une facture de 140 euros par mois, pour un logement de 30 mètres carrés, mal isolé

Vincent, 35 ans, est demandeur d'emploi. Il est séparé et vit avec un enfant de 12 ans en garde alternée. Il touche un RSA de 470 euros par moi. Il doit régler ce mois-ci 1600 euros de régularisation annuelle à son fournisseur d'électricité. Logé dans un ancien cabinet médical très mal isolé, sa mensualité va passer de 40 à 140 euros par mois. Au quotidien, la précarité énergétique signifie pour lui "chauffer le moins possible, mettre des doubles rideaux aux fenêtres et les fermer la journée pour essayer de garder le peu de chaleur."

…vivre avec des courants d'air et de l'humidité en permanence

Laetitia*, 36 ans, est agriculture. Elle vit en couple, sans enfant. Elle loue "une passoire thermique, vieille, avec un système d'eau chaude qui consomme énormément de fioul et d'électricité. Elle a des difficultés à chauffer pour "atteindre une température décente" et peine à payer "les factures exorbitantes liées à l'énergie". Elle ajoute que "la propriétaire ne fait pas de travaux". La nuit, elle s'emmitoufle dans "une couette qui permet de dormir au chaud, même si le coucher et le lever sont difficiles."

… changer de voiture

Vatche, 61 ans, artiste peintre, vit seul avec sa fille étudiante. Pour lui, la précarité énergétique c'est "la peur absolue de ne plus pouvoir payer mes factures de gaz et d'électricité". "Heureusement que j'ai changé ma voiture (essence) pour une Zoé (électrique), ça me fait des économies", poursuit-il. "Je ferme les radiateurs de certaines pièces de l’appartement, je prends ma douche un jour sur deux, j’allume la lumière au strict minimum, je regarde la TV quand il y a un film intéressant."

…avoir une tenue "spéciale maison" composée de vêtements Thermolactyl

Ingrid, 38 ans est aide ménagère et célibataire sans enfant. Elle est atteinte de sclérose en plaques et ne peut travailler qu'à mi-temps (elle touche une pension d'invalidité de catégorie 2, de 550 euros par mois). "Je ne chauffe que mon salon (9m² sur 40), où j'installe l'hiver des plaques de laine de roche avec un tapis par-dessus, de manière à m'isoler un peu du carrelage gelé. Je ne prends pas de douche tous les jours mais me lave au gant de toilette, de toute façon il fait 10° dans ma salle de bain… donc si je prends une douche, pour me sécher je commence par le haut en gardant le jet d'eau chaude sur les jambes...Oui, c'est technique."

"En hiver, le sèche-cheveux est mon meilleur ami", poursuit Ingrid. "Pour réchauffer l'intérieur de mes vêtements avant de les mettre, garder le souffle sur moi le temps que je m'habille, ou réchauffer mon lit avant de me glisser dedans. Mais l'oreiller, lui, reste glacé, ce qui me réveille quand je me tourne. Je ne tire pas la chasse d'eau systématiquement ; c'est peu ragoutant mais je n'ai pas le choix."

Dans la cuisine, plusieurs actions. "Laisser la porte du four ouverte après utilisation, c'est toujours ça de pris. Ne pas faire la vaisselle sous le robinet ouvert mais laver tout, et rincer après. Utiliser une seule fois la bouilloire pour l'eau des pâtes, du thé, de la bouillotte. Il n'y a pas de petites économies."

Elle porte également des vêtements de la marque Thermolactyl : pulls, gilets, collants, jogging molletonné, double paire de chaussettes. Elle a deux chats et deux chiens ; "être les cinq collés sur le canapé" leur permet de "se tenir chaud". "Le chèque énergie m'a été refusé trois fois parce qu'avec 14 000 € par an je gagne trop", conclut-elle. En 2021, il est attribué aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel est inférieur à 10 800 € par an et par unité de consommation.

…aller marcher dehors dans la journée pour éviter d'avoir froid à l'intérieur

Ariane, 44 ans est en cours de séparation, en invalidité. Elle porte "deux pulls et une écharpe" quand elle est chez elle. Actuellement, c'est son conjoint qui paie les factures d'énergie, mais du fait de leur séparation elle doit déménager. Elle va quitter la ville pour une zone rurale, où elle espère trouver un logement qui corresponde à ses revenus. "La précarité énergétique que je vis c'est de ne pas savoir si je pourrai à l'avenir payer la facture du chauffage électrique, puisqu'avec de faibles revenus il n'y a pas de possibilité de louer un logement bien isolé et au mode de chauffage performant", explique-t-elle. Elle espère trouver un logement chauffé au bois.

…s'emmitoufler dans huit couches de vêtements

Claudine, 64 ans, est retraitée agricole. Elle est célibataire, divorcée. Pour elle, la précarité énergétique c'est "baisser ma chaudière à gaz au minimum et avoir une température dans ma maison comprise entre 10 et 14 degrés. C'est empiler les couches de vêtements ( jusqu'à 8 ! ), dormir toute habillée et se laver rarement…"

…une incompréhension

Sandrine, 44 ans, est professeure des écoles. Elle est mariée et mère de trois enfants. "Je pense que l'État ne fait pas assez d'efforts pour baisser les prix du gaz, du fioul ou de l'électricité. Au quotidien dans la famille, on "met des grosses couettes pour dormir et on se couvre la journée s'il fait froid." Elle essaye d'isoler au maximum la maison : "boudins de portes, isolation des murs, porte de cave isolante... Mais notre budget est restreint", conclut-elle.

*Le prénom a été modifié