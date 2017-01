La tempête qui a traversé le nord de la France a provoqué plusieurs coupures d’électricité. Onze départements sont toujours en vigilance orange pour neige-verglas.

Soir de tempête à Lion sur Mer, dans le Calvados © AFP / CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Le dernier bilan du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis affiche encore des coupures d’électricité dans des foyers du nord, le centre et l'est de la France : à 05h30 vendredi, les coupures d'électricité touchaient 70.000 foyers en Picardie, 65.000 en Normandie, 17.000 dans le Nord-Pas-de-Calais, 13.000 dans la région Centre, 12.000 en Champagne-Ardennes et Pays-de-la-Loire, enfin 9.700 en Lorraine (jeudi soir, les coupures d'électricité touchaient encore 190.000 foyers). Le ministère de l'Intérieur dénombre 237.000 foyers privés d'électricité, et 4.452 interventions.

Le vent, provoqué par cette tempête hivernale qui a touché le nord de la France, a atteint dans la nuit de jeudi à vendredi : 146 km/h à Dieppe, 138 km/h à Octeville près de Cherbourg, 134 km/h à Méraulte dans la Somme et à Cerisy dans la Manche, 133 km/h à Caen, 108 km/h à Rouen et 102 km/h à Orly. Cependant l'alerte rouge et orange pour vent violent a été levée vendredi matin.

Onze départements en alerte orange pour neige-verglas

Vendredi matin, onze départements sont encore en vigilance orange pour neige-verglas : Aisne, Calvados, Eure, Manche, Mayenne, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Sarthe, Seine-Maritime et Somme. La fin de l'évènement est prévue vendredi à 10h00. Des averses de neige sont prévues de la Normandie au nord des Pays-de-la-Loire et au Bassin Parisien avec des températures proches de zéro degré. Selon Météo-France, on attend entre 2 et 5 cm près des frontières au nord.

Jeudi soir, la circulation des trains sur les axes Rouen-Le Havre et Rouen-Dieppe avait été interrompue à partir de 20H00. Idem dans l'Oise, où le trafic SNCF a été interrompu entre Paris et la Picardie à la suite de chutes d'arbres sur la voie dans le département.

Fermetures de classes dans le nord de la France

Dans le nord de la France, les cours ont été suspendus vendredi dans les écoles, collèges et lycées de l'Aisne et de la Somme où un accueil sera toutefois assuré. Les transports scolaires ont été annulés dans les Ardennes, l'Aisne, la Somme, le Nord, le Pas-de-Calais et la Meuse.

Par ailleurs, le trafic à l'aéroport de Beauvais-Tillé a été suspendu cette nuit et les vols redirigés vers l'aéroport de Lille Lesquin. 600 passagers ont été pris en charge par la protection civile pour être hébergés. La reprise des vols était prévue vers 8h30 selon la chef d'escale de permanence, alors que les enregistrements de passagers avaient repris. Néanmoins, la neige est attendue dans la matinée, et d'autres perturbations sont possibles.