Voici ce qui va changer dans nos vies, avec cette nouvelle étape du déconfinement, à partir de mercredi.

Après six mois de restrictions, les terrasses, cinémas, théâtres vont rouvrir. © AFP

C'est le début du (vrai) déconfinement. Mercredi, les terrasses et lieux culturels rouvrent, le couvre-feu est abaissé, lançant ainsi le début d'une levée progressive des restrictions sanitaires. À la veille du retour des verres en terrasse et des premières séances de cinéma de l'année 2021, après six mois de restrictions de nos activités et loisirs, voici ce qui va changer cette semaine.

Couvre-feu

Le début du retour de nos soirées : avec le début de la levée des mesures de restrictions, c'est aussi et surtout un couvre-feu plus tardif qui doit entrer en vigueur. Au lieu de 19 heures, le voilà fixé à 21 heures à partir de mercredi soir, permettant aux restaurants, commerces, lieux culturels, de redémarrer a minima. Il devrait être décalé à 23h

Restaurants, cafés

Un repas ou un verre en fin de journée, c'est de nouveau possible. Retrouver les restaurants et cafés qui nous manquent tant, oui, mais seulement en terrasse. Et pour l'instant, elles ne peuvent rouvrir qu'à 50% de leur capacité d'accueil, avec des tablées de six personnes maximum et obligatoirement assises. C'est sans compter sur la météo, capricieuse ces jours-ci, et sur le fait que certains restaurants vont sans doute préférer attendre une jauge plus importante pour reprendre leur activité. Les salles des restaurants, cafés et bars resteront fermées jusqu'au 9 juin.

Dans les hôtels, les terrasses des restaurants peuvent rouvrir complètement, en places assises uniquement pour tous. Le restaurant intérieur de l'établissement hôtelier peut rouvrir pour les clients qui séjournent sur place.

Commerces

Tous les magasins rouvrent... Vêtements, chaussures, bijoux. Les commerces dits "non essentiels", fermés depuis le 19 mars, vont retrouver leur clientèle avec des conditions strictes : les commerces de moins de 8m² ne peuvent recevoir qu'un client, les autres doivent faire en sorte de réserver 8m² pour chaque personne. Cette limite passera à 4m² le 9 juin.

Il existe une tolérance "pour les personnes du même foyer (mais avec une limite de deux adultes ensemble) et pour celles qui ont besoin d'être accompagnées (personne âgée, adulte handicapé)".

Lieux culturels

Sur le plan culturel, ce sera sans doute aussi une libération pour beaucoup. Avec d'abord le retour des salles de cinéma, théâtres, salles de spectacle, qui peuvent pour l'instant accueillir 35 % de leur capacité d'accueil et avec un plafond fixé à 800 spectateurs (puis 65% le 9 juin, avec un plafond de 5 000 personnes). Jauge et, bien entendu, protocole sanitaire précis.

Les musées et expositions vont aussi rouvrir avec une jauge de 8m² par personne et un protocole sanitaire adapté.

Activités sportives

Enfin, plusieurs types d'activités sportives vont pouvoir reprendre. En plein air, tous les sports pour les publics prioritaires et les sports sans contact sont de nouveau admis. En intérieur, (piscines couvertes, salles de sport, sport indoor) réouverture pour les pratiquants prioritaires uniquement, les mineurs en milieu scolaire, en périscolaire et pour les activités extrascolaires.

Côté spectateurs, en extérieur, une jauge de 35 % du public s’applique, ainsi qu’un plafond de 1 000 personnes maximum ; 800 personnes en intérieur. La pratique sportive en extérieur, les compétitions en plein air est possible en groupe de 10 maximum et sans contacts.