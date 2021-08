En 2020, l’application du réseau social TikTok est devenue la plus téléchargée au monde, supplantant Facebook. Mais si le nombre de téléchargements sur l’année a été supérieur à celui de 2019, Facebook - et ses filiales - restent plus utilisés que le réseau social de vidéos courtes.

TikTok est plus téléchargée que Facebook depuis 2020... mais reste moins utilisée © AFP / Jakub Porzycki / NurPhoto

C’est l’information qui fait trembler la planète web en ce début août : TikTok, désormais plus populaire que Facebook ? Si l’on en croit le cabinet d’analyse App Annie, toute l’année 2020, ainsi que les deux premiers trimestres de 2021, c’est l’application chinoise de partage de vidéos qui occupe en effet la tête des téléchargements. Bénéficiant du confinement et du nombre croissant de tendances émergeant de ses vidéos, TikTok a été téléchargée 850 millions de fois en 2020 (selon un autre cabinet, Apptopia), contre 600 millions pour WhatsApp et 540 millions pour Facebook. La tendance est confirmée aux deux premiers trimestres de l’année 2021 (mais pas en France, où, au deuxième trimestre, c’est TousAntiCovid qui a été la plus téléchargée, suivie par l’appli de vêtements Shein).

Seule appli, hors Facebook, à dépasser les 3 milliards d’utilisateurs

Au nombre total de téléchargements, TikTok se rapproche même dangereusement de ses concurrents : mi-juillet, l’application est devenue la seule à franchir les trois milliards de téléchargements dans le monde si on met de coté les quatre appli appartenant à Facebook (Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger). Les quatre applications de Facebook étaient jusqu’à présent les seules à avoir franchi ce seuil. Selon nos calculs (issus des chiffres d’App Annie pour la décennie 2010-2019 et de Apptopia pour 2020), Facebook a été téléchargée au total 5,14 milliards de fois depuis 2010. Vient ensuite WhatsApp, qui avec 4,9 milliards de téléchargements a dépassé Messenger d’une courte tête (4,8 milliards) en 2020. Et, loin derrière, Instagram, qui a franchi le cap des 3 milliards en 2020.

Dans le classement de 2020, il est intéressant de voir que deux autres applications se sont insérées dans le classement : Zoom et Google Meet, toutes deux dédiées aux visioconférences, très utilisées pendant les confinements.

Mais si l’on veut réellement juger la popularité de TikTok, il faut toutefois la comparer à ce qui est comparable : or face à Facebook, ce dernier présente un avantage considérable en étant disponible à la fois sur ordinateur, tablette et téléphone, là où TikTok n’est qu’une application pour smartphone. WhatsApp et Messenger sont des messageries donc ne jouent pas réellement sur le même terrain.

Mais ce n’est pas le cas d’Instagram, qui est le plus proche concurrent de TikTok (et a même lancé les "Reels" qui ressemblent de près aux vidéos TikTok) : si la première est toujours devant en termes de téléchargements, l’écart se réduit en un temps record. Il a fallu dix ans à Instagram, lancée en 2010, pour atteindre 3,2 milliards de téléchargements, là où TikTok a franchi les 3 milliards en à peine trois ans.

Un nombre d’utilisateurs actifs en retrait

Reste une question à trancher : un utilisateur qui télécharge TikTok est-il un utilisateur captif, qui va continuer à utiliser l'application ? C'est moins certain : si l'on regarde le nombre d’utilisateurs actifs, TikTok se trouve toujours très loin derrière les autres réseaux sociaux : en 2020, le réseau social ne pouvait se targuer "que" d'avoir 732 millions d'utilisateurs actifs par mois. Ce qui signifie qu’une grande majorité des personnes qui ont téléchargé TikTok ne l’utilisent que peu régulièrement… voire ont désintallé l’application.

En face, au deuxième trimestre 2021, Facebook avance un nombre d'utilisateurs mensuels de 2,895 milliards de personnes (et même 1,9 milliard de personnes qui se rend chaque jour sur le réseau social), et reste donc très loin devant l'appli de vidéos musicales. Même chose pour Instagram, qui, s'il est tout proche en nombre de téléchargements, compte 1,38 milliard d'utilisateurs actifs par mois, soit presque deux fois plus que TikTok.

Selon le même rapport d’App Annie (intitulé "State of mobile 2021"), au regard du nombre d'utilisateurs actifs mensuels, TikTok est même relégué à la 8e place, derrière non seulement les quatre applications de Facebook et de ses filiales (Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram), mais aussi derrière Amazon, Twitter et Netflix. L'application surfe donc sur une grande popularité, mais au final, semble avoir du mal à capter son public.