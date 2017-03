Les Français renoncent de plus en plus à se soigner. En cause, les délais qui ne cessent d'augmenter chez les spécialistes. Le cabinet Jalma développe un simulateur d'attente.

Selon le cabinet Jalma, le délai moyen d'obtention d'un rendez-vous chez un médecin est passé de 48 à 61 jours en cinq ans. © Maxppp / Vincent Isore

En France, depuis cinq ans, l'accès aux soins s'est dégradé. Selon l'Observatoire de l'accès aux soins réalisé par l'Ifop pour le cabinet Jalma, le délai d'attente a augmenté en moyenne de 13 jours pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste. Le cabinet a développé un simulateur qui permet aux futurs patients d'estimer ce délai selon leur santé, qu'ils habitent en ville ou à la campagne, et qu'ils soient au chômage ou non.

Le dentiste corse est rapide

On apprend ainsi que la France est coupée en deux en ce qui concerne le délai d'attente chez un ophtalmologue : au sud de la Loire vous n'attendrez que 93 jours en moyenne contre 124 à 155 jours au nord, l'Île-de-France étant l'exception avec 59 jours d'attente. Pour un rendez-vous chez le dentiste mieux vaut être Corse que Breton : huit jours d'attente contre 21. Et en ce qui concerne les gynécologues, c'est en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes qu'on attend le plus : 62 jours contre 31 ailleurs en France.

L'attente explose le plus chez les dermatologues

Le cabinet Jalma relève que le délai moyen d'obtention d'un rendez-vous chez un spécialiste est passé de 48 à 61 jours en cinq ans. C'est toujours pour aller chez l'ophtalmo qu'il est le plus long (117 jours), mais c'est pour voir un dermato qu'il a le plus augmenté ces cinq dernières années (+23 jours). Quant au généraliste, il faut désormais patienter en moyenne huit jours, le double d'il y a cinq ans.