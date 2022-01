Unibail-Rodamco-Westfield vient de commencer le chantier de la tour Triangle à Paris, après des mois de contestations et de critiques.

Projet de la tour Triangle à Paris © Herzog - De Meuron

Le projet de la tour Triangle est un investissement de 700 millions d'euros et prévoit une tour de 180 mètres de haut et 42 étages qui sera érigée dans l'enceinte du Parc des expositions de la porte de Versailles. Elle hébergera notamment un hôtel quatre étoiles, plus de 2.000 mètres carrés d'espace de travail partagé ("coworking"), un centre de santé et un espace culturel.

Emplacement du projet de la tour triangle dans le parc des expositions de la Porte de Versailles © Maxppp / IP3 PRESS

Cette tour est signée de l'agence d'architecture suisse Herzog et de Meuron, et comptera 42 étages. Pour les architectes c'est un projet qui limite l'emprise au sol, et donc l'artificialisation de sols pour accueillir un nouveau bâtiment. Son emprise au sol est trois fois inférieure à un bâtiment habituel de même surface. Il comportera 2600 mètres carré de terrasses végétalisées.

Le promoteur, le groupe Unibail-Rodamco-Westfield vante la construction vertueuse de cette tour avec des façades bioclimatiques du béton bas carbone. La ville de Paris assure de son coté, que des bureaux pourront être transformés en logements si besoin.

Unibail-Rodamco-Westfield vient donc de lancer les travaux. Les camions et engins sont à l'œuvre, en train de préparer le terrain avant les premiers coups de pioche pour construire cette immense tour.

Une longue liste de réticences et de contestations

La justice avait ouvert en juin une enquête préliminaire pour "favoritisme" autour de la concession sur laquelle doit être bâtie cette tour, qui suscite depuis des années de vives contestations.

Vue simulée de la furture tour Triangle Porte de de Versailles, à Paris / Herzog-De Meuron

Les opposants ont dénoncé "un mastodonte énergivore de 15.000 tonnes de béton, imposé par Anne Hidalgo, qui ne répond à aucun besoin" comme l'a déclaré en décembre le maire (LR) du XVe arrondissement Philippe Goujon.

Les élus écologistes de Paris ont également avancé que ce projet, "héritier de l'urbanisme des années 60", est "économiquement anachronique et hors sol" à un moment où "le développement du télétravail et du co-working a bouleversé l'immobilier tertiaire" et où "plus de 4 millions de m2 de bureaux sont vacants sur le territoire francilien". Pour ces élus, c'est une tour au bilan carbone "catastrophique" pour sa construction comme son fonctionnement. "Il faut 3 à 4 fois plus de béton et d'acier" pour construire la tour "que pour construire un bâtiment très basse consommation respectant les plafonnements parisiens", ont ajouté les membres du Collectif contre la Tour Triangle, association d'opposants.

Le projet doit voir le jour en 2026.