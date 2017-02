Selon l’Insee, la fréquentation des établissements touristiques en France est repartie à la hausse au dernier trimestre 2016.

La France redevient une pays attractif après deux ans de baisse de fréquentation touristique. © Maxppp / Tatif/Wostok Press

La France retrouve et même dépasse son niveau de l'automne 2014, avant les attentats de 2015 et 2016, selon l'Insee.

Selon le baromètre de l'Institut de la statistique et des études économiques, au cours des trois derniers mois de 2016, les nuitées touristiques ont affiché une progression de 3,9% si on le compare à 2015, "après deux trimestres consécutifs de baisse".

"Ce fort rebond fait plus que compenser le net repli enregistré un an plus tôt (-1,8%) lié à l'impact des attentats" qui se sont déroulés en France à partir de janvier 2015. Le redémarrage est "particulièrement net" pour la clientèle française (+4,3%), alors que les visiteurs étrangers la progression est de 2,9%.

Au total, pour toute la France métropolitaine avec 56,3 millions, "le nombre de nuitées dépasse ainsi celui du quatrième trimestre 2014", tous hébergements collectifs confondus (de l'hôtel au camping), a résumé l'Insee.

Cette hausse se poursuit dans l'hôtellerie

C’est bien entendu une bonne nouvelle pour les professionnels de ce secteur après deux années noires pour le tourisme. Depuis novembre, ils observent une timide reprise sans toutefois avoir de chiffres à l'appui. L'Insee en apporte et confirme ainsi qu'"après un frémissement en octobre (2016) par rapport au même mois de l'année précédente, la fréquentation redémarre nettement en novembre, tant dans l'hôtellerie que dans les autres hébergements collectifs touristiques".

Même chose en décembre, "cette hausse se poursuit dans l'hôtellerie, mais s'interrompt dans les autres hébergements, en partie pénalisés par un déficit d'enneigement dans les stations de sports d'hiver", toujours selon l'Insee.

Pour l’hôtellerie, on note une augmentation de la fréquentation de 49% en glissement annuel au quatrième trimestre (43,3 millions de nuitées), là également davantage de la part des clients français (+5,7%) qu'étrangers (+3%).

Dans les établissements très haut-de-gamme avec 4 ou 5 étoiles, Les nuitées bondissent tout particulièrement avec +9,9%, "surtout grâce à la clientèle française".

Ce rebond est plus marqué encore dans les villes de province (+6,9%) qu'en Ile-de-France (+4,5%), Paris et sa région n’ont pas encore retrouvé son niveau du quatrième trimestre 2014 en termes de fréquentation dans les hôtels.

