C'était déjà la tendance de l'été 2017, et elle se confirme cet été : la bouée pour adultes, et tout particulièrement celle en forme de licorne. Comment cet animal imaginaire connu depuis des siècles est-il devenu LE modèle de l'accessoire tendance de l'été ?

La bouée licorne est l'accessoire indispensable des plages cet été © AFP / ROLAND WEIHRAUCH / DPA

Vous n'avez pas pu passer à côté, si vous avez traîné vos guêtres près d'une plage ou d'une piscine cet été. Même les joueurs de l'équipe d'Angleterre, pendant la Coupe du Monde, ont été aperçus en train de s'amuser sur leur dos : il s'agit de la désormais fameuse bouée pour adultes en forme de licorne.Â

Sur un marché des jouets de plage florissant (220 millions d'euros par an en France), ces bouées géantes se font une place de plus en plus importante : le Huffington Post évoquait dès l'an dernier plusieurs dizaines de milliers de ventes pour un seul site de e-commerce, "L'Avant-Gardiste", premier à avoir commercialisé de type de bouées hors norme en France.Â

Pour bien comprendre le phénomène (n'ayons pas peur des mots) de la bouée licorne, il faut garder à l'esprit que celle-ci se trouve précisément à la croisée de deux tendances, comme son nom l'indique : la bouée géante d'une part, et la licorne d'autre part. Décryptage.Â

D'où vient cette mode de la bouée géante ?Â

La réponse tient en trois mots : Instagram et Taylor Swift. En 2015, alors en couple avec le musicien Calvin Harris, la chanteuse, superstar de la pop internationale, poste une photo d'elle et lui dans une piscine, juchés sur une gigantesque bouée en forme de cygne (photo depuis supprimée de son compte). Or, sur Instagram, Taylor Swift dépasse les 100 millions d'abonnés, et chacune de ses publications est commentée, décortiquée, et devient un élément d'influence.Â

La fameuse photo qui a tout lancé / Taylor Swift / Capture d'écran Instagram

Ainsi, selon un article du Guardian en 2017, après ce post, les magasins Primark ont vu leur gamme de bouées monter en flèche, tout comme Amazon qui a enregistré un bond de la demande de 200%. Depuis, l'engouement pour ces bouées ne s'est jamais dégonflé.Â

La bouée géante est un effet collatéral de la génération Instagram : ces bouées en forme de cygne, de flamant rose, d'emoji ou, donc, de licorne, étant elles-mêmes très photogéniques pour une application comme Instagram, elles provoquent un cercle vertueux : plus il s'en vend, plus on en voit sur le réseau sociaux, plus cela génère l'envie, plus il s'en vend. Et ainsi de suite. Il suffit de regarder les mots-clés "float", "floaties", et tous leurs dérivés, pour tomber sur des centaines de milliers de photos de ces jouets de plage pour les grands.Â

Et la licorne dans tout ça ?

Si l'essor des bouées géantes est une chose, la suprématie de la bouée licorne mérite elle aussi sa petite analyse de fond. Car si vous avez l’œil, vous remarquerez que la licorne de la bouée que vous avez achetée (mais "c'est pas pour moi, c'est pour un cadeau", on connait la chanson) n'a pas grand chose à voir avec l'animal merveilleux qu'on l'on peut observer sur la majestueuse tapisserie de la dame à la Licorne du musée de Cluny, sorte de grand cheval parfois aux attributs de chèvre doté d'une longue corne.Â

Mais alors pourquoi diable la licorne ressemble plus à un poney qui aurait mangé un arc-en-ciel qu'à cet animal fantastique ? Entre-temps, les années 80 sont passées par là , et avec elles des jouets qui ont transformé chevaux et poneys en petites créatures multicolores aux grands yeux. Ajoutez à cela des références dans la pop culture comme dans le dessin animé "Moi, moche et méchant" où la petite Agnès aime les licornes et le répète à tout va, et vous atteignez vite un degré de "hype" fort élevé.Â

Sans compter que la licorne est aussi devenu un signe de ralliement pour des mouvements et des communautés. Très liée à l'image de l'arc-en-ciel, la licorne est, pour cette raison entre autres, devenue un des symboles LGBT, comme le notait un article du site Slate. Elle a aussi été l'un des signes distinctifs des Twee, ces jeunes adultes qui ont fait de la régression un mode de vie, suivant le modèle de l'actrice Zooey Deschanel.Â

Ainsi, sur les sites de gadget en ligne, on trouve, au-delà des bouées licorne, des stylos licorne, des théières licornes et donc du thé licorne, des bouillottes licorne, ou même (ce n'est pas une blague) des "distributeurs de cacas de licorne" (comprenez des bonbons colorés).Â

Et ça marche ?

Bien sûr ! Il suffit de se rendre sur une plage en plein mois d'août, comme l'a fait Sarah Cozzolino pour France Bleu Provence, pour constater que la tendance est bel et bien en vogue.Â