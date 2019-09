Dimanche, la ville de Paris organise la cinquième “journée sans voiture”. Ainsi, aucun véhicule - deux roues et voitures électriques compris - seront interdits de circuler de 11 à 18 heures. Une rare occasion d’immortaliser la capitale… sans le moindre bouchon.

Une cycliste traverse le pont qui sépare la place de la Concorde de l'Assemblée nationale à vélo. Aucune voiture à l'horizon. © AFP / Philippe Lopez

Aucun véhicule ne sera autorisé à circuler dans la capitale intra-muros, dimanche. C’est la “journée sans voiture”, cinquième du nom organisée par la ville de Paris. Ainsi, voitures, camions, deux-roues et véhicules électriques compris ne pourront pas rouler dans la capitale de 11h à 18h, hors périphérique. Seuls les bus, les véhicules de secours, les taxis et VTC pourront circuler à 30km/h maximum. Dans les quatre premiers arrondissements, ils devront même abaisser leur vitesse à 20 km/h.

C’est donc toute la ville qui, le temps d’une journée, se retrouve réservée aux piétons, vélos, rollers. L’occasion de profiter de la capitale et de ses grandes et historiques places, rues. Voici quelques photos de Paris (lors de l'édition 2018) comme on la voit rarement, sans donc (presque) aucune voiture.

La place Vendôme complètement piétonne

Tout près de la rue de Rivoli et des Champs-Elysées, la place envahie par les piétons en 2018. © AFP / Denis Meyer/Hans Lucas

Rue de Rivoli, les seules voitures présentes sont... garées

Pas question de faire rouler la moindre voiture rue de Rivoli : les seules présentes sont immobiles, garées sur le côté de la chaussée. © AFP / Denis Meyer/Hans Lucas

Place de l'Opéra, les piétons gardent les bonnes habitudes

Les piétons restent disciplinés sur cette photo et même s'ils peuvent marcher où ils veulent en l'absence de voitures, beaucoup empruntent encore les passages piétons. © AFP / Jan Schmidt-Whitley/NurPhoto

La place Charles-de-Gaulle est rarement si vide

Sur cette photo, on ne peut apercevoir qu'un bus et un taxi. © Maxppp / Carmen Abd Ali

Près du Grand Palais, les piétons ne se soucient pas des feux de circulation