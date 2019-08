View this post on Instagram

DEAR MOM, Je t’envoie ces quelques lignes alors que je suis toujours en direct du pays des koalas, des kangourous, des grands espaces à n’en plus finir. Oui, je te parle bien de l’Australie. On m’avait dit que le Queensland serait l’état le plus touristique du pays, que je croiserais beaucoup de monde sur la route … Je ne comprends pas, je suis si souvent seul dans de magnifiques endroits ! Sur cette image, je me trouve devant la plage qui été élue la plus belle d’Australie en 2018, Nudey Beach ! Non, ce n’est pas une plage de nudistes :) Si tu swipes à droite, tu verras ce que ça donne en hauteur. Oui Maman, pour swiper, il faut faire aller ton pouce de droite à gauche. Oui, ça marche aussi avec l’index si tu tiens ton téléphone à deux mains. C’est canon non ? Et il n’y avait plus personne à partir de 16 heures … J’ai profité de mon passage sur Fitzroy Island pour aller dans un hôpital de tortues. Là-bas, ils récupèrent des tortues qui ne sont franchement pas dans un état extraordinaire, souvent à cause du plastique qu’on balance dans nos océans et qu’elles finissent par manger. Ils font tout pour les soigner et les renvoyer vers l’océan dès que possible. Ça me redonne de l’espoir en l’espèce humaine que de voir de telles actions se réaliser. J’en parlerai bientôt plus sur une vidéo YouTube, j’espère que tu la regarderas (en vrai, je sais bien que oui, t’es toujours la première à le faire ;)). Je t’embrasse. PS : Arrête de jouer à Candy Crush. Tout de suite <3 Voyage en collaboration avec @australia @queensland #thisisqueensland #queensland #fitzroyisland #seeaustralia