Dans une tribune qu'ils publient en exclusivité ce lundi sur France Inter et dans Mediapart, 250 personnalités comme Karine Viard, Marie Darrieussecq, Anna Mouglalis ou Nicola Sirkis appellent à marcher le samedi 24 novembre pour "en finir avec les violences sexistes et sexuelles".

Elles s’appellent Fatima, Marie, Rokhaya, Nadia. Elles ont été harcelées dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Elles s’appellent Laura, Marine, Leïla. Elles ont été harcelées sexuellement au travail. Elles s’appellent Mié, Caroline, Lauriane. Elles ont été violées par un proche, certaines lorsqu’elles étaient enfants. Elles s’appelaient Amélia, Raouiyah, Magali, Jasmine, Razia. Elles ont été tuées par leurs conjoints ou leurs ex-compagnons.

Nous ne voulons plus de ces violences

Selon l’Organisation des Nations-Unies, une femme sur trois subira des violences au cours de sa vie. En France, chaque jour, plus de 250 femmes sont violées*. Une femme sur 3 a déjà été harcelée ou agressée sexuellement au travail*. 16% de la population a été victime de violences sexuelles pendant son enfance*. Certaines femmes sont particulièrement touchées par ces violences, en raison de leur handicap, leur couleur de peau, leur situation de précarité, de leur origine ou leur orientation sexuelle, tout comme les personnes transgenres ou intersexes.

Les violences sexistes et sexuelles empêchent plus de la moitié de l’humanité, les femmes et les filles, d'exercer leurs droits fondamentaux. Elles bouleversent leur vie entière.

Nous ne voulons plus de ces violences

Les solutions sont connues. Elles sont portées de longue date par les associations qui accueillent, avec des moyens dérisoires, des femmes victimes partout en France. Nous avons besoin de politiques publiques ambitieuses de prévention qui pourraient changer les comportements, comme elles l’ont fait pour des sujets de santé publique. Nous avons besoin d’une éducation obligatoire dès le plus jeune âge à la non-violence et à l’égalité filles - garçons, d’une formation systématique des professionnel.le.s qui accueillent les victimes, de l’utilisation effective des outils de protection prévus par la loi, de l’augmentation significative des moyens alloués aux associations et de places suffisantes pour l’hébergement des femmes victimes.

Nous signons ce texte car nous avons été victimes ou parce que nos sœurs, nos mères, nos amoureuses, nos collègues ou nos amies l’ont été.

Nous signons ce texte parce que nous sommes solidaires.

Nous signons ce texte car nous voulons agir.

Nous ne voulons plus de ces violences

Chacune et chacun d’entre nous, à notre niveau, nous pouvons devenir un maillon de la chaîne pour lutter contre ces violences. En sensibilisant nos entourages, en réagissant lorsqu’un propos sexiste ou relevant du harcèlement sexuel est tenu dans les repas de famille, dans la rue ou au travail. En entendant, en croyant et en accompagnant les victimes qui nous parlent vers des associations qualifiées pour les aider.

Samedi 24 novembre, à la veille de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, nous appelons à marcher, pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles.

Parce que nous ne voulons plus de ces violences

RDV à Paris, à 14h, place de la Madeleine et partout en France. Rejoignez-nous sur noustoutes.org

* Sources : 93 000 femmes sont violées par an. Assemblée Nationale, 2018. Rapport n°721 - 32 % des femmes ont déjà subi du harcèlement ou une agression sexuelle au travail. Observatoire du harcèlement sexuel. Étude Ifop pour VieHealthy.com. 2018 - Etude L’Enfant Bleu, 2017

Charlotte Abramow, Photographe et réalisatrice - Pilar Aguilar, Critique de cinéma - Guillaume Aldebert, Chanteur - Rebecca Amsellem, Activiste - Juliette Arnaud, Écrivaine - Isabelle Attard, Ex députée écologiste - Virginie Augustin, dessinatrice - Clémentine Autain, députée - Broken Back, Chanteur - Marine Baousson, Humoriste - Christine Bard, historienne - Marie-Noëlle Bas, militante féministe - Lauren Bastide, Journaliste - Baubô Baubô, Rappeuse/Street Artiste - Baptiste Beaulieu, Médecin, Auteur, Chroniqueur sur France Inter - Bernard Bel, Secrétaire de l'Alliance francophone pour l'accouchement respecté (AFAR) - Brigitte Benkemoun, journaliste-auteur - Fatima Benomar, Porte-parole des effronté-es - Alix Beranger, Militante féministe La Barbe et Oui Oui Oui - Agnès Bihl, chanteuse - Sophie Binet, Syndicaliste CGT - Sonia Bisch, Collectif « Tou.te.s contre les violences obstétricales et gynécologiques » - Chris Blache, Co-fondatrice Genre et Ville - Benoit Blanc, Comédien - Sidonie Bonnec, Journaliste - Isabelle Bonnet-Murray, Réalisatrice - Léa Bordier, Réalisatrice - Éloïse Bouton, Autrice et militante féministe/LGBT+ - Lénaïg Bredoux, Journaliste - Iris Brey, Autrice, realisatrice, critique - Sylvlie Briere, Présidente France Prévention - Geneviève Brisac, Écrivaine - Michel Broué, Mathématicien - Isabelle Broué, Cinéaste - Simon Buret, Artiste - Romain Burrel, Directeur de la rédaction de TÊTU - Laura Calu, Humoriste - Christelle Canot, musicienne - Isabelle Carré, Comédienne - Alexandra Cavignaux, traductrice - Elodie Cellier, Cheffe d’entreprise (communication) - Marie Cervetti, Militante féministe - Lola Cès, Chanteuse - Mai Lan Chapiron, Chanteuse - Jeanne Cherhal, Chanteuse - Natacha Chetcuti-Osorovitz, Sociologue - Charotte Cieslinski, Journaliste - Christine Citti, Comédienne - Marie Francoise Colombani, Journaliste - Danielle Conge, Traductrice - Marco Conti, Artiste - Marco Conti Sikic, Artiste Visuel - Laetitia Coryn, Autrice de BD et comédienne - Fanny Cottençon, Comédienne - Clemence Cousteau, Artiste engagée - Nicolas Coyer, traducteur - Nadia Daam, Journaliste - Florence Darel, Comédienne - Eva Darlan, Comédienne - Laurence De Cock, Historienne - Caroline De Haas, militante féministe - Caroline De Maigret, productrice - Elen Debost, Élue locale du Mans et de la Sarthe - Éloïse Decour, Ingénieure - Mickaël Délis, comédien - Christine Delphy, soiologue et miltante - Vanessa Demouy, Comédienne - Julie Dénès, Auteure, juriste, cofondatrice DIPLO21 - Virginie Denis, Psychomotricienne - Gabrielle Deydier, Auteure, réalisatrice - Rokhaya Diallo, Journaliste et réalisatrice - Alison Dini, Auxiliaire de puériculture - Cyril Dion, Ecrivain, réalisateur - Léa Domenach, Autrice - Réalisatrice - Nicolas Domenach, Journaliste - Lucile Dupuy, Responsable du développement pou HandsAway - Lucie Durbiano, Autrice - Brigitte Duveau, navigante - Elvire Duvelle-Charles, Journaliste - Sylvia Duverger, Journaliste - Arié Elmaleh, Comédien - Annie Ernaux, Écrivaine - Anne Evrard, Co-présidente du Ciane (Collectif interassociatif autour de la naissance) - Sylvie Farr, Manageuse artiste - Nina Faure, réalisatrice - Julia Faure, Comédienne - Camille Faure, Artiste-Chanteuse - Carole Fisbach, assistante éditoriale - Michèle Fitoussi, Auteure , journaliste - Bénédicte Flye Sainte Marie, Journaliste et auteure - David Foenkinos, Écrivain - Esther Fouchier, présidente du Forum femmes méditerranée - Clémentine Gallot, Journaliste - Dominique Gauthiez-Rieucau, Écrivaine - Matthias Girbig, Comedien, Auteur. - Denis Gravouil, Secrétaire général CGT spectacle - Cecile Grollimund, Auteure -compositrice - Hélène Gubitsch, Autrice - Louis Guego, Artiste - Caroline Guesnier, Présidente du CIVIFF - Data Gueule, Collectif - Audrey Guiller, Journaliste et auteure - Gulden Guldas, Productrice - Corinne Guyonnet, Psychologue sexologue - Arthur H., Artiste - Christelle Hamel, sociologue, chargée de recherche à l'Institut national d'études démographiques - Deborah Hassoun, Scénariste - Ghada Hatem-Gantzer, Gyéncologue-accoucheur - Marie Hermann, éditrice - Sylvie Hoarau, Musicienne - Frédéric Hocquard, Adjoint à la maire de Paris - Pascale Humbert, ingenieur - Imany, Chanteuse - Isabelle Ingold, monteuse-réalisatrice - Hervé Jacquet, producteur - Camille Japy, Comédienne - Michael Jeremiasz, Fondateur Asso Comme les Autres - Joyce Jonathan, Auteur - compositeur - interprète - Cy Jung, Écrivaine - Marie-Anne Juricic, Auteure, Sociologue - Tamara Kaboutchek, Chanteuse - Béatrice Kammerer, Journaliste - Bettina Kee - Ornette, Artiste - Danièle Kergoat, Sociologue - Clarika Keszei, Chanteuse - Kee-Yoon Kim, Auteure et comédienne - Mié Kohiyama, Journaliste et présidente de MoiAussiAmnesie - Dorothée Lachaud, Auteure réalisatrice - Rose-Marie Lagrave, Sociologue, EHESS - Marie Laguerre, Féministe - Marie-Hélène Lahaye, Juriste et autrice - Stephanie Lamy, Fondatrice du collectif Abandon de Famille - Tolérance Zéro - Mathilde Larrère, historienne - Sophie Marie Larrouy Larrouy, auteure et comédienne - Yannick Laurent, Comédien - Lilâ Le Bas, Présidente de l'UNEF - Rozenn Le Carboulec, journaliste - Michèle Le Doeuff, Philosophe - Arthur Leblanc, Réalisateur - Titiou Lecoq, autrice - Catherine Lecoq, Comédienne, metteuse en scène, syndicaliste - Blandine Lenoir, Comédienne, scénariste et realisatrice - Anne-Claire Levron, Chef de Projet musique et spectacle vivant - Sandy Lobry, Scénariste/Réalisatrice/actrice - Guilaine Londez, Comédienne - Aude Lorriaux, Journaliste - Sophie Loubière, Romancière - Lyes Louffok, Membre du Conseil National de la Protection de l’Enfance - Flèche Love, musicienne - Eric Macé, sociologue - Céline Malvo, Confondatrice Entre nos lêvres - Lisa Mandel, Autrice de bande dessinée - Françoise Marchand, Psychopédagogue énergéticienne - Nora Markman, psychanalyste - Virginie Martin, Politiste - Christiane Marty, Ingénieure - Michela Marzano, philosophe - Carole Masseport, Musicienne - Thomas Mathieu, Dessinateur - Emilie Mazoyer, Animatrice Radio - Caroline Mecary, Avocate - Danielle Merian, Avocate honoraire, présidente de SOS AFRICAINES EN DANGER - Thomas Messias, Journaliste - Guillaume Meurice, Humoriste - Laure Michelon, Manager d'artistes - Yasmina Millich, Membre de l’association « Parler » - Giovanni Mirabassi, Musicien - Miss Tic Miss Tic, Plasticienne, poéte - Elena Miteva, économiste - Inna Modja, Chanteuse/Actrice/Activiste - Chantal Montpellier, Dessinatrice et écrivain - Florence Montreynaud, Écrivaine - China Moses, Artiste chanteuse - Anna Mouglalis, Comédienne - Tania Mouraud, Artiste plasticienne - Diariata N'Diaye, Artiviste, créatrice de l'application App-Elles - Nilusi Nissanka, Chanteuse - Helena Noguerra, Chanteuse, comédienne - Océan, Auteur et comédien - Déna Ollivier, Psychologue - Véronique Olmi, Écrivaine - Orlan, Artiste plasticienne - Yelka Orlic, Graphiste - Jeanne Outurquin, chargée de mission dans le secteur social - Ovidie, Réalisatrice - Celine Parsoud, Présidente de WoMen’Up - Henri Pena-Ruiz, Philosophe, écrivain, maitre de conférences à l'IEP - Vivianne Perelmuter, réalisatrice - Marine Périn, Journaliste et vidéaste - Méryl Pinque, Écrivaine - Méryl Pinque, Écrivaine - Karine Plassard, Militante féministe - Henri Poulain, Réalisateur - Yarol Poupaud, Musicien - Audrey Pulvar, Présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme (FNH) - Clément Quintard, Journaliste - Marie Rabatel, Co-fondatrice et Présidente de l'association Francophone de Femmes Autistes - Anne-Claire Rabret, Traductrice - Alice Rallier, Écrivaine publique - Agathe Ranc, Journaliste - Véronique Reine, Militante pour les droits des enfants - Raquel Rico Berrocal, Anthropologue. Sage-femme - Christophe Robert, Sociologue - Marie-Monique Robin, Réalisatrice, écrivaine - Muriel Robin, Comédienne - Suzy Rojtman, militante féministe - Margaux Rol, Confondatrice Entre nos lèvres - Barbara Romagnan, Militante - Marianna Romanelli, Mannequin et Doula - Laurence Rossignol, Sénatrice - Perrine Rouillon, Dessinautrice - Anne Roumanoff, Humoriste - Liliane Rovere, Actrice - Perrine Royole-Degieux, Communicante scientifique - Catherine Ruggeri, Haut fonctionnaire - Olivia Ruiz, Auteur compositeur - Aurelie Saada, Chanteuse - Diane Saint-Réquier, actrice en santé sexuelle - Muriel Salmona, Psychiatre présidente de l’assiciation Mémoire Traumatique et Victimologie - Bruno Salomone, Comédien - Cemil Sanli, Artiste comédien-vidéaste - Marion Schaefer, Militante féministe - Geneviève Sellier, Professeure émérite à l'Université Bordeaux Montaigne - Réjane Sénac, politiste - Coline Serreau, Cinéaste - Gauvain Sers, Chanteur - Camille Sfez, Auteure - Rachel Silvera, économiste - Grégoire Simon, Ambulancier- Musicien chez Têtes Raides - Nicola Sirkis, Chanteur - Charles Souchon, Chanteur - Martine Storti, Auteure - Barbara Strandman, Présidente de l'Alliance Francophone pour l'Accouchement Respecté (AFAR) - Patricia Teglia, attachée de presse - Elise Thiébaut, Journaliste - Sophie Tissier, fondatrice Touche Pas à Mon Intermittent.e - Isabelle Titti Dingong, médecin pédiatre - Marina Tomé, Actrice, responsable AAFA-Tunnel de la Comédienne de 50 ans - Helena Torping, Responsable d'activité - Philippe Torreton, Comédien - Corinne Valancogne, Comédienne - Angèle Van Laeken, Chanteuse - Corinne Van Loey, Psychologue spécialiste du traumatisme - Celine Verzeletti, Syndicaliste - Alice Vial, Réalisatrice - Eliane Viennot, Historienne, linguiste - Diane Villanueva, Chanteuse - Aurore Voisin, Tourneur / Agent - Martin Winckler, Médecin et écrivain - Keren Ann Zeidel, Artiste - Julie Zenatti, Artiste