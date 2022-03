Les élèves de terminale et étudiants en réorientation ont jusqu'à 23h59 mardi soir pour formuler leurs vœux dans Parcoursup. Voici quelques conseils pour finaliser cette étape.

Les élèves ont jusqu'à mardi soir pour formuler leurs vœux sur Parcoursup. © AFP / Adrien Fillon / Hans Lucas

Encore quelques heures de réflexion et de stress pour les élèves de terminale et étudiants en réorientation. Ils ont jusqu'à 23h59 (heure de Paris) mardi soir pour formuler leurs vœux dans la plateforme d'orientation Parcoursup. Après cette date, il ne sera plus possible d'en ajouter. Alors quels sont les conseils de dernière minute ? Faut-il céder au stress et choisir encore quelques filières pour augmenter ses chances ?

Formuler plusieurs vœux

Il est encore temps de rajouter quelques vœux, approuve Julie Mlecszko, auteure de "Parcoursup mode d'emploi 2021-2022" (Éd. Studyrama Eds), puisque les candidats ont jusqu'au 7 avril pour supprimer des vœux et confirmer les autres. "Cela vous laisse encore un temps de réflexion pour vous dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que celui-ci je le garde ? Est-ce que celui-ci m'intéresse vraiment ?" Sur le site de Parcoursup, il est d'ailleurs conseillé de "diversifier vos choix de formation en sélectionnant des formations sélectives et non-sélectives".

Surtout, il est fortement déconseillé de ne formuler qu'un seul vœu, "ce serait limiter fortement vos possibilités d’admission. Si vous avez besoin de conseils pour élargir vos choix, n’hésitez pas à solliciter votre professeur principal ou un service d’orientation", est-il écrit dans la foire aux questions du site.

Consulter les formations similaires proposées

Sur le site de Parcoursup, il est aussi précisé qu'il ne faut pas hésiter à consulter les formations similaires à celles sélectionnées proposées par le site car "des formations avec des intitulés différents peuvent parfois vous permettre de réaliser le même projet professionnel".

N'ajouter que des formations qui vous intéressent

En revanche, attention à ne pas tomber dans l'excès. Il ne faut rajouter et confirmer que des formations où l'on souhaite vraiment s'inscrire. "Si vous n'avez candidaté que sur des BUT (ex DUT, ndlr) côté ingénieur ou des prépa scientifiques, ce n'est pas le moment de mettre une licence de droit si vraiment le droit ne vous intéresse pas parce que c'est souvent dans ces cas-là qu'on est pris dans la filière qui nous intéresse le moins", souligne Julie Mlecszko.

​Les élèves ont aussi jusqu'au 7 avril pour peaufiner leurs lettres de motivation et leurs dossiers de candidature.