Un forcené, connu des services de police pour des problèmes de garde d'enfant, a abattu trois gendarmes et blessé un quatrième cette nuit dans un hameau du Puy-de-Dôme.

Trois gendarmes ont été abattus par un forcené dans un hameau du Puy-de-Dôme © AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT

Trois gendarmes ont été tués et un quatrième blessé par un forcené dans un hameau isolé près de Saint-Just (Puy-de-Dôme) dans la nuit de mardi à mercredi.

Les militaires, qui appartenaient à la compagnie d'Ambert, ont été blessés mortellement par arme à feu par un homme de 48 ans, alors qu'ils tentaient de porter secours à une femme ayant trouvé refuge sur le toit d'une maison.

Peu après minuit, deux gendarmes, alertés pour des faits de violence sur conjoint ont été visés par des tirs, après avoir tenté de s'approcher de la maison où la femme menacée s'était réfugiée. L'un d'eux, âgé de 21 ans, est décédé des suites de ses blessures tandis que le deuxième, blessé à la cuisse, a été transporté par les pompiers vers le centre hospitalier d'Ambert.

Après avoir mis le feu à sa maison, le forcené a de nouveau tiré sur les gendarmes présents aux abords de l'habitation, faisant deux nouvelles victimes parmi les militaires, deux militaires, âgés de 45 et 37 ans, qui effectuaient une reconnaissance en direction de la maison. Le parquet de Clermont-Ferrand précise que la femme a pu être mise en sécurité.

Le GIGN sur place

De nombreux renforts de gendarmerie ont convergé rapidement vers Saint-Just, afin de mettre en place un bouclage de la zone. Le GIGN est arrivé sur place vers 2h30 du matin et conduit les opérations de reconnaissance et de recherches du mis en cause.

"Au moins 7 membres du GIGN sont sur place. Les plus grandes précautions sont prises au regard de la dangerosité de l'individu", a indiqué une source proche de l'enquête.

L'auteur des coups de feu mortels serait connu pour des faits liés à des problèmes de garde d'enfant.

Les pompiers sont aussi sur place pour tenter de maîtriser l'incendie : "C'est une opération de gendarmerie qui s'inscrit dans un cadre de violence intra-familiale qui a connu des suites toujours en cours de développement", indique la préfecture du Puy-de-Dôme.

L'homme est toujours recherché, "par des moyens conséquents" et est "susceptible d'être armé", a indiqué la gendarmerie.