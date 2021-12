Face au virus, sept millions de personnes en France ont déjà eu leur dose de rappel. Selon Doctolib, près de 4,5 millions de rendez-vous ont été pris pour les prochains jours. Mais il reste encore des embouteillages pour trouver un créneau : où on est la logistique de cette nouvelle dose ?

Le vaccin est ouvert à tous depuis vendredi dernier © AFP / Annette Riedl / DPA

Depuis vendredi dernier, la dose de rappel vaccinal est ouverte à l'ensemble des Français et des Françaises de plus de 18 ans. Alors que la situation sanitaire "est en train de s'aggraver" selon le ministre de la Santé Olivier Véran, avec mardi un total de 47.177 nouveaux cas détectés, plus de sept millions de personnes ont d'ores et déjà reçu cette troisième dose de vaccin, qui agit comme un rappel.

300 centres de vaccination en plus d'ici quelques jours

Ce mercredi, le site Doctolib a annoncé que près de 4,5 millions de rendez-vous avaient été pris sur sa plateforme depuis les annonces d'Olivier Véran, ce qui signifie que le nombre de personnes complètement vaccinées devrait encore augmenter ces prochains jours.

Mais beaucoup disent avoir du mal à trouver un créneau. Même s'il y a des embouteillages, il se libère de nouvelles places tous les jours, et 300 centres de vaccination doivent ouvrir ces prochains jours, en plus des près de 1 200 qui existent déjà. Les médecins, pharmaciens et infirmiers n'ont jamais passé autant de commandes.

Plus de 35 millions de doses en stock

Actuellement, la logistique de la troisième dose connait un petit "goulot d'étranglement", a reconnu mercredi matin une agence régionale de santé : comme en juillet, les autorités sanitaires ont été prises de court et doivent maintenant s'organiser. La France ne manque pas de doses : il reste en stock plus de 35 millions de doses Pfizer et Moderna.

C'est plutôt la logistique qu'il faut organiser, en l'adaptant finement à la demande et aux territoires. En plus des centres qui vont rouvrir, ceux qui vivotaient doivent rappeler du personnel pour augmenter leur capacité de vaccination et allonger leurs plages horaires.

Trois quarts des pharmacies franciliennes vaccinent

Ce sera certainement aussi le retour des barnums dans les centres commerciaux, mais c'est surtout sur la ville que va reposer cette campagne de rappel : les pharmaciens, médecins et infirmiers peuvent maintenant injecter les deux vaccins à ARNmessager. Ils devraient recevoir des doses en masse dès la semaine prochaine.

Pas de panique, donc, si vous ne trouvez pas de créneau sur Doctolib : il faut privilégier la proximité. En Île-de-France par exemple, trois quarts des officines vaccinent. Un petit tour à la pharmacie en allant chercher son pain ou un coup de fil, ça peut parfois aller plus vite que d'attendre désespérément de nouveaux créneaux sur Internet.