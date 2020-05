À l'occasion de la fête du travail, France Inter est aux côtés de celles et ceux qui travaillent au temps du confinement et qui, souvent, sont en première ligne face au Covid-19. Retrouvez tous les podcasts et toutes les émissions consacrés aux travailleurs et travailleuses.

Place Gambetta à Paris © AFP / Philippe Labrosse

C'est une journée spéciale sur France Inter. Retrouvez tous les programmes, tous les podcasts qui rendent hommage aux travailleuses et travailleurs depuis la matinale :

La chronique de Benoit Lagane

Benoit Lagane s'est replongé dans toutes les séries TV qui ont mis en scène des personnages au travail que cela soit au bureau mais aussi à la maison : Quand la sitcom va au boulot : La fête du travail au bureau et à la maison ?

Tubes N' Co

Rebecca Manzoni propose un épisode dédié à la chanson "Les Mains d'or" de Bernard Lavilliers à travers laquelle nous célébrons le travail et la dignité en même temps que nous lui rendons hommage.

4 min "Les Mains d'or" de Bernard Lavilliers Par Rebecca Manzoni

80 secondes

C'est au travers de la chanson "Salut à toi" des Béruriers Noirs que Hélène Roussel a tenu à rendre hommage à toutes ces femmes et ces hommes de l'ombre, trop souvent invisibles, et qui sont pourtant si essentiell.e.s au bien-être de notre quotidien.

1 min Les 80 secondes d'Hélène Roussel Par Hélène Roussel

L'invité du Grand entretien

Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez était l'invité d'Hélène Roussel et Yael Goosz. Ce 1er mai reste, d'après lui, une journée internationale de lutte des travailleuses, et des travailleurs, plus qu'une fête du travail. Il en a profité pour s'exprimer au sujet des enjeux sociaux que pouvait susciter le déconfinement à partir du 11 mai car selon lui "la priorité c'est la santé". Il est revenu notamment sur le temps de travail et les questions qu'implique le télétravail.

Grand Bien Vous Fasse

Autour d'Ali Rebeihi, nous nous sommes intéressés au quotidien des personnels d'entretien (environ 8 % des salariés) des caissiers, des livreurs, des éboueurs, des agents de sécurité en temps de confinement qui sont ces travailleurs et travailleuses invisibles et se retrouvent en première ligne face au Covid-19.

27 min Les travailleurs et travailleuses invisibles en première ligne Par Ali Rebeihi

Avec les professeurs au Collège de France Pierre Rosanvallon et François Héran, ainsi que Philippe Jouanny, président de la Fédération des entreprises de propreté, Aurore Desjonquères de la Dares et Guillemette Odicino.

Les chroniques de la Bande originale

À distance, et en vidéo, les chroniqueurs ont tenu, à leur façon, à rendre hommage aux travailleurs du 1 er mai :

Popopop

Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent le médecin et réalisateur Thomas Lilti qui, avant d'être réalisateur, était médecin généraliste. Depuis la crise liée au coronavirus, il a repris du service pour venir aider le service d'urgence du centre hospitalier Robert-Ballanger en Seine-Saint-Denis. Il témoigne de son expérience.

Par Jupiter

Le Moment Meurice - Qui sont les fameuses "premières lignes" ?

Le Téléphone sonne (deux fois)

Dans le 18/20, Claire Servajean reçoit, en première partie, l'anthropologue et sociologue Didier Fassin et Nicolas Hue, directeur d'activité d'établissement pour l'association Aurore. Il supervise la distribution alimentaire au Carreau du temple à Paris.

En seconde partie, le 1er mai confiné est l'occasion de débattre et de réfléchir autour des luttes sociales de demain ? Dans quelle mesure le confinement va-t-il réinterroger les enjeux de demain ? En présence de Yves Veyrier, secrétaire général de FO, Caroline Fiat, députée "La France Insoumise" de la sixième circonscription de Meurthe-et-Moselle et aide-soignante, Camille Peugny, sociologue, maître de conférences à l'Université Paris 8, spécialiste de la mobilité sociale et des inégalités entre générations.

Le Podcast "Paroles de soignante.e.s"

À 20h tous les soirs, nous applaudissons tous les soignants et toutes les soignantes. France Inter a décidé de leur donner la parole, de prendre le temps de les écouter dans une série de podcasts qui puisse vous permettre de rejoindre, aux côtés de Ouafia Kheniche, leur vécu au quotidien au gré de l'évolution de la crise sanitaire :

6 min Épisode 1 | Elsa, infirmière en psychiatrie Par Ouafia Kheniche

5 min Épisode 2 | Richard, médecin dans un Ehpad Par Ouafia Kheniche

5 min Épisode 3 | Sofia, préparatrice en pharmacie Par Ouafia Kheniche

4 min Épisode 4 | Romain, interne en cancérologie Par Ouafia Kheniche

