Annoncée après l'assassinat de Samuel Paty par la ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa, l'Unité de contre-discours républicain œuvre depuis début 2021 pour offrir une riposte contre les discours de haine et le séparatisme islamiste sur les réseaux sociaux. Une bonne intention qui montre des limites.

17 personnes travaillent à plein temps dans l'unité © AFP / Kirill KUDRYAVTSEV

L'Unité de contre-discours républicain est bien active, mais personne ne le sait. Depuis l'annonce en octobre 2020 de sa création par la ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa, juste après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre, plus rien. Ni cérémonie de présentation, ni annonce à la presse de sa mise en place, ni compte-rendu du travail accompli depuis sa mise en place. Un silence plutôt étonnant de la part du gouvernement, toujours prompt habituellement à communiquer sur l'arrivée de nouveaux dispositifs, d'autant plus sur le sujet qui occupe les ministres depuis plusieurs années : la lutte contre le séparatisme islamiste et les discours anti-républicains.

Ne plus regarder passivement

Comment lutter contre la "djihadosphère", comme l'appelle Marlène Schiappa, et tous les discours séparatistes ? Contre la propagande et arguments fallacieux postés à travers des contenus sur les réseaux sociaux ? Le drame de Conflans a mis les pouvoirs publics dans une situation inconfortable : critiqués pour leur manque de prise en compte de ce phénomène et l'absence de lutte contre la prolifération des propos haineux et mensongers. "L'assassinat de Samuel Paty a accentué le sentiment qu'il faut agir sur les réseaux sociaux", reconnaît la ministre, en référence à la cabale contre le professeur sur Facebook, partie du mensonge d'une élève, qui a fini par avouer qu'elle n'avait pas assisté au cours sur les caricatures de Mahomet. C'est loin d'être le seul élément qui a conduit au drame, mais le gouvernement ne peut plus donne l'impression de regarder passivement les choses se mettre en forme.

Riposte et pédagogie

À la manœuvre, l'Unité de contre-discours républicain, pilotée par le Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de lutte contre la radicalisation, avec à sa tête Christian Gravel, ancien proche de Manuel Valls (qui l'a nommé préfet en 2015), spécialiste de la prévention de la radicalisation, à l'origine notamment de la campagne "Stop djihadisme" en 2014. Constituée d'une équipe de super-communicants (community managers, créateurs de contenus, motion-designers, 17 personnes en tout), son rôle est double : riposte et pédagogie. Autrement dit, être présent sur les réseaux, montrer que les pouvoirs publics ne sont pas d'accord avec certains discours et arguments mensongers, y répondre, mais aussi faire de la pédagogie sur les valeurs de la République, la laïcité et ou encore le fonctionnement des institutions.

Concrètement, tout cela prend la forme d'une communication officielle sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, via les comptes de du SG-CIPDR (ce qui explique l'anonymat dans lequel opère l'unité). L'équipe a notamment bataillé avec le CCIF, l'ex Collectif contre l'islamophobie en France, dissout par le gouvernement qui l'accusait de cacher une "officine islamiste", malgré l'opposition de ses fondateurs et de plusieurs ONG comme Amnesty International et Human Rights Watch, ou encore avec le fondateur de BarakaCity, Idriss Sihamedi. Ce fut aussi le cas –et c'est tout de même plus rare– en mars dernier au moment de la dissolution de Génération Identitaire. La majorité du travail se concentre sur la menace islamiste, et dans une moindre mesure sur l'ultra-droite.

Des effets limités ?

L'unité publie également des contenus dits pédagogiques, qui présentent des textes de loi ou précisent la définition qu'il fait du séparatisme islamiste. Pour quel résultat ? Des dizaines de milliers, voire centaines de milliers de vues pour les vidéos de pédagogie ou de témoignages. Mais combien de convertis, ou tout du moins de réactions positives ? De source ministérielle, cela dépendrait des contenus. Sous les publications, les commentaires laisseraient à penser que la pédagogie a bien du mal à passer. L'exercice peut rapidement atteindre ses limites. Dans le contexte actuel où toute parole de la part d'un gouvernement est dénigrée ou qualifiée de mensonge, la défiance l'emporte sur toute tentative de rétablir des faits, qu'importe si le messager fait preuve d'objectivité ou d'honnêteté dans sa communication.

Selon cette même source au ministère de l'Intérieur, une vingtaine d'acteurs francophones (personnes et organisations) ont été identifiés comme les principaux propagateurs de discours de haine ou séparatistes, avec une force de frappe potentiellement importante. À chaque post, des centaines de milliers de vues. Autrement dit, tous ensemble, ce sont potentiellement des millions d'internautes atteints (mais pas forcément convaincus, loin de là). L'impact de l'Unité contre-discours républicain est assurément moindre. Son ambition "n'est pas forcément de convaincre", assure Marlène Schiappa sans naïveté, mais de ne pas délaisser ce terrain, qui est un espace de socialisation majeur, de "mettre le doute" chez les jeunes qui sont mal informés, de faire en sorte qu'ils "se posent des questions" sur les contenus qu'ils voient passer sur leurs écrans.