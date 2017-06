Nuits blanches, rythme effréné, l’œil vissé sur les marchés pendant des années, Gilles Vernet a décidé un jour de décrocher.

Comment prendre son temps ? © Getty / Mathias Genterczewsky / EyeEm

C’est lorsqu’il a appris que sa mère était atteinte d’une maladie incurable qu’il a pris un tournant professionnel et personnel à 180°. Il était trader, il sera instituteur et réfléchira, notamment avec ses élèves, sur le monde qui nous entoure, sur nos vies numérisées, la croissance, l’accélération de ce quotidien qui nous échappe parfois.

Réalisateur du documentaire « Tout s’accélère », Gilles Vernet vient de publier un livre (« Tout s’accélère, comment faire du temps un allié ? », Eyrolles) ; véritable guide pratique pour retrouver un peu la maîtrise de son temps.

Avec un style pratique l’auteur nous propose de nous interroger sur notre relation au temps, cet espace sur lequel la technologie ne nous a jamais permis de gagner autant de terrain. Paradoxalement, nous n’avons jamais autant manqué de temps…où est donc passé ce temps gagné ?

Puis le lecteur est embarqué dans une succession de réflexions qui sont autant d’uppercuts sur le sommeil, le numérique, la relation aux autres, la méditation…qui le mènent jusqu’à l’aboutissement : comment faire du temps un allié.

Le propos est clair, simple et pédagogique, mis en perspective par des témoignages et des références d’experts ou de jeunes élèves. Appel à la vigilance sur ce que nous avons de plus précieux, ce temps qui nous est compté sans que nous ne sachions rien de ce capital, dans une société qui ne manque pas de détourner notre attention. Cela vaut la peine de prendre quelques heures pour en savoir plus.

