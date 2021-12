Si vous avez prévu de vous autotester avant le Réveillon de Noël ou en cette période de fêtes et être sûrs de ne pas être positif au Covid-19, voici nos cinq conseils pour faire ça bien.

image d'archive auto-test © Maxppp / Vanessa MEYER

Antigénique, PCR ou autotest ? Les fêtes de Noël approchent à grand pas et nombre de Françaises et Français se font dépister à l'approche du Réveillon pouvoir profiter de la période sereinement. Pour celles et ceux qui se seraient tournés vers la solution autotest, à réaliser soi-même, mieux vaut faire les choses bien : sans se faire mal, d'abord, mais aussi et surtout pour réaliser un test fiable. Voici les conseils d'un pharmacien en cinq étapes.

1. Se procurer l'autotest en question

C'est la véritable première étape puisque ce dispositif de test a été pris d'assaut ces derniers jours. Non pris en charge par l'Assurance maladie, contrairement aux PCR et antigéniques pour la plupart des gens, l'autotest coûte 5,20 euros en officines (prix maximum fixé par décret) et 12,90 euros s'il est réalisé sous la supervision du pharmacien.

2. Des mains et un plan de travail propre

Avant toutes choses, il est indispensable de se désinfecter les mains correctement à l'aide d'eau et de savon ou d'une solution hydroalcoolique, tout comme le plan de travail, la table ou le bureau sur lequel vous aller disposer le tube de réception et le compte goutte, précise à France Inter le pharmacien toulousain Bruno Julia. À l'intérieur de la boîte de l'autotest, vous trouverez tout l'équipement nécessaire : notice, un support pour le tube de réception, le tube de réception, compte goutte, caisse où déposer le prélèvement, le fameux écouvillon encore sous vide et bien sur la notice à lire attentivement.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

3. Le grand moment du prélèvement

C'est le moment déterminant, et même fatidique. Après avoir ouvert votre tube de réception et l'avoir calé sur le support fournit, munissez-vous de l'écouvillon. Une fois sorti de son emballage, vous allez devoir l'insérer dans votre narine sur deux à quatre centimètres de profondeur. Pas d'inquiétude pour ceux qui auraient peur d'aller trop loin ou pas assez. La tige de l'écouvillon s'amincit à peu prés à trois centimètres du coton. C'est pensé exprès pour y caler vos doigts et que vous insériez la bonne longueur d'écouvillon dans votre narine.

Pour les plus sensibles, ne craigniez rien, il ne faut pas aller aussi loin que lors d'un test PCR réalisé par un professionnel. Cependant, il faut veiller à le faire sérieusement. "Pour bien réaliser le test, l'idéal est de s'installer tranquillement sur une chaise, mettre légèrement sa tête en arrière, se détendre et insérer l'écouvillon jusqu'à son étranglement dans votre narine, ce qui fera une profondeur de 3 à 4 centimètres environ", conseille Bruno Julia.

Quand l'écouvillon est dans votre narine n'oubliez pas de faire une rotation avec ce dernier, a répéter une dizaine de fois pour un prélèvement optimal. "Si on sent une résistance, que votre écouvillon bute dans votre narine, il faut arrêter et essayer de le repositionner. Il faut que ça [l'écouvillon] puisse pénétrer dans le nez sans que l'on ne sente pas de résistance." Vous pouvez également changer de narine pour réessayer. Cette étape peut faire un peu larmoyer.

4. Respectez le timing

Une fois le prélèvement effectué, il faut le recueillir. Là encore, il est primordial de bien respecter la procédure et les temps indiqués sur votre notice. "Pensez à bien essorer le coton au bout de l'écouvillon, avant de le retirer du tube de réception et de reboucher ce dernier." Maintenant, vous pourrez déposer quatre gouttes dans le puits de la plaquette réactive. Il faudra une quinzaine de minutes pour que le solvant migre et vous indique le résultat du test.

Lors de cette étape, il faut penser à vérifier que le repère C, le "repère contrôle", apparaisse. "Il doit absolument être présent sur chaque test, car c'est lui qui va indiquer que la solution a été déposée en quantité suffisante pour réaliser un autotest dans de bonnes conditions", précise le pharmacien. Egalement, il est très important de respecter les quinze minutes de migration du solvant. Inutile de paniquer si vous n'avez pas le résultat dans les cinq minutes : pensez à lancer un chronomètre pour ne pas vérifier toutes les deux minutes.

5. Maintenir les gestes barrières

La suite des opérations dépend du résultat de ce fameux test. S'il est positif, il faut vous isoler immédiatement, prévenir vos proches et prendre rendez-vous pour un test PCR afin de confirmer ce résultat et de le signaler auprès de l'Assurance maladie qui déclenche le contact tracing. Si le résultat est négatif, il faut tout de même maintenir les gestes barrières. Une fois le résultat de votre test apparu, la procédure de dépistage est terminée, vous pouvez vous débarrasser de votre matériel de test. Attention, le mieux est de remettre tout le matériel utilisé dans la pochette qui le contenait originellement et la jeter dans votre bac d'ordure ménagère.