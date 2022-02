Alors qu'Orpea, géant des Ehpad privés en France, est dans la tourmente, un jeune directeur de maison de retraite en Saône-et-Loire a été licencié ce mercredi en cinq minutes chrono. Il impute ce départ forcé à l'accueil de journalistes au sein de son établissement. Orpea réfute tout lien de cause à effet.

Logo du groupe privé de maisons de retraite Orpea. Photo prise à Paris le 27 janvier 2022. © AFP / RICCARDO MILANI / HANS LUCAS

Vincent Dupin a 37 ans. Soignant de formation, il est directeur d'Ehpad depuis 10 ans. Travailler avec les personnes âgées, c'est son "dada". Aujourd'hui il n'a plus d'emploi. Il a perdu son poste "mercredi à 12h15", comme il le précise à France Inter. Cela faisait cinq mois qu'il dirigeait la résidence les Almatides à Chatenoy-le-Royal (Saône-et-Loire). Un établissement au sein duquel il aurait volontiers fait carrière. Jusqu'au mercredi 2 février.

Une consigne nationale d'Orpea

Alors que le groupe Orpea est en pleine tourmente depuis la parution du livre "Les Fossoyeurs" de Victor Castanet, la direction a indiqué aux directeurs de ses établissements que toutes les sollicitations de la presse devaient être remontées au siège national et être validées seulement avec l'aval du groupe.

Or, quand Vincent Dupin est sollicité par les journalistes du Journal de la Saône-et-Loire, il répond par l'affirmative. "Quand ces journalistes m'ont contacté, il y a un ou deux jours pour me dire - voilà il y a le souci avec Orpea, est-ce que l'on peut passer pour visiter et discuter un petit peu ? - je leur ai dit - bien sûr la maison est ouverte."

À ce moment là, le directeur de l'Ehpad estime que le groupe Orpea n'adopte pas "la bonne stratégie" en choisissant "de se mettre en vase clos", "de faire un peu l'autruche le temps que ça se tasse [ndlr la double enquête administrative sur Orpea, confiée aux inspections générales des affaires sociales (Igas) et des finances (IGF)]". Pour lui, l'objectif est de montrer qu'au sein de son établissement, tout se passe bien. "La démarché était sincère et honnête", insiste Vincent Dupin. "Visiblement, ça n'a pas plu à d'autres".

Remercié en cinq minutes

Les journalistes sont accueillis, ce mercredi 2 février à dix heures. Mais au même moment, le directeur régional d'Orpea, est lui aussi présent dans l'Ehpad, venu rendre visite de manière impromptue, comme il en a l'habitude. "Mon directeur de région est venu pile à dix heures, quand les journalistes sont venus aussi." Une fois la presse partie, Vincent Dupin propose à son directeur de déjeuner avec le reste de l'équipe, mais ce dernier décline. _"On est allé dans mon bureau pour qu'il me dise que ça ne lui plaisait pas, ce genre de surprise, et qu'au final on allait arrêter là le contrat." Le désormais ex-directeur de l'Ehpad, a eu seulement cinq minutes pour rassembler ses affaires et quitter les lieux. Il a salué quelques collègues mais n'a pas eu le temps de dire au revoir aux résidents. "Et ça, j'en suis extrêmement meurtri aussi"_, reconnait Vincent Dupin.

Une réflexion était en cours depuis deux semaines et la décision a finalement été prise la veille de sa venue"

Passionné par l'accompagnement des personnes âgées, il se dit très attristé de constater qu'Orpea décide de se séparer d'un "directeur de terrain qui pense avant tout aux résidents, aux salariés, plutôt qu'à deux ou trois mails de procédure". "Mais dès le moment où vous ne respectez pas cette case-là, la case de la presse, les choses s'arrêtent tout de suite."

Pour le groupe Orpea, sollicité par France Inter : "La rupture de la période d’essai du directeur n’a strictement aucun lien avec le fait qu’il ait échangé avec des journalistes ou même oublié d’informer sa hiérarchie de leur venue." Le groupe affirme qu'"une réflexion était en cours depuis deux semaines et la décision a finalement été prise la veille de sa venue, date à laquelle le directeur régional a imprimé le courrier avec lequel il s’est rendu au sein de la résidence".