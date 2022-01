Une femme de 29 ans et sa fille de 2 ans et demi ont été tuées à l'arme blanche la nuit dernière en Seine Saint Denis, une troisième personne a été grièvement blessée également. Un homme en fuite après le drame, a été placé en garde à vue.

Aubervilliers © Radio France / Hajera Mohammad

Un homme a été interpellé et placé en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Il est soupçonné d'avoir poignardé mortellement sa compagne, et l'enfant de celle-ci, une petite fille de deux ans et demi.

D'après le parquet de Bobigny, de nombreux coups et de nombreuses plaies ont été relevés sur les corps des deux victimes, la mère âgée de 29 ans et sa fillette de 2 ans et demi. Selon le parquet, l'homme s'est acharné sur elles, mais aussi sur sa propre sœur, présente dans l'appartement la nuit dernière. Elle a été blessée par plusieurs coups de couteau, puis a réussi à s'échapper en sautant par la fenêtre. Elle est hospitalisée en urgence absolue.

Alertée par des témoins, la police est arrivée sur place vers 2h30 du matin et est parvenue à interpeller le suspect en train de fuir en voiture. Ce dernier est placé en garde à vue pour le moment, les circonstances autour de ces homicides sont encore floues, selon le parquet de Bobigny.

On ne sait pas si le couple était en instance de séparation, ni si l'homme, âgé de 29 ans, était déjà connu pour des violences conjugales.

Le 4 janvier dernier, le décompte du collectif Féminicide par conjoint ou ex dénombrait déjà trois femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. On en serait donc pour 2022 à quatre femmes et une fillette tuées, et une proche parente grièvement blessée.

Selon le dernier bilan du ministère de l’Intérieur, 102 femmes avaient été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2020. Elles étaient 146 en 2019.