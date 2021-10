20 % des jeunes, du CE2 à la terminale, ont déjà été confrontés au cyberharcèlement, selon une étude publiée ce mercredi par l'association e-Enfance. Si les violences numériques augmentent et se diversifient, le cyberharcèlement, lui, est plutôt stable. Explications avec Justine Atlan, présidente de l'association.

Campagne contre le cyberharcèlement au collège Jean Fernel dans l'Oise © Maxppp / Julien BARBARE - Le Parisien

Moqueries, commentaires haineux, publication de contenus non consenties... 20 % des jeunes disent avoir déjà été confrontés au cyberharcèlement selon une étude* publiée ce mercredi par e-Enfance et la Caisse d'Épargne. Un nombre historiquement haut, mais à prendre avec "prudence", selon Justine Atlan, présidente de l'association e-Enfance. Car les chiffres divergent selon les études sur le cyberharcèlement, et elles cachent une réalité plus complexe.

Un chiffre surestimé ?

"Il faut faire attention à ce chiffre", commence-t-elle. Il est basé sur deux questionnaires transmis aux jeunes répondants. L'un évoque clairement le terme de "cyberharcèlement", quand l'autre évoque "des situations détaillées, qu'on a pu qualifier de cyberharcèlement". "En agrégeant ces deux chiffres, on arrive à 20 % des enfants entre le CE2 et la terminale qui déclarent avoir déjà été confrontés à une situation de cyberharcèlement, une fois dans leur vie", détaille Justine Atlan.

En février 2020, l'association e-Enfance avait déjà posé la question aux jeunes et concluait qu'un adolescent sur dix y avait déjà été confronté. Y a-t-il pour autant deux fois plus de cyberharcèlement aujourd'hui ? "Non, ce serait un abus de langage", précise la présidente d’e-Enfance.

"Pour nous, en tant qu'observateurs, le phénomène est relativement stable et il est plutôt autour de 12 à 15 % depuis quatre à cinq ans — depuis que l'usage du numérique est devenu assez automatique à la rentrée en 6ème."

D'autres types de violences numériques

Comment expliquer cet écart ? "Il y a un biais, un abus de langage sur le terme de cyberharcèlement", analyse Justine Atlan, "sur le fait de considérer que beaucoup de violences numériques sont du cyberharcèlement". En effet, le harcèlement implique un caractère répétitif qui n'est pas mentionné dans les questionnaires transmis aux enfants.

Catherine Blaya, enseignante-chercheuse sur le cyberharcèlement au niveau européen, considère de son côté qu’il doit s’agir "une agression par semaine, durant au moins un mois" pour parler de cyberharcèlement. Interrogée par Le Monde, elle relativise l’explosion de cyberharcèlement, et "chiffre à 5 % la part de jeunes en ayant déjà été victimes", un chiffre stable depuis 2010 et dans la moyenne des pays européens.

Une exposition de plus en plus jeune

Pour Justine Atlan, il y a certainement une légère hausse, mais elle est liée "à une augmentation du nombre de jeunes connectés, au rajeunissement de la première connexion et à une multiplication des plateformes, plus qu’à une réelle croissance du phénomène."

L’étude menée par e-Enfance montre que l'âge du premier appareil numérique est désormais de 10 ans, et que 83 % des adultes "reconnaissent ne pas savoir exactement ce que font leurs enfants sur Internet et sur les réseaux sociaux". Le profil le plus fréquent des victimes sont les jeunes filles âgés de 13 ans en moyenne, pour trois raisons cumulées. Elles sont "plus équipées", "plus souvent inscrites sur plusieurs réseaux sociaux" et "plus souvent sur les jeux en ligne", qu'auparavant, et que leurs camarades. "Il y a plus de trafic sur les routes de l'internet, donc nécessairement il y a plus d'accidents", résume Justine Atlan.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Davantage de signalements

"Parallèlement, il y a une sensibilisation forte faite sur ces violences là", poursuit-elle. "Comme pour beaucoup d'autres violences, les jeunes sont donc plus nombreux à s'en rendre compte et à le déclarer", ce qui participe à expliquer le chiffre de 20% d'adolescents confrontés au cyberharcèlement.

Elle se réjouit de cette amélioration. "Il y a une reconnaissance du travail de tous les acteurs." 74% des parents déclarent avoir conscience que leurs enfants prennent le risque d'être cyberharcelés sur internet, selon l'étude.

En revanche, il reste du travail auprès des jeunes, qui ne sont que 34% à le penser. "On a besoin de relais dans l'école, dans les lieux de loisirs", et "il y a une marge de progression assez forte de la part des plateformes numériques pour faire passer le message à nos enfants, en les ciblant", conclut-elle.

Depuis avril 2021, le numéro 30.18 est la ligne nationale confidentielle et gratuite pour écouter et aider les victimes mineures de cyberharcèlement. Gérée par l'association e-Enfance, elle est joignable 6 jours sur 7, de 09h00 à 20h00, via chat sur 3018.fr, et sur Messenger et WhatsApp.

* Étude réalisée par Audirep pour Caisse d’Épargne entre le 15 avril et le 2 mai 2021, auprès d'un échantillon de 1.204 binômes parent/enfant, soit au total, 2.408 personnes interrogées.