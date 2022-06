Bonne nouvelle : dans quelques jours, le site de France Inter va rejoindre le site de Radio France, retrouvant ainsi France Culture, Fip et France Musique qui ont déjà basculé dans ce nouvel environnement.

Un nouveau site pour France Inter © Radio France

Un nouveau site dans lequel vous retrouverez bien sûr toutes les émissions, mais aussi les articles, les chroniques vidéo, la playlist et vos newsletters. Avec, cerise sur le gâteau, de nouvelles fonctionnalités et une navigation plus dynamique.

Les nouveautés

Un nouveau moteur de recherche

Cela répond à une demande de beaucoup d'entre vous : le site se dote d’un moteur de recherche efficace et rapide. Vous pourrez affiner en filtrant par date de diffusion ou durée d’écoute, et vous découvrirez aussi les contenus des autres radios du groupe qui concernent le sujet.

Barre de recherche, avec les filtres par radios, date et durée d'écoute : ici David Bowie / Radio France

Un espace personnel

Mettre en favori en un clic une émission (bouton ♥ ), mettre de côté pour l’écouter plus tard un épisode qui vous tente (bouton 🔖) et les retrouver automatiquement dans votre espace personnel : ce sera possible. Un espace que vous retrouvez aussi, actualisé automatiquement, dans les applications France Inter et Radio France.

Les séries

Dans ce nouveau site, une grande nouveauté : les séries ou feuilletons. En un clic, vous pourrez désormais binger les séries de vos émissions : que ce soit l’affaire Bygmalion dans Affaires sensibles, Coluche dans Popopop ou la semaine Pasolini dans L’Heure Bleue .

Les séries : une nouveauté dans le site de France Inter © Radio France

Rendez-vous le 8 juin

Mercredi matin, franceinter.fr deviendra radiofrance.fr/franceinter. Un site conçu et fait en pensant à vous : on a hâte de connaître votre avis. Vous pourrez partager vos impressions, vos questions, vos remarques et vos suggestions sur notre espace dédié.

A très vite !