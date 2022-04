L'association Pharmavie vient d'installer un mini-hôpital pour faire semblant de faire passer une radiothérapie ou d'autres examens à leur doudou, dans l'Institut Gustave Roussy, dans le Val-de-Marne. Une façon de réduire le stress qui accompagne le cancer pédiatrique.

Le doudou des enfants traités par radiothérapie passe lui aussi sous les rayons du LINAC © ©Association PharmaVie

Docteur Louise, 9 ans, attend son tour pour la radiothérapie. Pendant ce temps, c'est "Toudoudou" son ours en peluche qui a droit à ses rayons. Un nounours presque banal si ce n'est sa cape et son masque de super héros. "Alors, on enlève l’autre patient et on demande à Toudoudou ce qu'il veut comme musique. Il veut Dalida. Il veut tout le temps Dalida." La petite fille n'a pas l'air stressée le moins du monde. "On le positionne, et on met le masque. On demande si ce n'est pas trop serré parce que quand c'est trop serré, ça va pas. Et maintenant, c'est prêt pour Toudoudou".

Dédramatiser l'acte médical

Louise attrape le Linac en bois qui a été construit par un architecte d'intérieur partenaire de Pharmavie, Houot agencement, et le fait tourner autour de la tête de l'ours en peluche. "Alors, il y a les rayons qui commencent, mais il y a une machine en plus qui tourne et ça fait qu'il y a des rayons tout rouges. Ça fait un bruit de rayons, ça fait gzzzz." La petite fille est intarissable : "Et après, c’est fini, on enlève le masque et on demande à Toudoudou si ça s'est bien passé et il nous dit oui et il peut repartir chez lui ." Et quand on ose lui demander s'il va bien, la réponse fuse, évidente : " Ben oui ! ".

Chaque année, 1.700 enfants de moins de 15 ans déclarent un cancer. Pour les plus petits d'entre eux, la chimiothérapie ou la radiothérapie peuvent être particulièrement angoissants. C'est pour dédramatiser l'acte médical que l'association Pharmavie vient de mettre en place au sein de l'Institut Gustave Roussy, centre européen de lutte contre le cancer à Villejuif, cet "Hôpital de mon doudou", une première dans un service d'oncologie pédiatrique. Un mini-hôpital pour faire semblant de faire passer les examens à un nounours. Et les enfants se le sont très rapidement approprié.

L'ours en peluche Super Héros subit stoïquement les rayons que les enfants lui administrent / ©Pharmavie

"Elle voit différemment la radiothérapie"

Pour la maman de Louise, Marie, la petite fille supporte beaucoup mieux les séances depuis que l'ours lui a été offert par les oncologues. La première semaine sans était plus difficile. "Aujourd'hui, très régulièrement, elle lui fait passer des rayons, s'amuse-t-elle. Elle s'applique à faire exactement ce qu'elle subit et elle le fait avec beaucoup de bienveillance et je pense que ça l’aide. Une aide psychologique : pouvoir elle même faire passer des rayons à Doudou et lui montrer qu'en fait, ça ne fait pas mal, que c'est tout à fait rassurant, ça change des choses. Elle voit différemment la radiothérapie."

On a encore trois semaines de radiothérapie, donc le doudou aussi.

Le nounours a aussi rassuré la maman : "C'est un objet transitionnel qui va nous permettre aussi de faire passer des messages à Louise et de la rassurer. Ça me fait plaisir de voir qu'elle s'est appropriée ce soin comme quelque chose qu'elle peut maîtriser elle même. Aujourd'hui, c'est elle qui soigne Doudou, comme on la soigne, elle. Et ça, je pense que c'est important. Donc ça rassure aussi les parents de voir combien l'enfant, au travers d'un doudou, peut vivre complètement différemment les choses. C'est chouette."

Une étude pour évaluer les bénéfices de ce mini-hôpital

Les médecins n'ont pas mis longtemps pour s'approprier eux aussi l'outil. "On voit que les enfants sont beaucoup plus acteurs de leur radiothérapie," raconte Fanny Hubaille, manipulatrice en électroradiologie. "En plus, ils peuvent garder l'ours avec eux pendant les rayons alors que les parents n'ont pas le droit d'être dans la salle. Ça les rassure beaucoup." Pour le docteur Stéphanie Bolle, l'oncologue radiothérapeute qui suit Louise, l'Hôpital de mon Doudou permet aussi de se mettre à hauteur d'enfant. "On voit que ça permet de plus rentrer dans leur univers et d'avoir une meilleure compréhension entre nous. Parce que quand on leur parle, c'est parfois très abstrait."

Parler de la radiothérapie, c'est parler de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. Donc, le fait de passer par le jeu et de rentrer dans leur imaginaire aide beaucoup. Ils sont plus partenaires avec nous.

Les équipes des services d'oncologie pédiatrique de l'Institut Gustave Roussy veulent désormais quantifier les bénéfices de l'installation. Une étude longitudinale va donc très prochainement être mise en place afin d'analyser les effets véritables de l'Hôpital de mon Doudou. Alix Achard, chargée de projet de l'association Pharmavie n'a aucun doute sur ce qui sera trouvé : "Nous avons déjà un Hôpital de mon Doudou à Tours, dans un service d'IRM, et une étude a montré que cette approche pédagogique limite considérablement l’anxiété de l’enfant (et des parents), ce qui favorise l’immobilité du patient. Et elle ajoute : grâce à cette baisse significative de stress (passant de 7 à 2/ 10), le recours à des sédations a pu être diminué."