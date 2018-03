Facebook est dans la tourmente depuis le week-end dernier et les révélations sur l'entreprise Cambridge Analytica. Un mouvement a été créé par les utilisateurs, en réaction au scandale de vente de données personnelles : "Delete Facebook" ("supprimez Facebook") !

Le mouvement #DeleteFacebook prend de l'ampleur après l'affaire Cambridge Analytica © AFP / NASIR KACHROO / NURPHOTO

Facebook est accusée d'avoir récupéré à leur insu les données personnelles de 50 millions d'utilisateurs pour influencer la campagne présidentielle américaine en faveur de Donald Trump. Malgréles excuses mercredi de Mark Zuckerberg les utilisateurs expriment leur mécontentement via le mouvement Delete Facebook (Supprimez Facebook).

Mercredi, le hashtag #DeleteFacebook est apparu plus de 10 000 fois en deux heures sur Twitter.

Et des célébrités s'y sont mises, comme Cher :

Brian Acton, co-fondateur de WhatsApp, la messagerie instantanée rachetée il y a quatre ans par Facebook pour la coquette somme de 19 milliards de dollars a lui aussi twitté : "Il est temps" accompagné de #DeleteFacebook.

Certes Brian Acton ne fait plus partie des équipes de Facebook depuis l'année dernière mais l'image est forte.

Quelques précautions à prendre

Supprimer son compte ne veut pas dire perdre des années de souvenirs. Vous devez d'abord choisir entre complétement supprimer votre compte ou juste le suspendre, afin d'exprimer votre mécontentement et éventuellement tester si vous pouvez vivre sans Facebook. Si vous êtes décidé et choisissez la solution la plus radicale, avant d'appuyer sur le bouton fatidique, vous pouvez demander à Facebook une copie de vos données personnelles. D'ailleurs l'action "Supprimer mon Compte" n'effacera pas instantanément vos données sur la plateforme.

En effet, afin d'éviter un départ sur un coup de tête, le réseau social offre à l'utilisateur un délai de réflexion de 14 jours. Délai pendant lequel vous pouvez réactiver votre compte à tout moment. Passé cette période en revanche, plus aucun retour en arrière n'est possible. Le réseau social commencera alors à supprimer toutes les informations qui vous concerne. Mais là encore, la suppression ne se fera pas d'un claquement de doigt. La procédure peut prendre jusqu'à 90 jours selon Facebook. Et même là, tout ne sera pas totalement effacé.

Vos amis pourront toujours voir les messages que vous leur avez envoyés. Si votre compte Facebook est lié à une application, un jeu ou un site, c'est-à-dire une entreprise tierce, toutes vos données partagées pendant des années avec Facebook continueront d'être exploitées par cette entreprise.

Avant de supprimer votre compte vous devez vous rendre dans l'onglet Applications des paramètres de votre profil pour voir à quels services votre compte est lié, puis les contacter un par un pour qu'ils suppriment eux aussi vos données.