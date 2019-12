Comment se repérer dans l’espace, le temps, compter son argent, faire des démarches administratives, quand on n'a pas de notion de la langue française ? J’APPrends est une appli pour smartphone pour l’apprentissage du français, gratuite et adaptée aux nouveaux arrivants en France, comme les migrants par exemple.

L'application J'apprends est destinée aux apprenants du français, même s'ils ne savent pas lire ni écrire © Small Bang

L'appli "J’APPrends" a été conçue par Langues Plurielles, un organisme de formation linguistique. Elle aide les apprenants du français, souvent des adultes étrangers arrivant en France, à compléter leur long parcours d’apprentissage de la langue. Les formateurs et intervenants bénévoles ont ainsi un outil pour les accompagner plus rapidement vers l'autonomie, et les rendre plus à l’aise dans la vie de tous les jours.

Langues Plurielles est parti du constat qu'aucune application ou cours en ligne n’était adaptée aux besoins de ces adultes. Les formateurs et formatrices manquent également d’outils numériques adaptés pour proposer une poursuite de l’apprentissage du français en dehors des cours.

ÉCOUTEZ LA VIE CONNECTÉE : J'APPrends, l'appli gratuite dans un esprit de service public pour apprendre le français aux migrants

3 min J'Apprends, l'appli pour apprendre le français Par Christine Siméone

Ça marche, même si on ne sait ni lire ni écrire, dans aucune langue

La promesse de "J’APPrends" est d'apprendre le français en autonomie même quand on ne sait pas lire, ni écrire. La France accueille chaque année environ 150 000 personnes venues d’Afrique et d’Asie, par exemple. C'est notamment à ces nouveaux venus que s'adresse cet outil.

J'apprends fonctionne avec des émojis, dessins, et s'inspire de la méthode Montessori / Small Bang

Il faut avoir un smartphone, mais pas besoin de savoir lire, ou écrire. Le dispositif fonctionne à l’oreille, inspiré de plusieurs méthodes d'apprentissage, dont celle de Maria Montessori, qui allie le geste du tracé des lettres au son et qui apprend à assembler les sons, avant la justesse de l'orthographe.

En fait, l’appli est conçue comme un parcours –jeu : guidé par sa colocataire Gigi, l’utilisateur explore sa ville. Il ou elle rencontre des personnages, partage un café, accomplit une démarche administrative et joue à des mini-jeux pédagogiques. L’histoire évolue au rythme de son apprentissage, l'apprenant gagne des sons, des mots et des phrases, au fil du parcours. Il ou elle rencontrera également Castor, le caissier de supermarché, pour des situations de vie quotidienne et de vie sociale. Il ou elle sera en contact avec Léo, l’assistant médical, en situation de conversation dans un centre d'accès aux soins.

Trois heures d'interaction sont pour l'instant disponibles, pour tous les demandeurs d’asile, des réfugis statutaires, mais aussi de personnes qui habitent en France depuis longtemps.

Ça marche même si l'on n'est pas non plus habitué au smartphone

"Nous avons testé l'appli dans nos ateliers de formation", explique Anna Cattan, responsable pédagogique de Langues Plurielles. "On a vu que certaines personnes un peu geek avaient beaucoup de facilité à apprendre avec ce type d'outils ; d’autres pas du tout, et sont handicapés devant le numérique. L'appli a donc été conçue pour qu'on puisse se faire aider par d'autres. Ça fait partie de l’expérience, que de partager le jeu avec un 'aidant numérique', c’est-à-dire toute personne qui sait se débrouiller avec un smartphone".

Dans le parcours proposé par l'appli le "joueur" peut aussi accéder à des tutoriels, au moment où il est bloqué. "Ces tutoriels sont compréhensibles par schémas et émojis, et indications simples", ajoute Anna Cattan.

Des publics secondaires, comme les enfants, sont aussi de bons coéquipiers, car "J'APPrends" peut devenir un jeu familial, et à la fin, tout le monde apprend. Tout le monde, tout locuteur francophone, peut jouer avec eux, pour les aider à avancer dans leurs parcours, même si l'on n'est pas soi-même formateur.

Pas de publicité dans cette appli, purement dans l'esprit de service public. "J'APPrends" a été développée par le studio Small Bang, avec le soutien du service Égalité Intégration Inclusion de la DDCT de la Ville de Paris, de la Préfecture de Paris et d’Île-de-France, et de Scop it, entreprise coopérative spécialiste du conseil en informatique décisionnel.