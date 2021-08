Le taux de vaccination est inégal sur le territoire : les vaccinés sont plus nombreux dans le nord du pays, le sud est à la traîne. La Fondation Jean Jaurès a tenté de savoir pourquoi.

Une fracture nord/sud se dessine concernant la couverture vaccinale en France © AFP / Alain Pitton / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Le constat, d'après les chiffres de Santé Publique France, est sans appel : la France du nord se vaccine largement plus que la France du sud. La couverture vaccinale (pour les primo-vaccinés), qui s'élève à 66% de la population au niveau national, dépasse les 70% en Bretagne et Normandie. Mais une fracture se dessine, du sud de l'Alsace aux Pyrénées. Une diagonale sous laquelle la population semble bien plus difficile à convaincre. Le taux de vaccination y dépasse péniblement les 50%.

La Fondation Jean Jaurès s'est penchée sur cette géographie vaccinale. S'appuyant les données de l’Assurance-maladie, Emmanuel Vigneron, géographe de la santé de l’université de Montpellier, a calculé un indice comparatif pour chaque département, excluant l’effet de l’âge. Pour expliquer ces disparités entre le nord et le sud, l'étude met en lumière des paramètres sociaux : l'accès aux soins, évidemment, mais aussi la tendance politique, la manière de vivre et les traditions culturelles, voir historiques.

Seule exception à cette scission nette entre le nord et le sud : la région Île-de-France où les écarts de niveaux de vie pèsent. Le taux de vaccination est bien plus important dans les départements bourgeois que dans les banlieues populaires. Le département de Seine-Saint-Denis, l’un des plus pauvres de France, en est la parfaite illustration. Le taux de primo-vaccinés y est de 44%, contre 55% en moyenne sur l’ensemble de la région parisienne. "L'accès à l'information, la distance avec les institutions de santé, la situation de quasi désert médical avec des populations qui n'ont par exemple pas de médecin traitant, l'éloignement des services publics, la fracture numérique, l'ensemble de ces éléments pèse. Tout cela accentue l’hésitation vaccinale", confirmait fin juillet sur France Info, Stéphane Troussel, président de Seine-Saint-Denis

Des régions réfractaires, opposées à la centralisation

Alors pourquoi le sud est-il plus réfractaire ? Selon la Fondation Jean Jaurès, l'identité régionaliste n'y serait pas pour rien. Notamment en Languedoc-Roussillon, où "la langue d'oc" joue un rôle important. Et il faudrait même remonter très loin pour expliquer cet esprit d'opposition. L’intégration, tardive, de ces espaces au territoire national renforcerait la défiance envers l’État. "Des historiens ayant travaillé sur l’instauration et l’acceptation de la conscription ont par exemple montré que ces régions, souvent pauvres, éloignées géographiquement et culturellement de Paris, avaient compté davantage de réfractaires que les régions du nord, de l’est et de l’ouest. Ce refus de se soumettre à la centralisation de l’État et à l’ordre républicain s’accompagnait d’une volonté de préserver une culture locale", relève l’étude de la Fondation Jean-Jaurès. Soulèvement des vignerons du Languedoc en 1907, mouvement occitaniste des années 1960 et 1970… les exemples, même récents, sont nombreux. "Plus près de nous, cet imaginaire des montagnes du sud, terres de résistance et d’insoumission, a été réactivé et nourri durant l’Occupation quand de nombreux maquis s’implantèrent du Vercors à l’Ariège en passant par les Cévennes ou le Massif du Canigou. Symboliquement, les opposants les plus militants à la vaccination entendent récupérer cet héritage quand ils se définissent comme des 'résistants'", ajoute l’étude.

Les néo-ruraux, dans le sud, moins enclins à se vacciner

Autre hypothèse, plus concrète : celle de la fracture idéologique. L'Ariège, le sud des Alpes, la Dordogne... Ces secteurs seraient prisés des néo-ruraux, arrivés dans les années 70. Les "hippies". Une population en rupture avec la société de surconsommation et qui prône un retour à la nature, l’agriculture biologique y est par exemple bien plus présente (15 à 25% des surfaces cultivées contre 5 à 8% partout ailleurs). "Sous l’influence de cette population, l’agriculture bio, le tissu associatif et l’économie sociale et solidaire se sont développés dans ce territoire. Sur fond d’altermondialisme et de décroissance, une partie de la population locale met en œuvre la sobriété écologique et adopte, par conviction et par contrainte économique, un mode de vie en rupture avec la société de consommation". La médecine alternative y est également bien plus développée avec plus de dix praticiens pour 100 000 habitants, là où on en trouve à peine cinq dans les Hauts-de-France et le Grand Est.

Fruits du hasard ou non, ce sont dans ces régions que sont implantées certaines figures de la galaxie "vaccino-sceptique". Le professeur de médecine Henri Joyeux, décrié pour ses propos sur les vaccins, réside à Montpellier, Louis Fouché, médecin-réanimateur et fondateur du site antivax ReInfoCovid, exerce à Marseille. Enfin, l’eurodéputée écologiste Michèle Rivasi, qui avait comparé la mise en place du pass sanitaire à l’Apartheid, se trouve dans la Drôme. Si leur audience explose sur les réseaux sociaux, l’impact local lui, est renforcé par la tenue de plusieurs rassemblements. Autre symbole fort de l’opposition nord/sud, Paris/Marseille : le Professeur Didier Raoult. Ses prises de position trouvant un écho plus large localement. D’après un sondage Ifop réalisé en avril 2020, 74% des habitants de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur pensaient que le traitement à base de chloroquine était efficace contre le coronavirus, alors que la moyenne nationale était de 59%.

Une culture "écolo-alternative" plus importante dans le sud

Cette réticence aux vaccins prendraient également sa source dans les choix politiques. Du sud de l’Alsace aux Pyrénées, les votes sont davantage tournés vers "une culture politique écolo-alternative". En 2007 par exemple, José Bové, candidat alors sans étiquette, avait réalisé ses meilleurs scores dans le Larzac, les Cévennes ou encore les Hautes-Alpes. Dominique Voynet, candidate Les Verts, l’avait devancée dans le sud de la région Rhône-Alpes ou encore en Loire-Atlantique, où on l’on caricature les écologistes de "bobos nantais". En 2017, le positionnement plus radical de ces électeurs s’est porté sur Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. C'est aussi sous cette ligne méridionale que se concentre les détériorations des centres de vaccination. À Nyons dans la Drôme, un établissement a été incendié mi-juillet. Dégradations aussi en Isère, à Lans-en-Vercors, et dans l’Hérault contre des centres de dépistage et des pharmacies.

Et des électeurs anti-système, plus nombreux dans le sud

Sous cette diagonale se trouve aussi, et c’est le dernier point, l’arc méditerranéen. Bastion du vote frontiste. S’ils ont peu à voir avec la sensibilité écolo-alternative, les électeurs du RN sont eux aussi hostiles au "système" et à l’autorité étatique. Selon la Fondation Jean Jaurès, "ce point constitue sans doute le terreau commun nourrissant dans ces deux électorats, idéologiquement très opposés, la forte opposition vaccinale". D’après un sondage Ifop, réalisé du 27 au 29 juillet 2021, 38% des électeurs de Marine Le Pen déclarent n’avoir reçu aucune injection contre le Covid, contre 26% seulement dans l’ensemble de la population adulte. Une réticence bien plus présente dans les fiefs méridionaux que ceux du nord, cet électorat étant plus réfractaire sur le plan sanitaire.

Dans ces régions, les primo-vaccinés ont tout de même augmenté depuis l’allocution d’Emmanuel Macron le 12 juillet dernier, annonçant l’extension du pass sanitaire. Si les poches de défiance envers le vaccin diminuent, celles qui persistent risquent en revanche de se radicaliser davantage.