Après l'effondrement de trois immeubles vétustes à Marseille, les témoignages viennent dénoncer l'abandon de ces habitations. L'une des habitants affirme avoir prévenu le syndic le vendredi précédent sans être prise au sérieux.

Le bilan est désormais de trois morts à Marseille, et les recherches d'autres victimes continuent. Heure après heure, le bilan s'est alourdi dans le quartier populaire de Noailles, dans le centre-ville. Les secours ont découvert trois corps, ceux de deux hommes et d'une femme.

Dans le périmètre de la catastrophe, plus de 120 marins-pompiers et sapeurs-pompiers sont à pied d’œuvre pour fouiller l'amas de gravats, d'une profondeur de 15 mètres. Dessous, selon les autorités, 5 à 8 personnes pourraient avoir été ensevelies.

Depuis 24 heures, de multiples témoignages évoquent un quartier vétuste, aux habitations fragilisées par le temps. Le fondateur de l'association "Un centre-ville pour tous" dénonce "la politique d'abandon" de la mairie de Marseille qui "laisse pourrir le quartier".

Un conseiller au Syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône pense qu'il y a eu mauvaise évaluation de l'état des immeubles, peut-être aggravée par les pluies des derniers jours.

Sophie, étudiante, habitait au 5e étage du 65 rue d’Aubagne, et son immeuble est l'un de ceux qui se sont effondrés. Vendredi, elle a alerté son syndic en vain et dimanche, veille de l’effondrement, elle s’est réfugiée chez ses parents.

On a essayé de solliciter le syndic et de les alerter par tous les moyens. Le dernier appel qu'on a passé, c'était le vendredi à 16h10. On a dit que les murs bougeaient, que les carreaux en verre se fissuraient et donc qu'il y avait un problème grave. La personne ne nous a pas pris au sérieux.