22 Niçois qui sont intervenus sur la promenade des Anglais le soir du 14 juillet sont faits chevaliers de la Légion d'honneur ou chevaliers de l'ordre national du Mérite

22 policiers, secouristes et citoyens ont été distingués pour leur courage lors de l'attentat de Nice © AFP / Citizenside/Erick Garin

Ce 1er janvier est l'occasion de distinguer certains de nos concitoyens qui se sont illustrés l'année dernière par des comportements héroïques. Pompiers, policiers, médecins et civils : 22 personnes intervenues lors de l'attentat de Nice pour stopper le conducteur du camion ou secourir des victimes ont été distinguées dans une promotion spéciale de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite publiée dimanche au Journal officiel.

Parmi eux, des pompiers, les deux gardiens de la paix qui ont abattu le terroriste. Franck Terrier, le conducteur du scooter qui s'était lancé dans une poursuite spectaculaire avant de s'accrocher à la cabine et de frapper le conducteur à plusieurs reprises, sans succès. Ainsi qu'Alexandre Niguès. Il avait lâché son vélo pour courir derrière le camion et avait aussi tenté d'ouvrir la portière.

Alexandre Niguès ne s'attendait pas à cette Légion d'honneur quand David di Giacomo lui a appris la nouvelle

Je n'ai pas fait ça pour avoir une médaille. C’est énorme mais j'en demandai pas autant

L'attentat de Nice, commis par le Tunisien Mohamed Lahouaiej Bouhlel et revendiqué par l'organisation Etat islamique, a fait 86 morts et plus de 400 blessés sur la promenade des Anglais à l'occasion du feu d'artifice du 14 juillet.