Est-ce une tendance ou les femmes sont sous-représentées parmi les lauréats ? Si quatre femmes ont remporté un prix Nobel l'an dépassé, une seule a reçu une distinction en 2021.

La lauréate du prix Nobel de la paix, la Philippine Maria Ressa, rédactrice en chef du site d'information en ligne Rappler, le 9 octobre 2021. © Maxppp / Mark R. Cristino

La journaliste philippine Maria Ressa sera donc la seule femme à recevoir un prix Nobel en 2021, contre 12 hommes. Depuis la création du prestigieux prix en 1901, seulement 6% des récompenses ont été décernées à des femmes. L’an passé, quatre des dix lauréats étaient des femmes. Un cru "exceptionnel" tant les prix, et surtout les Nobel scientifiques, sont habituellement raflés par des hommes. Le nombre de lauréates a bondi depuis le début du siècle, mais reste faible, comme le montre cette série d’infographies.

888 hommes ont remporté un prix Nobel, contre 59 femmes. Pour être plus exact, en tout, 58 femmes ont reçu la distinction. Marie Curie a été honorée deux fois, l’un en physique en 1903, l’autre en chimie en 1911. Ce sont justement ces prix scientifiques, physique, chimie et médecine, qui marquent la plus grande différence, 608 de ces prix ont été attribués à des hommes, contre 23 pour des femmes.

Le nombre de femmes primées a augmenté depuis le début des années 2000. Passant de 11 lauréates entre 1981 et 2000, à 29 entre 2001 et 2020. L’année 2009 figure comme une année record où quatre lauréates sur neuf sont récompensées. Quatre l’ont été également en 2020.

L’Académie se défend

"Il est triste qu'il y ait si peu de femmes lauréates d'un Nobel", a réagi Göran Hansson, le secrétaire général de l'Académie suédoise des Sciences qui décerne les prix de physique, chimie et économie. Interrogé par l’AFP, il affirme se soucier du manque de prix décernés à des femmes, il estime que "cela reflète les conditions injustes de la société". Il poursuit : "Nous avons décidé que nous ne ferions pas de quotas de genre ou d'ethnicité."

Nous voulons que chaque lauréat soit reçu pour avoir réalisé la découverte la plus importante, et pas pour le genre ou l'ethnicité, et c'est conforme avec l'esprit du dernier testament d'Alfred Nobel.

Göran Hansson assure également que le nombre de femmes scientifiques nommées a augmenté. "Nous avons eu des séminaires avec des sociologues, nous avons eu des discussions de groupe. Nous avons fait vraiment des efforts. Mais au bout du compte nous décernons les prix à ceux qui le méritent le plus, ceux qui ont fait les contributions les plus importantes". Le secrétaire général de l'Académie suédoise des Sciences rappelle également qu’environ 10% des professeurs de sciences naturelles en Europe de l'Ouest et en Amérique du nord sont des femmes, "et encore moins en Asie".