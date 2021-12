Une vidéo diffusée sur Twitter et Youtube montre des policiers ayant recours à un Taser pour disperser des manifestants qui paraissent pacifiques, dansant sur les quais de Seine, à Paris, dimanche. Selon la police, les agents ont mis fin à un rassemblement non déclaré de manifestants anti-pass sanitaire.

C'est une vidéo publiée dimanche sur internet et qui est devenue virale mardi quand un de ses extraits a été partagé sur Twitter. On voit cinq ou six agents de police avoir recours à un Taser pour disperser un regroupement qui parait pacifique, certaines personnes visiblement âgées de 40 ou 50 ans dansant la salsa. La scène se passe dimanche sur les quais de Seine à Paris, selon l'auteur de la vidéo, que France Inter a pu joindre, et la police.

La vidéo a été vue 200.000 fois sur twitter en quelques heures. Sa version longue, publiée sur Youtube a été vue 8000 fois.

La scène se passe dimanche dans le Ve arrondissement à Paris

Dimanche dernier, l'auteur de la vidéo se promène, durant l'après-midi, sur les quais Saint-Bernard, dans le Ve arrondissement de Paris avec deux amies. Ils s'arrêtent au niveau des "Arènes", rive gauche, près du quartier latin, pour profiter de la musique qu'un groupe de personnes diffuse. Ses deux amies se mêlent à la danse, il décide de les filmer et c'est comme cela qu'il voit apparaître "cinq, six, agents de police" dans le champ de sa caméra.

Les treize minutes d'image filmées montrent l'intervention de cinq ou six agents, dont plusieurs ne portent pas le masque, pour disperser un regroupement de personnes, qui paraît festif et dont la plupart des participants sont non masquées. La tension monte : "Soit vous circulez, soit vous êtes verbalisés", peut-on entendre sur la vidéo. Les échanges s'enveniment et l'un des policiers utilise plusieurs fois son Taser pour disperser l'attroupement qui s'est formé autour de lui.

"L'ambiance était bonne enfant, jusqu'à ce qu'ils arrivent. En plus c'était des personnes d'un certain âge, c'était des personnes âgées", assure l'auteur de la vidéo auprès de France Inter.

D'après la police, les agents sont intervenus pour mettre fin à un rassemblement sur la voie publique non déclaré auprès de la préfecture, les personnes apparaissant sur la vidéo étant des manifestants anti-pass sanitaire. Toujours selon cette source, les agents ont demandé ses papiers d'identité à l'organisatrice du rassemblement, en vue d'une interpellation mais celle-ci a refusé d'obtempérer, ce qui a engendré les tensions et l'utilisation d'un Taser réglé en mode "shocker". Trois personnes ont bousculé l'agent ayant procédé à l'interpellation, selon une source policière.

"Le fait que l'agent ne porte pas de masque fait désordre"

D'après cette source, le Taser, arme de contact non-létale pour la défense, qui délivre une décharge électrique lors du contact, a été utilisé à bon escient, pour disperser les personnes qui venaient à son contact et l'encerclaient. Si l'une de nos sources juge l'usage du shocker adapté, elle reconnait toutefois que "le fait qu'il [l'agent procédant à l'interpellation de l'organisatrice de l'événement] ne porte pas de masque fait désordre".