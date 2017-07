Le ministère de l'enseignement supérieur organise cet après-midi une réunion pour lancer la concertation sur l'accès à l'enseignement supérieur.

Lancement d'une concertation sur l'échec universitaire et l'accés à l'université © Maxppp / Richard Villalon

Il s'agit d'un premier rendez-vous, des groupes de travail seront créés. Et la concertation sera sans doute très longue. L'affectation des élèves par le logiciel APB (admission post-bac) a fait apparaître des failles dans le système. Il y a de plus en plus d'étudiants candidats pour des universités aux capacités limitées. Cette concertation risque de durer plusieurs mois.

La ministre Frédérique Vidal veut supprimer le tirage au sort et mettre en place des pré-requis pour certaines formations.

C'est aussi ce que souhaite la CPU, la Conférence des Présidents d'université.

► ECOUTER : François Germinet est à la tête de la commission formation de la CPU :